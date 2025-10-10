ΑΑΔΕ: Τέλος οι αποδείξεις στα διόδια – Τι θετικό έχει για τους οδηγούς;

Η ΑΑΔΕ καταργεί την υποχρεωτική εκτύπωση απόδειξης στα διόδια. Τι αλλάζει στην πράξη, πώς επιταχύνεται η διέλευση και πώς διασφαλίζεται η έκδοση χωρίς χαρτί.

Με εγκύκλιο Ε.2087/2025, η ΑΑΔΕ ορίζει ότι στις διελεύσεις ιδιωτών από διόδια σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους/γέφυρες η απόδειξη εκδίδεται κανονικά, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να εκτυπωθεί—εκτυπώνεται μόνο αν το ζητήσει ο οδηγός, αφού ενημερωθεί.

Γιατί μας αφορά (το «συν» για τους οδηγούς)

Λιγότερος χρόνος στο γκισέ και μικρότερες ουρές, ιδίως σε περιόδους αιχμής. Το προσωπικό δεν «κολλά» στην εκτύπωση/παράδοση χαρτιών και η διέλευση ρολάρει γρηγορότερα.

Παράπλευρο κέρδος: λιγότερα σκουπίδια από αποδείξεις που κατέληγαν στον δρόμο, πιο καθαρά διόδια και αυτοκίνητα χωρίς σκόρπια χαρτάκια.

Τι αλλάζει πρακτικά στη διέλευση

Στο ταμείο ή στη λωρίδα, θα ενημερώνεσαι ότι η απόδειξη υπάρχει ηλεκτρονικά. Αν θες έντυπο, το ζητάς και εκτυπώνεται. Αν όχι, προχωράς χωρίς αναμονή για χαρτί. Η πολιτική δεν επηρεάζει ηλεκτρονικούς πομποδέκτες—συνεχίζουν όπως πριν.

Πώς διασφαλίζεται η «νόμιμη» έκδοση χωρίς εκτύπωση

Με βάση την απόφαση Α.1066/2025, οι παραχωρησιούχοι στέλνουν στην ΑΑΔΕ, σε τακτική βάση, κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία διελεύσεων (αριθμός κυκλοφορίας ανά ημέρα και Μοναδικός Αριθμός Διέλευσης). Έτσι, η απόδειξη θεωρείται εκδοθείσα ανεξάρτητα από το αν εκτυπώθηκε. Αν χρειαστείς αργότερα τεκμήριο (π.χ. για εταιρική δαπάνη), μπορείς να ζητήσεις επανεκτύπωση/ηλεκτρονικό αντίγραφο από τον παραχωρησιούχο.

Περιβάλλον & ροή κυκλοφορίας

Η κατάργηση της υποχρεωτικής εκτύπωσης μειώνει αισθητά τη χρήση χαρτιού και τα σκουπίδια που δημιουργούνται γύρω από σταθμούς διοδίων. Παράλληλα, η ταχύτερη εξυπηρέτηση βοηθά στην αποσυμφόρηση του δικτύου, κυρίως σε «φορτωμένες» εξόδους/επιστροφές.

Τι κρατάμε;

Η απόδειξη εκδίδεται πάντα , αλλά εκτυπώνεται μόνο αν το ζητήσεις.

, αλλά εκτυπώνεται μόνο αν το ζητήσεις. Πιο γρήγορη διέλευση και μικρότερες ουρές στα διόδια.

και μικρότερες ουρές στα διόδια. Λιγότερο χαρτί , καθαρότερο περιβάλλον γύρω από τους σταθμούς.

, καθαρότερο περιβάλλον γύρω από τους σταθμούς. Η ΑΑΔΕ λαμβάνει ηλεκτρονικά, κρυπτογραφημένα στοιχεία διελεύσεων και μπορείς να ζητήσεις αντίγραφο όταν το χρειαστείς.

