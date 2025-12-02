614 παραβάσεις σε μόλις 197 επαγγελματικά οχήματα: Ποιους οδηγούς κυνηγά η Τροχαία;

Στο πλαίσιο νέας επιχειρησιακής δράσης της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής βεβαιώθηκαν 614 παραβάσεις σε 197 οχήματα

Η δράση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από την Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής μεταξύ 26 και 28 Νοεμβρίου, για τον έλεγχο της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας από τους οδηγούς φορτηγών οχημάτων στο οδικό δίκτυο της Αττικής.

Στη επιχείρηση συμμετείχαν αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.)., διενεργώντας εξειδικευμένους τροχονομικούς ελέγχους σε φορτηγά οχήματα κατά μήκος του οδικού δικτύου των Δήμων Βάρης-Βούλας-Βουλιαγμένης και Ασπροπύργου, εστιάζοντας στην ασφάλεια των εμπορευματικών μεταφορών (ασφαλή φόρτωση, ελαστικά κλπ).

Συνολικά, ελέγχθηκαν 197 φορτηγά και βεβαιώθηκαν 614 παραβάσεις εκ των οποίων, ενδεικτικά:

588 για παραβίαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης.

για παραβίαση του ωραρίου εργασίας-ανάπαυσης. 16 για υπέρβαση ανωτάτου ορίου φόρτωσης,

για υπέρβαση ανωτάτου ορίου φόρτωσης, 6 για φθαρμένα ελαστικά,

για φθαρμένα ελαστικά, 1 για άρνηση ελέγχου και

για άρνηση ελέγχου και 1 για επισφαλή φόρτωση.

Σε όλες τις ως άνω περιπτώσεις επιβλήθηκαν τα προβλεπόμενα διοικητικά πρόστιμα στους υπόχρεους (οδηγούς, ιδιοκτήτες, υπεύθυνους φόρτωσης).

Αντίστοιχοι έλεγχοι θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση για τη διασφάλιση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στο οδικό δίκτυο.

