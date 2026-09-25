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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

6ο Electric + Micro Mobility Forum: Το συνέδριο-θεσμός για ηλεκτροκίνηση και μικροκινητικότητα έρχεται την 1η Οκτωβρίου

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 25.09.2026
Autotypos Team
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Το συνέδριο Electric + Micro Mobility Forum θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου στο Divani Caravel Hotel. Εγγραφή και είσοδος ελεύθερες.

Για έκτη συνεχή χρονιά έρχεται το Electric + Micro Mobility Forum, το συνέδριο-θεσμός για την ηλεκτροκίνηση και τη μικροκινητικότητα. Στόχος του φετινού event είναι να διατηρηθεί το θετικό momentum στον εξηλεκτρισμό δημόσιων και ιδιωτικών στόλων, να αναγνωριστούν οι επιτυχίες μέχρι σήμερα και να αναδειχθούν οι προοπτικές αλλά και τα σημεία που χρειάζονται βελτίωση.

Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την 1η Οκτωβρίου στο Divani Caravel Hotel. Η εγγραφή και η είσοδος είναι ελεύθερες.

Υποδομές φόρτισης

Το εθνικό δίκτυο φόρτισης πλησιάζει πλέον τα 9.000 κοινόχρηστα σημεία σε όλη την Ελλάδα. Έχει καλυφθεί μεγάλο μέρος του κύριου οδικού δικτύου και έχει βελτιωθεί η πυκνότητα των ταχυφορτιστών στους αυτοκινητόδρομους. Παραμένουν, ωστόσο, ανεπαρκείς οι DC φορτιστές σε νησιωτικές και ορεινές περιοχές, αλλά και σε αρκετά σημεία ενδιαφέροντος, τη στιγμή που ο στόλος των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων αγγίζει τις 33.000.

Η Τοπική Αυτοδιοίκηση καλείται πλέον να αναλάβει πιο ενεργό ρόλο, δημιουργώντας νέα σημεία φόρτισης. Τα χρηματοδοτικά εργαλεία υπάρχουν και πρέπει να αξιοποιηθούν εγκαίρως, ενώ παράλληλα χρειάζεται επίσπευση των διαδικασιών χωροθέτησης και εγκατάστασης.

Ο στόλος των ηλεκτρικών οχημάτων

Η αγορά ηλεκτρικών στην Ελλάδα δείχνει τα πρώτα σημάδια ωρίμανσης. Υπάρχουν πολλά διαθέσιμα μοντέλα, αυξάνεται η τεχνογνωσία σε επισκευές και συντήρηση, ενώ βελτιώνεται και η ενημέρωση του κοινού. Μαζί με τα plug-in hybrids, το μερίδιο των ηλεκτρικών επιβατικών αγγίζει το 15% σε μηνιαία βάση.

Γρήγορα προχωρά και ο εξηλεκτρισμός εταιρικών στόλων, επαγγελματικών οχημάτων και Μέσων Μαζικής Μεταφοράς, με αιχμή τα ηλεκτρικά λεωφορεία και τα van. Αυξάνεται επίσης το ενδιαφέρον για ηλεκτρικά δίκυκλα επαγγελματικής χρήσης, με τα e-mopeds (κατηγορία L1e) να φτάνουν ακόμη και πάνω από 30% επί των συνολικών πωλήσεων.

Μικροκινητικότητα και κοινόχρηστοι στόλοι

Το κυκλοφοριακό πρόβλημα παραμένει έντονο, τόσο στην Αθήνα όσο και σε άλλες πόλεις, ενώ ο αριθμός των Ι.Χ. συνεχίζει να αυξάνεται. Παράλληλα, όλο και περισσότεροι πολίτες στρέφονται σε εναλλακτικές μετακινήσεις: ποδήλατο, ηλεκτρικό ποδήλατο και ηλεκτρικό πατίνι. Η τάση των κοινόχρηστων στόλων (από μικροκινητικότητα έως car sharing) δείχνει ότι ήρθε για να μείνει. Η φιλοσοφία «pay per ride/drive» εγκαθίσταται σταδιακά και στην Ελλάδα, δείχνοντας την ανάγκη για πιο ευέλικτη χρήση οχημάτων χωρίς το βάρος της ιδιοκτησίας.

Όλα αυτά τα ζητήματα θα συζητηθούν στο 6ο Electric + Micro Mobility Forum, με τη συμμετοχή στελεχών της αγοράς, policy-makers, ακαδημαϊκών και εκπροσώπων αρμόδιων φορέων.

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Tags
#Ηλεκτρικά αυτοκίνητα#ηλεκτρικά λεωφορεία#ηλεκτρικά πατίνια#Ηλεκτρικά ποδήλατα#ΜΜΜ#ποδήλατα
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