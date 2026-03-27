EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

962 οδηγοί θα πληρώσουν πρόστιμο – Τα μπλόκα της 25ης Μαρτίου που τους «έκαψαν»

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 27.03.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
962-odigoi-tha-plirosoun-prostimo-ta-bloka-tis-25is-martiou-pou-tous-ekapsan-794022

Σχεδόν ένας στους τρεις οδηγούς που ελέγχθηκαν στην Κεντρική Μακεδονία βρέθηκε αντιμέτωπος με πρόστιμο μέσα σε μόλις δύο ημέρες.

Και αυτή η αναλογία από μόνη της αρκεί για να περιγράψει την πραγματική εικόνα στους ελληνικούς δρόμους, ειδικά σε περιόδους αυξημένης κίνησης όπως η 25η Μαρτίου. Η κινητοποίηση της Τροχαίας ήταν έντονη και στοχευμένη. Από τις 24 έως και τις 25 Μαρτίου 2026 πραγματοποιήθηκαν 2.723 έλεγχοι οχημάτων, με αποτέλεσμα να βεβαιωθούν 962 παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. Δεν πρόκειται για μια τυπική καταγραφή αριθμών. Είναι μια καθαρή ένδειξη ότι, ακόμη και όταν η παρουσία της αστυνομίας είναι εμφανής, οι παραβάσεις παραμένουν υψηλές.

Τα μπλόκα στήθηκαν σε κομβικά σημεία του οδικού δικτύου, σε περιοχές όπως η Ημαθία, το Κιλκίς, η Πέλλα, η Πιερία, οι Σέρρες και η Χαλκιδική. Εκεί όπου η αυξημένη ροή των εκδρομέων συναντά συχνά την υπερβολική αυτοπεποίθηση πίσω από το τιμόνι. Η εικόνα των παραβάσεων είναι γνώριμη, σχεδόν επαναλαμβανόμενη κάθε χρόνο. 86 οδηγοί εντοπίστηκαν να κινούνται πάνω από το όριο ταχύτητας, επιβεβαιώνοντας ότι η ταχύτητα εξακολουθεί να είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες κινδύνου. Δεν είναι απλώς ένα νούμερο. Είναι δεκάδες περιπτώσεις όπου ο χρόνος αντίδρασης μειώνεται δραματικά και το περιθώριο λάθους μηδενίζεται.

Την ίδια στιγμή, 12 οδηγοί βρέθηκαν να οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Σε μια περίοδο που οι έλεγχοι είναι αναμενόμενοι και η ενημέρωση συνεχής, η συγκεκριμένη παράβαση δεν μπορεί να δικαιολογηθεί ως αμέλεια. Είναι ξεκάθαρη επιλογή. Παράλληλα, η μη χρήση ζώνης ασφαλείας, το αντικανονικό προσπέρασμα και η χρήση κινητού τηλεφώνου συνεχίζουν να εμφανίζονται σταθερά στα αποτελέσματα των ελέγχων. Παραβάσεις που πολλοί οδηγοί θεωρούν «δευτερεύουσες», αλλά στην πράξη παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εξέλιξη ενός ατυχήματος. Και φυσικά, η μεγάλη μάζα των 829 λοιπών παραβάσεων αποτυπώνει την καθημερινή πραγματικότητα: μικρές παραβιάσεις, συνεχείς υποχωρήσεις στους κανόνες, μια γενικότερη χαλαρότητα που τελικά δημιουργεί ένα επικίνδυνο σύνολο.

Αυτό που έχει ενδιαφέρον δεν είναι μόνο ο αριθμός των παραβάσεων, αλλά η συχνότητά τους. Το γεγονός ότι τόσοι οδηγοί εντοπίζονται σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα δείχνει πως το πρόστιμο εξακολουθεί να λειτουργεί κυρίως ως φόβητρο και όχι ως πρόληψη. Οι περισσότεροι δεν αλλάζουν τρόπο οδήγησης. Απλώς προσέχουν περισσότερο όταν ξέρουν ότι υπάρχει έλεγχος. Εδώ όμως βρίσκεται και η βασική αδυναμία. Η οδική ασφάλεια δεν μπορεί να βασίζεται αποκλειστικά στην παρουσία της Τροχαίας. Δεν γίνεται να εξαρτάται από το αν υπάρχει μπλόκο στην επόμενη στροφή. Η πραγματική αλλαγή ξεκινά από τη συμπεριφορά του οδηγού. Από το πόσο συνειδητά επιλέγει να τηρεί τα όρια, να αφήσει το κινητό στην άκρη, να φορέσει ζώνη, να μην οδηγήσει μετά από κατανάλωση αλκοόλ. Όχι επειδή φοβάται το πρόστιμο, αλλά επειδή καταλαβαίνει το ρίσκο.

Γιατί στην πράξη, το πρόβλημα δεν είναι η έλλειψη γνώσης. Οι κανόνες είναι γνωστοί. Το ζήτημα είναι η υποτίμηση του κινδύνου και η ψευδαίσθηση ελέγχου. Η λογική του «μια φορά δεν πειράζει» που επαναλαμβάνεται μέχρι να γίνει κανόνας. Οι στοχευμένοι έλεγχοι, όπως αυτοί της 25ης Μαρτίου, είναι απαραίτητοι. Υπενθυμίζουν ότι ο δρόμος έχει κανόνες και ότι αυτοί εφαρμόζονται. Δεν αρκούν όμως από μόνοι τους. Αν κάτι μένει από αυτή την εικόνα, δεν είναι μόνο τα 962 πρόστιμα. Είναι η διαπίστωση ότι η οδηγική συμπεριφορά στη χώρα μας εξακολουθεί να χρειάζεται βελτίωση. Και αυτό δεν αλλάζει με έναν έλεγχο ή ένα τριήμερο. Αλλάζει όταν ο οδηγός αρχίσει να βλέπει τον δρόμο διαφορετικά.

Τι κρατάμε;


  • 962 πρόστιμα σε 2.723 ελέγχους δείχνουν ξεκάθαρα πόσο συχνές παραμένουν οι παραβάσεις
  • Η υπερβολική ταχύτητα συνεχίζει να είναι η πιο κρίσιμη και επικίνδυνη συνήθεια
  • Αλκοόλ, κινητό και ζώνη αποδεικνύουν ότι τα βασικά λάθη επαναλαμβάνονται διαρκώς
  • Το πρόστιμο λειτουργεί ως φόβητρο, όχι ως ουσιαστική αλλαγή οδηγικής συμπεριφοράς
  • Η πραγματική λύση είναι μία: παιδεία και συνείδηση στον δρόμο, όχι μόνο μπλόκα

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
