ΑΑΔΕ: Τέλος οι αποδείξεις στα διόδια – Τι θετικό έχει για τους οδηγούς;

Η ΑΑΔΕ καταργεί την υποχρεωτική εκτύπωση απόδειξης στα διόδια. Τι αλλάζει στην πράξη, πώς επιταχύνεται η διέλευση και πώς διασφαλίζεται η έκδοση χωρίς χαρτί.
Με εγκύκλιο Ε.2087/2025, η ΑΑΔΕ ορίζει ότι στις διελεύσεις ιδιωτών από διόδια σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους/γέφυρες η απόδειξη εκδίδεται κανονικά, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να εκτυπωθεί—εκτυπώνεται μόνο αν το ζητήσει ο οδηγός, αφού ενημερωθεί.
Γιατί μας αφορά (το «συν» για τους οδηγούς)
Λιγότερος χρόνος στο γκισέ και μικρότερες ουρές, ιδίως σε περιόδους αιχμής. Το προσωπικό δεν «κολλά» στην εκτύπωση/παράδοση χαρτιών και η διέλευση ρολάρει γρηγορότερα.
Παράπλευρο κέρδος: λιγότερα σκουπίδια από αποδείξεις που κατέληγαν στον δρόμο, πιο καθαρά διόδια και αυτοκίνητα χωρίς σκόρπια χαρτάκια.
Τι αλλάζει πρακτικά στη διέλευση
Στο ταμείο ή στη λωρίδα, θα ενημερώνεσαι ότι η απόδειξη υπάρχει ηλεκτρονικά. Αν θες έντυπο, το ζητάς και εκτυπώνεται. Αν όχι, προχωράς χωρίς αναμονή για χαρτί. Η πολιτική δεν επηρεάζει ηλεκτρονικούς πομποδέκτες—συνεχίζουν όπως πριν.
Πώς διασφαλίζεται η «νόμιμη» έκδοση χωρίς εκτύπωση
Με βάση την απόφαση Α.1066/2025, οι παραχωρησιούχοι στέλνουν στην ΑΑΔΕ, σε τακτική βάση, κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία διελεύσεων (αριθμός κυκλοφορίας ανά ημέρα και Μοναδικός Αριθμός Διέλευσης). Έτσι, η απόδειξη θεωρείται εκδοθείσα ανεξάρτητα από το αν εκτυπώθηκε. Αν χρειαστείς αργότερα τεκμήριο (π.χ. για εταιρική δαπάνη), μπορείς να ζητήσεις επανεκτύπωση/ηλεκτρονικό αντίγραφο από τον παραχωρησιούχο.
Περιβάλλον & ροή κυκλοφορίας
Η κατάργηση της υποχρεωτικής εκτύπωσης μειώνει αισθητά τη χρήση χαρτιού και τα σκουπίδια που δημιουργούνται γύρω από σταθμούς διοδίων. Παράλληλα, η ταχύτερη εξυπηρέτηση βοηθά στην αποσυμφόρηση του δικτύου, κυρίως σε «φορτωμένες» εξόδους/επιστροφές.
Τι κρατάμε;
- Η απόδειξη εκδίδεται πάντα, αλλά εκτυπώνεται μόνο αν το ζητήσεις.
- Πιο γρήγορη διέλευση και μικρότερες ουρές στα διόδια.
- Λιγότερο χαρτί, καθαρότερο περιβάλλον γύρω από τους σταθμούς.
- Η ΑΑΔΕ λαμβάνει ηλεκτρονικά, κρυπτογραφημένα στοιχεία διελεύσεων και μπορείς να ζητήσεις αντίγραφο όταν το χρειαστείς.
Όλες οι ειδήσεις
Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ
Δοκιμή Jaecoo 7 AWD: Off-Road και ταξίδι σε VFM πακέτο
Η παράβαση που αγαπούν οι Έλληνες: Σχεδόν 2.000 πρόστιμα την περασμένη εβδομάδα!