EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

7.422 αλκοτέστ σε 5 μέρες στην Αττική – Δες πόσους έπιασαν και πώς θα συνεχίσουν

ΤΡΙΤΗ | 04.11.2025
Στέλιος Παππάς
7-422-alkotest-se-5-meres-stin-attiki-des-posous-epiasan-kai-pos-tha-synechisoun-778688

7.422 αλκοτέστ σε 5 μέρες στην Αττική, 119 παραβάσεις και 9 συλλήψεις. Τι έδειξαν οι έλεγχοι και πώς θα συνεχιστούν.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ από 30 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2025. Στους ελέγχους συμμετείχαν οι Ομάδες Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και τα κατά τόπους Τμήματα Τροχαίας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Τα αποτελέσματα με μια ματιά

  • Σύνολο ελέγχων (αλκοολομετρήσεις): 7.422

  • Βεβαιωμένες παραβάσεις (αλκοόλ): 119

  • Συλλήψεις: 9 οδηγοί με ένδειξη >0,60 mg/l

Τι σημαίνουν οι αριθμοί

  • Ποσοστό παραβάσεων: περίπου 1,6% των ελεγχθέντων (119/7.422).

  • Ποσοστό συλλήψεων επί των παραβάσεων: περίπου 7,6% (9/119).

  • Ποσοστό συλλήψεων επί του συνόλου των ελέγχων: περίπου 0,12% (9/7.422).

Οι αριθμοί δείχνουν ότι, παρότι η πλειονότητα των οδηγών πέρασε το αλκοτέστ, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν και σοβαρές περιπτώσεις (άνω του 0,60 mg/l), που οδήγησαν σε σύλληψη. Και πάλι, πρέπει να επισημάνουμε τα δραματικά μειωμένα ποσοστά παραβάσεων, που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να συμμορφώνεται. Είτε λόγω σύνεσης, είτε λόγω φόβου.

Πού έγιναν οι έλεγχοι

Οι δράσεις αναπτύχθηκαν σε βασικούς οδικούς άξονες και σημεία με υψηλή νυχτερινή κίνηση σε όλη την Αττική. Η στόχευση ακολούθησε το μοντέλο «πολλά σημεία—συχνές δειγματοληψίες», ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα εντοπισμού παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Πώς θα συνεχιστούν οι έλεγχοι

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, τα μπλόκα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Η Τροχαία Αττικής διατηρεί το δικαίωμα για αιφνιδιαστικούς ελέγχους, μεταβάλλοντας ώρες και τοποθεσίες, ώστε να ενισχύεται ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων.

Χρήσιμη καθοδήγηση για οδηγούς

  • Ορίζεις “νηφάλιο οδηγό” πριν ξεκινήσει η παρέα.

  • Χρήση ταξί/ride-hailing αν έχεις πιει – απλός, ασφαλής κανόνας.

  • Αποφεύγεις “λύσεις” τύπου καφές/νερό: δεν «ρίχνουν» την ένδειξη στο αλκοτέστ.

  • Σκέψου τις συνέπειες: μια καταγραφή μπορεί να φέρει αφαίρεση δικαιωμάτων οδήγησης, υψηλά πρόστιμα και ποινικές επιπτώσεις—και, πάνω απ’ όλα, κίνδυνο για ζωές.

Τι κρατάμε;

  • 7.422 αλκοτέστ σε 5 ημέρες στην Αττική· 119 παραβάσεις, 9 συλλήψεις.

  • Οι παραβάσεις αντιστοιχούν περίπου στο 1,6% των ελέγχων.

  • Συνεχίζονται οι στοχευμένοι, αιφνιδιαστικοί έλεγχοι με «αμείωτη ένταση».

  • Αν έχεις πιει, μην οδηγείς—οργάνωσε εκ των προτέρων ασφαλή μετακίνηση.

Τέλη κυκλοφορίας 2026: Άνοιξε η πλατφόρμα στο myCAR- Τα ποσά και τα πρόστιμα

Η πιο συχνή παράβαση στην Ελλάδα που τώρα κοστίζει έως 4.000 ευρώ και το δίπλωμα για 8 χρόνια – Τι λέει ο ΚΟΚ

Το πιο προσιτό SUV της Nissan είναι και το πιο στιλάτο – Με τιμή από 21.290 ευρώ

Tags
#αλκοτέστ#αστυνομία#Τροχαία Αττικής
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
