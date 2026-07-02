ΑΑΔΕ: Στις 500.000 ευρώ έφτασαν τα πρόστιμα σε συνεργεία αυτοκινήτων και σχετικές επιχειρήσεις

Η ΑΑΔΕ εντόπισε 6.292 παραβάσεις σε κλάδους οχημάτων και μεταφορών, με πρόστιμα 500.000 € μέσω Ψηφιακού Πελατολογίου.

Σαρωτικούς ελέγχους σε επιχειρήσεις που συνδέονται με το οικοσύστημα του αυτοκινήτου και των μεταφορών πραγματοποιεί η ΑΑΔΕ, αξιοποιώντας τα δεδομένα από το Ψηφιακό Πελατολόγιο. Τα στοιχεία δείχνουν υψηλή παραβατικότητα σε συνεργεία, επιχειρήσεις εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, μεταφορές, στάθμευση, πλυντήρια, φανοποιεία και άλλες σχετικές δραστηριότητες.

Μόνο φέτος, η ΑΑΔΕ έχει ήδη πραγματοποιήσει 1.145 ελέγχους στους συγκεκριμένους κλάδους. Από αυτούς, οι 693 κατέληξαν σε παραβάσεις, με τη μέση παραβατικότητα να φτάνει το 60,5%. Συνολικά, οι ελεγκτές διαπίστωσαν 6.292 παραβάσεις, ενώ τα πρόστιμα έφτασαν τις 500.000 ευρώ.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ επέβαλε διήμερο κλείσιμο σε 12 επιχειρήσεις, δείχνοντας ότι το Ψηφιακό Πελατολόγιο δεν λειτουργεί πλέον μόνο ως εργαλείο καταγραφής, αλλά και ως βάση για πιο στοχευμένους ελέγχους.

Τι έδειξαν οι φετινοί έλεγχοι

Η μεγαλύτερη συγκέντρωση παραβάσεων καταγράφηκε σε δραστηριότητες που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με το αυτοκίνητο και τις μεταφορές. Στην κορυφή βρίσκονται οι υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, με 3.474 παραβάσεις.

Ακολουθεί ο κλάδος της επισκευής και συντήρησης μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών, όπου η ΑΑΔΕ εντόπισε 2.552 παραβάσεις. Πρόκειται για κατηγορία που περιλαμβάνει συνεργεία και συναφείς επιχειρήσεις τεχνικής εξυπηρέτησης οχημάτων.

Αναλυτικά, τα φετινά ευρήματα έχουν ως εξής:

Κλάδος Παραβάσεις Επισκευή και συντήρηση μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών 2.552 Υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες 3.474 Λιανικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών 91 Χονδρικό εμπόριο μηχανοκίνητων οχημάτων και ανταλλακτικών 33 Ενοικίαση αυτοκινήτων 81 Χερσαίες μεταφορές επιβατών 61 Σύνολο 6.292

Τα πρόστιμα που επιβλήθηκαν στους κλάδους αυτούς έφτασαν συνολικά τις 500.000 ευρώ.

Παραβατικότητα πάνω από 60%

Το ποσοστό παραβατικότητας προκαλεί εντύπωση. Από τους 1.145 ελέγχους που έγιναν φέτος, οι 693 έδειξαν παραβάσεις. Έτσι, η μέση παραβατικότητα διαμορφώθηκε στο 60,5%.

Με απλά λόγια, περισσότεροι από έξι στους δέκα ελέγχους εντόπισαν πρόβλημα. Αυτό εξηγεί γιατί η ΑΑΔΕ στρέφει πλέον ακόμη μεγαλύτερο βάρος στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών.

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο επιτρέπει στην Αρχή να επιλέγει πιο στοχευμένα τις υποθέσεις που θα ελέγξει. Επομένως, οι έλεγχοι δεν γίνονται μόνο τυχαία. Αντίθετα, βασίζονται σε δεδομένα, κινήσεις, καταγραφές και πιθανές αποκλίσεις.

Τι είχε συμβεί το 2025

Η εικόνα δεν εμφανίστηκε ξαφνικά φέτος. Ήδη από το 2025, η ΑΑΔΕ είχε ξεκινήσει στοχευμένους ελέγχους με βάση τα στοιχεία του Ψηφιακού Πελατολογίου.

Το 2025 έγιναν 949 στοχευμένοι έλεγχοι. Σε 505 επιχειρήσεις διαπιστώθηκαν παραβάσεις, με ποσοστό παραβατικότητας 53,2%. Ο συνολικός αριθμός παραβάσεων έφτασε τις 5.882.

Οι παραβάσεις του 2025 χωρίστηκαν ως εξής:

Είδος παράβασης Αριθμός Μη διαβίβαση αποδείξεων 1.095 Μη έκδοση ή ανακριβής έκδοση αποδείξεων/τιμολογίων 1.026 Μη επίδειξη στοιχείων 4 Λοιπές παραβάσεις 3.753 Σύνολο 5.882

Η συνολική αποκρυβείσα αξία ξεπέρασε τις 100.000 ευρώ. Επιπλέον, η ΑΑΔΕ προχώρησε σε αναστολή λειτουργίας τεσσάρων επιχειρήσεων. Δύο από αυτές ανήκαν στον κλάδο του χονδρικού και λιανικού εμπορίου και της επισκευής μηχανοκίνητων οχημάτων και μοτοσυκλετών. Οι άλλες δύο δραστηριοποιούνταν στις χερσαίες μεταφορές.

Τι είναι το Ψηφιακό Πελατολόγιο

Το Ψηφιακό Πελατολόγιο είναι το νέο εργαλείο της ΑΑΔΕ για την καταγραφή πελατών και συναλλαγών σε συγκεκριμένες κατηγορίες επιχειρήσεων. Στην πράξη, οι υπόχρεες επιχειρήσεις καταχωρίζουν ψηφιακά στοιχεία που σχετίζονται με την παροχή υπηρεσίας ή τη συναλλαγή.

Στους κλάδους του αυτοκινήτου, το μέτρο αφορά επιχειρήσεις όπως συνεργεία, φανοποιεία, πλυντήρια, parking, επιχειρήσεις εμπορίας οχημάτων και ανταλλακτικών, ενοικιάσεις οχημάτων και άλλες σχετικές δραστηριότητες.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι να έχει πιο καθαρή εικόνα για την πραγματική δραστηριότητα κάθε επιχείρησης. Έτσι, μπορεί να εντοπίζει πιο εύκολα περιπτώσεις όπου υπάρχει απόκλιση ανάμεσα στην καταγεγραμμένη κίνηση και στα φορολογικά στοιχεία που εκδίδονται ή διαβιβάζονται.

Γιατί μπαίνουν στο στόχαστρο οι κλάδοι του αυτοκινήτου

Οι κλάδοι του αυτοκινήτου έχουν μεγάλη καθημερινή δραστηριότητα και πολλές μικρές ή μεσαίες συναλλαγές. Ένα συνεργείο, ένα φανοποιείο, ένα πλυντήριο ή μια επιχείρηση στάθμευσης μπορεί να εξυπηρετεί πολλούς πελάτες μέσα στην ημέρα.

Αυτό δημιουργεί αυξημένο περιθώριο ελέγχου για την ΑΑΔΕ. Αν μια επιχείρηση καταγράφει κίνηση στο Ψηφιακό Πελατολόγιο, αλλά δεν εκδίδει ή δεν διαβιβάζει σωστά τα αντίστοιχα φορολογικά παραστατικά, τότε οι ελεγκτές μπορούν να εντοπίσουν πιο γρήγορα την απόκλιση.

Επιπλέον, οι μεταφορές, οι επισκευές και οι υπηρεσίες γύρω από το όχημα επηρεάζουν μεγάλο μέρος της αγοράς. Άρα η φορολογική συμμόρφωση στους συγκεκριμένους κλάδους έχει σημασία όχι μόνο για τα δημόσια έσοδα, αλλά και για τον υγιή ανταγωνισμό μεταξύ επαγγελματιών.

Τι σημαίνει αυτό για τις επιχειρήσεις

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου, το μήνυμα είναι σαφές. Η ΑΑΔΕ δεν ελέγχει πλέον μόνο με παραδοσιακές μεθόδους. Χρησιμοποιεί ψηφιακά δεδομένα, συγκρίνει καταγραφές και στοχεύει επιχειρήσεις που εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο παραβατικότητας.

Αυτό σημαίνει ότι η σωστή τήρηση του Ψηφιακού Πελατολογίου αποκτά κρίσιμη σημασία. Η επιχείρηση πρέπει να καταγράφει σωστά τα στοιχεία, να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά και να τα διαβιβάζει όπως προβλέπεται.

Παράλληλα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν. Η ΑΑΔΕ αναφέρει πως η αξιοποίηση των δεδομένων του Ψηφιακού Πελατολογίου συνεχίζεται και φέτος με ακόμη πιο στοχευμένη δράση στους κλάδους του αυτοκινήτου και των μεταφορών.

Τι πρέπει να γνωρίζει ο οδηγός

Το θέμα δεν αφορά μόνο τις επιχειρήσεις. Αφορά και τον πελάτη που πηγαίνει το αυτοκίνητό του για service, επισκευή, φανοποιείο, πλύσιμο, στάθμευση ή άλλη σχετική υπηρεσία.

Ο οδηγός πρέπει να ζητά πάντα το νόμιμο παραστατικό για την υπηρεσία που πληρώνει. Αυτό τον προστατεύει σε περίπτωση διαφωνίας, εγγύησης εργασιών ή μελλοντικού ελέγχου του ιστορικού του αυτοκινήτου.

Ειδικά σε εργασίες επισκευής και συντήρησης, η απόδειξη ή το τιμολόγιο δεν είναι απλώς φορολογική υποχρέωση. Είναι και στοιχείο που αποδεικνύει τι εργασία έγινε, πότε έγινε και από ποια επιχείρηση.

Τι κρατάμε;