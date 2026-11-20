Ένας επικίνδυνος ελιγμός κατέληξε σε σοβαρό τροχαίο, επαναφέροντας τη συζήτηση για την ικανότητα οδήγησης σε προχωρημένη ηλικία αλλά και στον προβληματικό ανανέωσης των διπλωμάτων

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης 19 Νοεμβρίου στη Σαλαμίνα, όταν 80χρονη οδηγός αυτοκινήτου επιχείρησε αναστροφή και συγκρούστηκε με διερχόμενη μοτοσικλέτα, στην οποία επέβαιναν δύο άτομα.

Το ατύχημα συνέβη λίγο πριν από τις 22:00, στη Λεωφόρο Αιαντείου. Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, η ηλικιωμένη οδηγός επιχείρησε να αλλάξει κατεύθυνση για να εισέλθει σε πρατήριο καυσίμων, με αποτέλεσμα το αυτοκίνητό της να «κόψει» την πορεία της μοτοσυκλέτας η οποία κινούταν κανονικά στη λωρίδα της .

Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή με αποτέλεσμα των σοβαρό τραυματισμό των αναβατών που μεταφέρθηκαν εσπευσμένα στο νοσοκομείο. Σοκαριστικό είναι ότι μετά την σύγκρουση η οδηγός συνεχίζει την πορεία της ενώ έχει τον έναν από τους δύο αναβάτες στην οροφή του οχήματος, για να το «αδειάσει» στη συνέχεια στον χώρο του βενζινάδικου.

Προφανώς δεν θα αναλάβουμε τον ρόλο της τροχαίας ούτε και θα γίνουμε δικαστές αλλά η εντύπωση μας είναι, ότι πέραν της απροσεξίας της οδηγού, υπάρχει και θέμα αντίληψης για το τι πρόκειται να συμβεί και τι συνέβη.

Το περιστατικό επαναφέρει ένα ζήτημα που στην Ελλάδα εξακολουθεί να αντιμετωπίζεται κυρίως γραφειοκρατικά: τον ουσιαστικό έλεγχο της ικανότητας οδήγησης των ηλικιωμένων.

Ο νόμος ορίζει ότι μετά τα 65 έτη ηλικίας, οι οδηγοί οφείλουν ανά τριετία να ανανεώνουν τις άδειες οδήγησης τους. Η διαδικασία περιλαμβάνει γνωμάτευση από παθολόγο και οφθαλμίατρο, οι οποίοι και θα αποφανθούν αν ο εξεταζόμενος πληροί τις προϋποθέσεις που τον καθιστούν ικανό για να συνεχίσει να οδηγεί. Μετά τα 80 έτη της ηλικίας, πέραν του παθολόγου και του οφθαλμίατρου, οι οδηγοί που θέλουν να ανανεώσουν το δίπλωμα τους, θα πρέπει επίσης να λάβουν γνωμάτευση από ωτορινολαρυγγολόγο και νευρολόγο. Οι ιατροί, μπορούν αναλόγως των ευρημάτων να θέσουν περιορισμούς στην οδήγηση που έχουν να κάνουν με οκτώ συνισταμένες, όπως μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα κίνησης, μέγιστο επιτρεπόμενο «βεληνεκές» από την έδρα, οδήγηση μόνο κατά την ημέρα, κ.ο.κ. Παράλληλα , οι ιατροί ορίζουν το πότε θα πραγματοποιηθεί η επανεξέταση των ηλικιωμένων, με το διάστημα αυτό, να μην υπερβαίνει από το νόμο τα δύο έτη.

Το μεγάλο πρόβλημα είναι κατά πόσο αυτές οι εξετάσεις πραγματοποιούνται όπως προβλέπεται και, ακόμη κι όταν γίνονται, αν έχουν ουσιαστικό ή απλώς διεκπεραιωτικό χαρακτήρα. Υπάρχει επίσης το ζήτημα της ενδεχόμενης διαφθοράς, με γνωματεύσεις που μπορεί να χορηγούνται χωρίς τους απαιτούμενους ελέγχους. Όλα αυτά εμπίπτουν στις χρόνιες «ελληνικές παθογένειες», που δυστυχώς γνωρίζουμε πολύ καλά.

Ακόμη όμως κι αν θεωρήσουμε, ουτοπικά ίσως, ότι τηρείται απαρέγκλιτα το πρωτόκολλο που ορίζει ο νόμος, εξακολουθεί να υπάρχει ένα σοβαρό κενό: δεν προβλέπονται υποχρεωτικές πρακτικές εξετάσεις κατά τη διαδικασία ανανέωσης του διπλώματος, οι οποίες θα μπορούσαν να αναδείξουν, σε πραγματικές συνθήκες οδήγησης, επικίνδυνες αδυναμίες στον χειρισμό ενός αυτοκινήτου.

Κανένας γιατρός, ακόμη και μετά από μια πλήρη εξέταση βάσει των προβλεπόμενων διαδικασιών, δεν μπορεί να αξιολογήσει ολοκληρωμένα την πρακτική οδηγική ικανότητα ενός ηλικιωμένου. Ο ρόλος των ιατρικών εξετάσεων είναι απαραίτητος, καθώς μπορούν να εντοπιστούν παθολογικά ευρήματα που καθιστούν επικίνδυνη ή ακόμη και απαγορευτική την οδήγηση. Ωστόσο, η απουσία πρακτικής αξιολόγησης αφήνει αναπάντητο ένα κρίσιμο ερώτημα: μπορεί ο συγκεκριμένος άνθρωπος να ανταποκριθεί με ασφάλεια στις απαιτήσεις της πραγματικής κυκλοφορίας;

Θα έπρεπε, επομένως, να προβλέπεται μια ενδελεχής και λεπτομερής αξιολόγηση των οδηγών ως προς τα αντανακλαστικά, την αντιληπτική ικανότητα, τον χρόνο αντίδρασης και την εγρήγορση. Πρόκειται για χαρακτηριστικά υψίστης σημασίας στην οδήγηση, τα οποία απαιτούν εξειδικευμένες δοκιμασίες και, σε ορισμένες περιπτώσεις, ειδικό εξοπλισμό για να αξιολογηθούν αξιόπιστα. Η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να συνδυάζεται με πρακτική εξέταση στον δρόμο, ώστε να διαπιστώνεται αν ο οδηγός διατηρεί την ικανότητα να χειρίζεται με ασφάλεια το όχημά του.

Η καθολική και οριζόντια απαγόρευση της οδήγησης μετά τη συμπλήρωση ενός συγκεκριμένου ηλικιακού ορίου δεν αποτελεί λύση. Υπάρχουν άνθρωποι 80 ετών που εξακολουθούν να οδηγούν με ασφάλεια και άλλοι, πολύ νεότεροι, που δεν θα έπρεπε να βρίσκονται πίσω από τιμόνι.

Ωστόσο, θα πρέπει κάποια στιγμή να συνειδητοποιήσουμε σε αυτή τη χώρα ότι το αυτοκίνητο, σε ακατάλληλα χέρια, μπορεί να μετατραπεί σε φονικό όπλο. Και όπως ακριβώς η νομοθεσία προβλέπει αυστηρούς όρους και διαδικασίες για την οπλοκατοχή και την οπλοχρησία, ανάλογη σοβαρότητα θα έπρεπε να επιδεικνύεται και στη χορήγηση ή την ανανέωση μιας άδειας οδήγησης.

Χρειάζεται, λοιπόν, επαναπροσδιορισμός της διαδικασίας ανανέωσης των διπλωμάτων για τους ηλικιωμένους, με ουσιαστική αξιολόγηση της οδηγικής τους ικανότητας και αυστηρούς ελέγχους τόσο στον δρόμο όσο και στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιούνται οι εξετάσεις και χορηγούνται οι σχετικές εγκρίσεις.