EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΑΔΕ: Πρόστιμο για 810.000 οδηγούς – Ποιους αφορά και πόσο είναι; (Παραδείγματα)

ΠΕΜΠΤΗ | 08.01.2026
AutoTypos Team
aade-prostimo-gia-810-000-odigous-poious-afora-kai-poso-einai-paradeigmata-743431

810.000 οδηγοί δεν πλήρωσαν έγκαιρα. Δες ποιοι επιβαρύνονται και πόσο είναι τα πρόστιμα μέχρι 2/2, 2/3 και από 3/3/2026.

Η προθεσμία πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας 2026 έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Από τα 6,75 εκατ. οχήματα, τέλη κατέβαλαν εμπρόθεσμα 5,94 εκατ.—δηλαδή 88%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 810.000 ιδιοκτήτες έμειναν εκπρόθεσμοι και εκτίθενται σε πρόστιμα. Σε ακινησία τέθηκαν 208.976 οχήματα.

Τέλη Κυκλοφορίας

Ποιους αφορά το πρόστιμο

Όσους δεν πλήρωσαν μέχρι 31/12/2025, όσους έκαναν μερική πληρωμή, αλλά και όσους θα επιχειρήσουν εκπρόθεσμη εξόφληση μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες κλιμάκωσης. Εξαίρεση με μειωμένο πρόστιμο 50% ισχύει για επιβατικά Δ.Χ. (ταξί), φορτηγά και λεωφορεία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Κλίμακα προστίμων (πότε και πόσο)

  • Έως 2/2/2026: πρόστιμο 25% επί του ποσού των τελών.

  • Έως 2/3/2026: πρόστιμο 50%.

  • Από 3/3/2026 και μετά: πρόστιμο ίσο με τα τέλη (100%) ή αν υπάρχει μερική/μη εξόφληση.

  • Για ταξί, φορτηγά, λεωφορεία: τα παραπάνω πρόστιμα μειώνονται στο 50%.

Γρήγορα παραδείγματα

  • Τέλη €120:

    • πληρωμή έως 2/2€120 + €30 (25%)

    • έως 2/3€120 + €60 (50%)

    • από 3/3€120 + €120 (100%)

  • Για ταξί με τέλη €300:

    • έως 2/2 → πρόστιμο 12,5% (= €37,50)

    • έως 2/325% (= €75)

    • από 3/350% (= €150)

Τι να κάνεις αν καθυστέρησες

  1. Έλεγξε το ποσό και την τρέχουσα προσαύξηση στην πλατφόρμα myAADE (Τέλη Κυκλοφορίας).

  2. Εξόφλησε το νωρίτερο, ώστε να «κλειδώσεις» χαμηλότερο πρόστιμο.

  3. Αν το όχημα δεν κινείται, εξέτασε τη θέση σε ακινησία (ψηφιακή κατάθεση πινακίδων) για να μην επιβαρυνθείς στο μέλλον.

Τι κρατάμε;

  • 810.000 οδηγοί είναι εκπρόθεσμοι και εκτεθειμένοι σε πρόστιμα.

  • Κλιμάκωση προστίμων: 25% έως 2/2, 50% έως 2/3, 100% από 3/3/2026.

  • Μισό πρόστιμο για ταξί/φορτηγά/λεωφορεία.

  • 208.976 οχήματα σε ακινησία για αποφυγή επιβάρυνσης.

  • Όσο νωρίτερα η εξόφληση, τόσο μικρότερη η προσαύξηση.

