EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΑΔΕ: Πώς έπιασαν οι αρχές τα supercars των 10 εκατ. ευρώ; – Με τον ίδιο τρόπο ελέγχουν κι εσένα

ΤΕΤΑΡΤΗ | 15.04.2026
Autotypos Team
Έτσι πιάστηκαν οι ιδιοκτήτες εξωτικών supercars συνολικής αξίας 10 εκατ. ευρώ στη «φάκα» της ΑΑΔΕ – Κατασχέθηκαν 229 αυτοκίνητα

Στα δίχτυα των αρχών πιάστηκαν ιδιοκτήτες εξωτικών supercars που κυκλοφορούσαν στη χώρα μας με ξένες πινακίδες. Οι εν λόγω ιδιοκτήτες κυκλοφορούσαν ξέγνοιαστοι για αρκετό καιρό, ωστόσο, η ΑΑΔΕ τους επανέφερε στην πραγματικότητα με ένα δυνατό «χαστούκι», χάρη στις νέες έξυπνες κάμερες.

Χρησιμοποιώντας προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και κάμερες σε διόδια, οι έρευνες οδήγησαν στην κατάσχεση εκατοντάδων supercars με συνολική αξία που ξεπερνά τα 10 εκατ. ευρώ.

Η επιχείρηση ξεκίνησε από τα τέλη του 2025, όταν οι αρχές άρχισαν να διασταυρώνουν τα δεδομένα από τις κάμερες των διοδίων με τα αρχεία τελωνείου και φορολογικών δηλώσεων. Το έξυπνο λογισμικό εντόπιζε αυτόματα οχήματα που είχαν υπερβεί κατά πολύ το νόμιμο χρονικό όριο παραμονής τους στη χώρα. Σύμφωνα με τη νομοθεσία, ένα αυτοκίνητο με ξένες πινακίδες μπορεί να κυκλοφορεί νόμιμα στη χώρα μέχρι 6 μήνες (185 ημέρες) μέσα σε οποιαδήποτε περίοδο 12 μηνών, και μόνο για μη-μόνιμους κατοίκους.

Στη συνέχεια, μια ειδική ομάδα με την ονομασία ΔΕΟΣ ανέλαβε δράση. Με βάση τα ψηφιακά στοιχεία, πραγματοποιήθηκαν συντονισμένες έρευνες σε πολυτελή σαλόνια αυτοκινήτων, ιδιωτικά γκαράζ και επιχειρήσεις. Συνολικά κατασχέθηκαν 229 πολυτελή αυτοκίνητα, με συνολική αξία που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ. Ανάμεσά τους υπάρχουν Ferrari, Porsche, Bentley και Mercedes-Benz, με ορισμένα αυτοκίνητα να φτάνουν σε αξία ακόμα και τις 750.000 ευρώ.

Οι εικόνες που δημοσιοποίησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) δείχνουν μεταξύ άλλων:

  • Μια λευκή Ferrari 599 GTB Fiorano
  • Μια κίτρινη Ferrari F430 Spider
  • Μια μπλε Mercedes-AMG G63
  • Μια μωβ Porsche 911 GT3 γενιάς 991

Ρεσιτάλ παρανομίας

Εκ των κατασχεθέντων οχημάτων, όλα κυκλοφορούσαν χωρίς τα απαιτούμενα έγγραφα, με τους ελέγχους να φέρνουν στην επιφάνεια πολύ περισσότερα από απλή φοροδιαφυγή. Βρέθηκαν «φαντάσματα» αυτοκίνητα με παραποιημένους αριθμούς πλαισίου (πιθανότατα κλεμμένα), ενώ σε μία περίπτωση οι αρχές εντόπισαν και ναρκωτικά (κοκαΐνη).


Επιπλέον, οι αρχές ερευνούν πώς χρηματοδοτήθηκαν οι αγορές αυτών των supercars, καθώς σε αρκετές περιπτώσεις το δηλωθέν εισόδημα των ιδιοκτητών δεν δικαιολογούσε τέτοιες δαπάνες.

Τι κρατάμε:

  • Στα δίχτυα των αρχών πιάστηκαν εξωτικά supercars που κυκλοφορούσαν στη χώρα μας με ξένες πινακίδες
  • Αυτό χάρη σε προηγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης και κάμερες σε διόδια
  • Κατασχέθηκαν 229 πολυτελή αυτοκίνητα, με συνολική αξία που ξεπερνά τα 10 εκατομμύρια ευρώ
  • Μεταξύ τους, αυτοκίνητα μαρκών όπως, Ferrari, Porsche, Bentley και Mercedes-Benz

