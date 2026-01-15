80.000 νέα «ραβασάκια» της ΑΑΔΕ για ανασφάλιστα και απλήρωτα Τέλη – Πώς βλέπεις αν σου έχει σταλεί ειδοποίηση;

Νέα «καμπάνα» για ανασφάλιστα και τέλη κυκλοφορίας: Ξεκίνησε ο τρίτος κύκλος ειδοποιητηρίων, τα πρώτα σημάδια συμμόρφωσης και τι πρέπει να κάνουν οι ιδιοκτήτες οχημάτων

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι διασταυρωτικοί έλεγχοι οχημάτων για τον εντοπισμό ιδιοκτητών που δεν έχουν εκπληρώσει τις βασικές τους υποχρεώσεις, δηλαδή την ασφάλιση του οχήματος και την καταβολή των τελών κυκλοφορίας για το 2025. Στο πλαίσιο αυτό, ξεκίνησε η αποστολή του τρίτου κύκλου ειδοποιητηρίων, που αφορά συνολικά 80.429 περιπτώσεις μη συμμόρφωσης.

Από αυτά, τα 66.702 ειδοποιητήρια αφορούν ανασφάλιστα οχήματα. Η μεγάλη πλειονότητα (61.317) απευθύνεται σε φυσικά πρόσωπα, ενώ 5.385 αφορούν νομικά πρόσωπα. Παράλληλα, 13.727 ειδοποιητήρια σχετίζονται με τη μη πληρωμή τελών κυκλοφορίας, εκ των οποίων 12.798 έχουν αποδέκτες ιδιώτες και 929 επιχειρήσεις.

Οι συγκεκριμένοι έλεγχοι βασίστηκαν σε δεδομένα με ημερομηνία αναφοράς την 19η Νοεμβρίου 2025 και έρχονται να προστεθούν στους δύο προηγούμενους κύκλους, κατά τους οποίους είχαν αποσταλεί πάνω από 400.000 ειδοποιητήρια για τέλη κυκλοφορίας και ασφάλιση.

Στόχος των ειδοποιήσεων δεν είναι μόνο η επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως η ενημέρωση των ιδιοκτητών ώστε να προχωρήσουν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες. Ήδη, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, τα μέτρα αποδίδουν: 31.777 οχήματα συμμορφώθηκαν ως προς τα τέλη κυκλοφορίας, ενώ 62.264 ιδιοκτήτες προχώρησαν στην ασφάλιση των οχημάτων τους.

Πώς βλέπεις αν σου έχει σταλεί ειδοποίηση;

Οι ειδοποιήσεις αποστέλλονται μέσω SMS, email ή ταχυδρομείου, ανάλογα με τα στοιχεία επικοινωνίας που είναι καταχωρισμένα στα μητρώα του Δημοσίου. Όσοι έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (emep.gov.gr) λαμβάνουν μήνυμα και email από τη ΓΓΠΣΨΔ, ενώ οι υπόλοιποι ενημερώνονται από την ΑΑΔΕ ή μέσω ταχυδρομείου.

Οι ιδιοκτήτες μπορούν να ελέγξουν αναλυτικά την κατάσταση των οχημάτων τους μέσω της πλατφόρμας oximata.gov.gr, με τους κωδικούς TaxisNet, και να προχωρήσουν άμεσα σε συμμόρφωση όπου απαιτείται. Σημειώνεται ότι οι ειδοποιήσεις που θα περιλαμβάνουν και τα βεβαιωμένα πρόστιμα αναμένεται να αποσταλούν μέσα στις επόμενες ημέρες.

Οι διασταυρωτικοί έλεγχοι υλοποιούνται από τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία και την ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας στοιχεία από αρμόδιους φορείς του τομέα της ασφάλισης και της διαχείρισης οχημάτων.