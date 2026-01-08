ΑΑΔΕ: Πρόστιμο για 810.000 οδηγούς – Ποιους αφορά και πόσο είναι; (Παραδείγματα)

810.000 οδηγοί δεν πλήρωσαν έγκαιρα. Δες ποιοι επιβαρύνονται και πόσο είναι τα πρόστιμα μέχρι 2/2, 2/3 και από 3/3/2026.
Η προθεσμία πληρωμής των Τελών Κυκλοφορίας 2026 έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2025. Από τα 6,75 εκατ. οχήματα, τέλη κατέβαλαν εμπρόθεσμα 5,94 εκατ.—δηλαδή 88%. Αυτό σημαίνει ότι περίπου 810.000 ιδιοκτήτες έμειναν εκπρόθεσμοι και εκτίθενται σε πρόστιμα. Σε ακινησία τέθηκαν 208.976 οχήματα.
Ποιους αφορά το πρόστιμο
Όσους δεν πλήρωσαν μέχρι 31/12/2025, όσους έκαναν μερική πληρωμή, αλλά και όσους θα επιχειρήσουν εκπρόθεσμη εξόφληση μετά τις προβλεπόμενες ημερομηνίες κλιμάκωσης. Εξαίρεση με μειωμένο πρόστιμο 50% ισχύει για επιβατικά Δ.Χ. (ταξί), φορτηγά και λεωφορεία.
Κλίμακα προστίμων (πότε και πόσο)
-
Έως 2/2/2026: πρόστιμο 25% επί του ποσού των τελών.
-
Έως 2/3/2026: πρόστιμο 50%.
-
Από 3/3/2026 και μετά: πρόστιμο ίσο με τα τέλη (100%) ή αν υπάρχει μερική/μη εξόφληση.
-
Για ταξί, φορτηγά, λεωφορεία: τα παραπάνω πρόστιμα μειώνονται στο 50%.
Γρήγορα παραδείγματα
-
Τέλη €120:
-
πληρωμή έως 2/2 → €120 + €30 (25%)
-
έως 2/3 → €120 + €60 (50%)
-
από 3/3 → €120 + €120 (100%)
-
-
Για ταξί με τέλη €300:
-
έως 2/2 → πρόστιμο 12,5% (= €37,50)
-
έως 2/3 → 25% (= €75)
-
από 3/3 → 50% (= €150)
-
Τι να κάνεις αν καθυστέρησες
-
Έλεγξε το ποσό και την τρέχουσα προσαύξηση στην πλατφόρμα myAADE (Τέλη Κυκλοφορίας).
-
Εξόφλησε το νωρίτερο, ώστε να «κλειδώσεις» χαμηλότερο πρόστιμο.
-
Αν το όχημα δεν κινείται, εξέτασε τη θέση σε ακινησία (ψηφιακή κατάθεση πινακίδων) για να μην επιβαρυνθείς στο μέλλον.
Τι κρατάμε;
-
810.000 οδηγοί είναι εκπρόθεσμοι και εκτεθειμένοι σε πρόστιμα.
-
Κλιμάκωση προστίμων: 25% έως 2/2, 50% έως 2/3, 100% από 3/3/2026.
-
Μισό πρόστιμο για ταξί/φορτηγά/λεωφορεία.
-
208.976 οχήματα σε ακινησία για αποφυγή επιβάρυνσης.
-
Όσο νωρίτερα η εξόφληση, τόσο μικρότερη η προσαύξηση.