ΑΑΔΕ: 161 οχήματα πιάστηκαν να κυκλοφορούν παράνομα – Πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα

Νέα υπόθεση παραβίασης του καθεστώτος ακινησίας εντόπισε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, έπειτα από στοχευμένη ανάλυση δεδομένων

Συνολικά 161 οχήματα (123 αυτοκίνητα και 38 μοτοσυκλέτες ) βρέθηκαν να κυκλοφορούν παράνομα, παρότι οι ιδιοκτήτες τους τα είχαν δηλώσει σε ακινησία.

Οι έλεγχοι πραγματοποιήθηκαν σε Αττική, Θεσσαλονίκη, Κιλκίς, Θεσσαλία και Κρήτη, με αρκετά από τα οχήματα να είναι υψηλής εμπορικής αξίας. Τα κυριότερα ευρήματα αφορούσαν:

Οχήματα σε ακινησία που έφεραν κανονικά πινακίδες

Οχήματα που εντοπίστηκαν σε διαφορετική τοποθεσία από αυτή που είχε δηλωθεί

«Κομμένα» αυτοκίνητα προς διάθεση ανταλλακτικών χωρίς τις προβλεπόμενες διαδικασίες

Υπήρχε επιχείρηση που είχε 102 οχήματα δηλωμένα σε ακινησία

Η πιο σοβαρή περίπτωση εντοπίστηκε στον νομό Τρικάλων, όπου σε επιχείρηση εμπορίας μεταχειρισμένων διαπιστώθηκαν 102 οχήματα σε εμπορική χρήση, παρά το ότι είχαν δηλωθεί σε ακινησία. Επιπλέον, βρέθηκαν 3 οχήματα χωρίς καταβληθέν Τέλος Ταξινόμησης.

Στη Θεσσαλονίκη καταγράφηκαν 11 αυτοκίνητα σε παράνομη κυκλοφορία, ενώ στο Ηράκλειο εντοπίστηκαν 38 μοτοσυκλέτες και 1 όχημα με την ίδια παράβαση. Στην Αττική οι έλεγχοι ανέδειξαν 9 παραβάσεις.

Για κάθε περίπτωση επιβάλλεται πρόστιμο 10.000 ευρώ, με το συνολικό ποσό να ξεπερνά τα 1,6 εκατ. ευρώ. Σε περίπτωση υποτροπής, η ποινή τριπλασιάζεται.

