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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Άδωνις Γεωργιάδης: Τι αυτοκίνητα παρήγγειλαν αυτοί που “χάκαραν” το email του;

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 06.11.2026
Autotypos Team
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Μια αδιανόητη περιπέτεια περίμενε τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ανήμερα των γενεθλίων του, καθώς άγνωστοι χάκαραν τον προσωπικό του λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

Οι δράστες, χρησιμοποιώντας τα στοιχεία του, προχώρησαν σε παραγγελίες-«μαμούθ» προϊόντων αστρονομικής αξίας, ανάμεσα στα οποία ξεχωρίζει ένας ολόκληρος στόλος από υπερπολυτελή οχήματα, αλλά ακόμα και όπλα. Ο ίδιος ο υπουργός αποκάλυψε το περιστατικό με ανάρτησή του στο X, δημοσιεύοντας στιγμιότυπα από τα επιβεβαιωτικά email.

Όπως διαπιστώνεται, οι χάκερς είχαν… ιδιαίτερα ακριβό γούστο, στοχεύοντας στην «αφρόκρεμα» της γερμανικής αυτοκινητοβιομηχανίας.

150 Porsche Cayenne S E-Hybrid Black Edition

Το μεγαλύτερο μέρος των εικονικών παραγγελιών αφορούσε 150 Porsche Cayenne S E-Hybrid Black Edition (σε κλασικό SUV αλλά και Coupe αμάξωμα). Η συγκεκριμένη ειδική έκδοση του plug-in υβριδικού μοντέλου ξεχωρίζει από τις γυαλιστερές μαύρες λεπτομέρειες στους καθρέπτες και τα σήματα, τις ζάντες RS Spyder Design 21 ιντσών, τους σκουρόχρωμους προβολείς HD Matrix LED και την ενιαία φωτεινή λωρίδα στο πίσω μέρος.

Στο εσωτερικό δεσπόζει η πολυτέλεια με δερμάτινη επένδυση (σε μαύρο ή δίχρωμο Black/Crayon) και ηλεκτρικά καθίσματα Comfort 14 ρυθμίσεων. Μηχανικά, το plug-in υβριδικό σύστημα αποδίδει συνδυαστικά 519 ίππους, προσφέροντας επιτάχυνση 0-100 χλμ./ώρα σε 4,7 δευτερόλεπτα και τελική ταχύτητα 263 χλμ./ώρα. Χάρη στη μπαταρία των 25,9 kWh, η ηλεκτρική αυτονομία αγγίζει τα 82 χιλιόμετρα.

Ενώ η τιμή εκκίνησης της Cayenne S E-Hybrid Black Edition στην Ελλάδα βρίσκεται στις 166.500 ευρώ, η συγκεκριμένη διαμόρφωση που επέλεξαν οι εισβολείς εκτόξευε το κόστος ανά μονάδα στα 179.845 ευρώ.

50 Mercedes-Maybach S-Class

Η «λίστα αγορών» των χάκερς περιλάμβανε επίσης 50 Mercedes-Maybach S-Class, της απόλυτης έκφρασης πολυτέλειας από τη γερμανική φίρμα. Το μοντέλο κυκλοφορεί σε εκδόσεις όπως η S 580 4MATIC, η plug-in υβριδική S 580 e 4MATIC και η ισχυρότερη S 680 V8 4MATIC των 612 ίππων. Στο υπερπολυτελές σαλόνι της συναντά κανείς οθόνη OLED 12,8 ιντσών με σύστημα MBUX, ηχοσύστημα Burmester, ενσωματωμένο ψυγείο και τετραδιεύθυνση, με την αρχική τιμή του μοντέλου στη χώρα μας να διαμορφώνεται στα 245.750 ευρώ.

Εκτός από τα 200 πολυτελή αυτοκίνητα, οι δράστες παρήγγειλαν 24 καραμπίνες Benelli και ένα όπλο Springfield Armory Echelon. Ο Άδωνις Γεωργιάδης έχει ήδη ενημερώσει τη Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος για τον εντοπισμό των υπαιτίων της παραβίασης.

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Tags
#Mercedes-Maybach#Porsche Cayenne#Άδωνις Γεωργιάδης
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