7.422 αλκοτέστ σε 5 μέρες στην Αττική – Δες πόσους έπιασαν και πώς θα συνεχίσουν

7.422 αλκοτέστ σε 5 μέρες στην Αττική, 119 παραβάσεις και 9 συλλήψεις. Τι έδειξαν οι έλεγχοι και πώς θα συνεχιστούν.

Η Διεύθυνση Τροχαίας Αττικής πραγματοποίησε ειδική εξόρμηση για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ από 30 Οκτωβρίου έως 3 Νοεμβρίου 2025. Στους ελέγχους συμμετείχαν οι Ομάδες Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και τα κατά τόπους Τμήματα Τροχαίας σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο.

Τα αποτελέσματα με μια ματιά

Σύνολο ελέγχων (αλκοολομετρήσεις): 7.422

Βεβαιωμένες παραβάσεις (αλκοόλ): 119

Συλλήψεις: 9 οδηγοί με ένδειξη >0,60 mg/l

Τι σημαίνουν οι αριθμοί

Ποσοστό παραβάσεων: περίπου 1,6% των ελεγχθέντων (119/7.422).

Ποσοστό συλλήψεων επί των παραβάσεων: περίπου 7,6% (9/119).

Ποσοστό συλλήψεων επί του συνόλου των ελέγχων: περίπου 0,12% (9/7.422).

Οι αριθμοί δείχνουν ότι, παρότι η πλειονότητα των οδηγών πέρασε το αλκοτέστ, οι ελεγκτικοί μηχανισμοί εντόπισαν και σοβαρές περιπτώσεις (άνω του 0,60 mg/l), που οδήγησαν σε σύλληψη. Και πάλι, πρέπει να επισημάνουμε τα δραματικά μειωμένα ποσοστά παραβάσεων, που σημαίνει ότι ο κόσμος έχει αρχίσει να συμμορφώνεται. Είτε λόγω σύνεσης, είτε λόγω φόβου.

Πού έγιναν οι έλεγχοι

Οι δράσεις αναπτύχθηκαν σε βασικούς οδικούς άξονες και σημεία με υψηλή νυχτερινή κίνηση σε όλη την Αττική. Η στόχευση ακολούθησε το μοντέλο «πολλά σημεία—συχνές δειγματοληψίες», ώστε να αυξηθεί η πιθανότητα εντοπισμού παραβάσεων σε πραγματικό χρόνο.

Πώς θα συνεχιστούν οι έλεγχοι

Σύμφωνα με το Δελτίο Τύπου, τα μπλόκα θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση. Η Τροχαία Αττικής διατηρεί το δικαίωμα για αιφνιδιαστικούς ελέγχους, μεταβάλλοντας ώρες και τοποθεσίες, ώστε να ενισχύεται ο αποτρεπτικός χαρακτήρας των επιχειρήσεων.

Χρήσιμη καθοδήγηση για οδηγούς

Ορίζεις “νηφάλιο οδηγό” πριν ξεκινήσει η παρέα.

Χρήση ταξί/ride-hailing αν έχεις πιει – απλός, ασφαλής κανόνας.

Αποφεύγεις “λύσεις” τύπου καφές/νερό : δεν «ρίχνουν» την ένδειξη στο αλκοτέστ.

Σκέψου τις συνέπειες: μια καταγραφή μπορεί να φέρει αφαίρεση δικαιωμάτων οδήγησης, υψηλά πρόστιμα και ποινικές επιπτώσεις—και, πάνω απ’ όλα, κίνδυνο για ζωές.

Τι κρατάμε;