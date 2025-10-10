quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΑΑΔΕ: Τέλος οι αποδείξεις στα διόδια – Τι θετικό έχει για τους οδηγούς;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 10.10.2025
Στέλιος Παππάς
aade-telos-oi-apodeixeis-sta-diodia-ti-thetiko-echei-gia-tous-odigous-693286

Η ΑΑΔΕ καταργεί την υποχρεωτική εκτύπωση απόδειξης στα διόδια. Τι αλλάζει στην πράξη, πώς επιταχύνεται η διέλευση και πώς διασφαλίζεται η έκδοση χωρίς χαρτί.

Με εγκύκλιο Ε.2087/2025, η ΑΑΔΕ ορίζει ότι στις διελεύσεις ιδιωτών από διόδια σε κλειστούς αυτοκινητοδρόμους/γέφυρες η απόδειξη εκδίδεται κανονικά, αλλά δεν είναι υποχρεωτικό να εκτυπωθεί—εκτυπώνεται μόνο αν το ζητήσει ο οδηγός, αφού ενημερωθεί.

Γιατί μας αφορά (το «συν» για τους οδηγούς)

Λιγότερος χρόνος στο γκισέ και μικρότερες ουρές, ιδίως σε περιόδους αιχμής. Το προσωπικό δεν «κολλά» στην εκτύπωση/παράδοση χαρτιών και η διέλευση ρολάρει γρηγορότερα.

Παράπλευρο κέρδος: λιγότερα σκουπίδια από αποδείξεις που κατέληγαν στον δρόμο, πιο καθαρά διόδια και αυτοκίνητα χωρίς σκόρπια χαρτάκια.

Τι αλλάζει πρακτικά στη διέλευση

Στο ταμείο ή στη λωρίδα, θα ενημερώνεσαι ότι η απόδειξη υπάρχει ηλεκτρονικά. Αν θες έντυπο, το ζητάς και εκτυπώνεται. Αν όχι, προχωράς χωρίς αναμονή για χαρτί. Η πολιτική δεν επηρεάζει ηλεκτρονικούς πομποδέκτες—συνεχίζουν όπως πριν.

Πώς διασφαλίζεται η «νόμιμη» έκδοση χωρίς εκτύπωση

Με βάση την απόφαση Α.1066/2025, οι παραχωρησιούχοι στέλνουν στην ΑΑΔΕ, σε τακτική βάση, κρυπτογραφημένα ηλεκτρονικά αρχεία διελεύσεων (αριθμός κυκλοφορίας ανά ημέρα και Μοναδικός Αριθμός Διέλευσης). Έτσι, η απόδειξη θεωρείται εκδοθείσα ανεξάρτητα από το αν εκτυπώθηκε. Αν χρειαστείς αργότερα τεκμήριο (π.χ. για εταιρική δαπάνη), μπορείς να ζητήσεις επανεκτύπωση/ηλεκτρονικό αντίγραφο από τον παραχωρησιούχο.

Μείωση κατά 17% στα διόδια της Πελασγίας

Περιβάλλον & ροή κυκλοφορίας

Η κατάργηση της υποχρεωτικής εκτύπωσης μειώνει αισθητά τη χρήση χαρτιού και τα σκουπίδια που δημιουργούνται γύρω από σταθμούς διοδίων. Παράλληλα, η ταχύτερη εξυπηρέτηση βοηθά στην αποσυμφόρηση του δικτύου, κυρίως σε «φορτωμένες» εξόδους/επιστροφές.

Τι κρατάμε;

  • Η απόδειξη εκδίδεται πάντα, αλλά εκτυπώνεται μόνο αν το ζητήσεις.
  • Πιο γρήγορη διέλευση και μικρότερες ουρές στα διόδια.
  • Λιγότερο χαρτί, καθαρότερο περιβάλλον γύρω από τους σταθμούς.
  • Η ΑΑΔΕ λαμβάνει ηλεκτρονικά, κρυπτογραφημένα στοιχεία διελεύσεων και μπορείς να ζητήσεις αντίγραφο όταν το χρειαστείς.

Όλες οι ειδήσεις

Το μοναδικό υβριδικό SUV στην Ελλάδα που χρησιμοποιεί και υγραέριο με αυτονομία 1.450 km – Ξεκινά από 24.800 ευρώ

Δοκιμή Jaecoo 7 AWD: Off-Road και ταξίδι σε VFM πακέτο

Η παράβαση που αγαπούν οι Έλληνες: Σχεδόν 2.000 πρόστιμα την περασμένη εβδομάδα!

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#ΑΑΔΕ#διόδια
Στέλιος Παππάς

Στέλιος Παππάς

Από μικρός κόλλησε με τον κόσμο του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας – και δεν του πέρασε ποτέ. Παρότι σπούδασε Φυσική Αγωγή και ξεκίνησε αλλού τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα, το μυαλό του ζητούσε... βενζίνη. Το 2019 μπήκε στον χώρο της δημοσιογραφίας αυτοκινήτου και δεν κοίταξε ξανά πίσω. Ακολούθησαν πέντε χρόνια σε γνωστό μέσο, για να φτάσει σήμερα να κρατά τα ηνία ως Αρχισυντάκτης στο Autotypos.gr. Δουλειά και πάθος γίνονται ένα: test drives, motorsport, κινηματογραφικές παραγωγές. Κρυφό όνειρο; Να βρεθεί στο grid ενός αγώνα στη θέση του οδηγού. Μέχρι τότε, πορεύεται με τη φράση: «Δώσε μου τιμόνι και πάρε μου την ψυχή».
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

seat-ibiza-kai-arona-ananeosi-gia-ta-pio-prosita-montela-774080

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.09.2025

Seat Ibiza και Arona: Ανανέωση για τα πιο προσιτά μοντέλα
afxanetai-i-astynomefsi-se-3-perioches-tis-elladas-des-pou-tha-kykloforoun-ta-nea-ochimata-tis-trochaias-770505

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

07.08.2025

Αυξάνεται η αστυνόμευση σε 3 περιοχές της Ελλάδας – Δες πού θα κυκλοφορούν τα νέα οχήματα της Τροχαίας
se-poia-megali-agora-kathysterei-na-bei-i-cupra-giati-674299

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.08.2025

Σε ποια μεγάλη αγορά καθυστερεί να μπει η Cupra; – Γιατί;
sfingei-o-kloios-gia-ta-ochimata-fantasmata-skanarisma-pinakidon-se-dromous-kai-diodia-ta-prostima-768463

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.07.2025

Σφίγγει ο κλοιός για τα «οχήματα-φαντάσματα»: Σκανάρισμα πινακίδων σε δρόμους και διόδια – Τα πρόστιμα
sfragisan-4-pratiria-kafsimon-gia-2-chronia-me-prostimo-150-000-evro-des-se-poies-perioches-767749

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

16.07.2025

Σφράγισαν 4 πρατήρια καυσίμων για 2 χρόνια με πρόστιμο 150.000 ευρώ – Δες σε ποιες περιοχές
psifiako-pelatologio-sta-synergeia-ola-osa-prepei-na-xereis-765550

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

01.07.2025

Ψηφιακό Πελατολόγιο στα συνεργεία: Όλα όσα πρέπει να ξέρεις

Πρόσφατες Ειδήσεις