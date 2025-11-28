quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΑΔΕ: 161 οχήματα πιάστηκαν να κυκλοφορούν παράνομα – Πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 28.11.2025
Κώστας Γαμβρούλης
aade-161-ochimata-piastikan-na-kykloforoun-paranoma-pano-apo-16-ekat-evro-ta-prostima-784687

Νέα υπόθεση παραβίασης του καθεστώτος ακινησίας εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από στοχευμένη ανάλυση δεδομένων

Συνολικά 161 οχήματα (123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσυκλέτες ) βρέθηκαν να κυκλοφορούν παράνομα, παρότι οι ιδιοκτήτες τους τα είχαν δηλώσει σε ακινησία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Θεσσαλία και Κρήτη, με αρκετά από τα οχήματα να είναι υψηλής εμπορικής αξίας. Τα κυριότερα ευρήματα αφορούσαν:

  • Οχήματα σε ακινησία που έφεραν κανονικά πινακίδες
  • Οχήματα που εντοπίστηκαν σε διαφορετική τοποθεσία από αυτή που είχε δηλωθεί
  • «Κομμένα» αυτοκίνητα προς διάθεση ανταλλακτικών χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες

Υπήρχε επιχείρηση που είχε 102 οχήματα δηλωμένα σε ακινησία

Η πιο σοβαρή περίπτωση εντοπίστηκε στον νομό Τρικάλων, όπου σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων διαπιστώθηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρά το ότι είχαν δηλωθεί σε ακινησία. Επιπλέον, βρέθηκαν 3 οχήματα χωρίς καταβληθέν Τέλος Ταξινόμησης.

Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 11 αυτοκίνητα σε παράνομη κυκλοφορία, ενώ στο Ηράκλειο εντοπίστηκαν 38 μοτοσυκλέτες και 1 όχημα με την ίδια παράβαση. Στην Αττική οι έλεγχοι ανέδειξαν 9 παραβάσεις.

Για κάθε περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 1,6 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, η ποινή τριπλασιάζεται.

Το αυθεντικό υβριδικό SUV που έχει 10 χρόνια εγγύηση και τιμή 20.580 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

Το μοντέλο που ανάγκασε τους ανθρώπους της Porsche να βγάλουν το καπέλο στη Hyundai

Tags
#ΑΑΔΕ#ακινησία#πρόστιμα
Κώστας Γαμβρούλης

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
