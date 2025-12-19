Αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος: Η μεγάλη αλλαγή στο parking του – Πού μεταφέρθηκε το economy;

Το Economy parking του Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών μεταφέρθηκε. Δες τι αλλάζει και τι ισχύει για την παλιά του θέση.

Το Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών προχωρά σε μεγάλη αναδιάταξη χώρων στάθμευσης στο πλαίσιο του έργου επέκτασης. Το Economy parking μεταφέρθηκε στο Εμπορικό Πάρκο (P4), με δωρεάν λεωφορείο προς/από τον Κύριο Αεροσταθμό. Ο παλιός χώρος του Economy επαναχαρακτηρίζεται ως Long Term “Value”, λειτουργεί μόνο με online κράτηση και προσφέρει πρόσβαση με τα πόδια στον τερματικό.

Γιατί γίνονται οι αλλαγές

Το αεροδρόμιο «Ελ. Βενιζέλος» υλοποιεί ένα πλάνο επέκτασης σε δύο φάσεις, για να εξυπηρετεί 40+ εκατ. επιβάτες/έτος τα επόμενα χρόνια.

Οι παρεμβάσεις επηρεάζουν τις ροές οχημάτων/πεζών, άρα και τη χωροθέτηση των parkings.

Νέα τοποθεσία Economy: πώς φτάνω

Πού βρίσκεται: Περιοχή Εμπορικού Πάρκου του αεροδρομίου, σήμανση “Εμπορικό Πάρκο / Economy (P4)” .

Μεταφορά στον τερματικό: Δωρεάν shuttle bus 24/7 με απευθείας δρομολόγηση προς τον Κύριο Αεροσταθμό .

Σήμανση/πλοήγηση: Ακολουθήστε τις καφέ/μπλε πινακίδες προς “Εμπορικό Πάρκο” και στη συνέχεια τις ενδείξεις P4 – Economy .

Για παραλαβή/παράδοση επιβατών: Χρησιμοποιήστε τις ζώνες Drop-off / Pick-up του τερματικού, όχι το Economy (ισχύουν χρονικά όρια στάσης).

Τι ισχύει για το Long Term “Value” (πρώην Economy)

Τοποθεσία: Στον πρώην χώρο του Economy , δίπλα στον Κύριο Αεροσταθμό.

Πρόσβαση: Με τα πόδια από/προς τον τερματικό μέσα από πεζόδρομο/διαβάσεις.

Κράτηση: Αποκλειστικά online (υποχρεωτική προκράτηση).

Χρήσιμες πρακτικές συμβουλές

Υπολογίστε +15–20’ αν πάτε στο Economy P4 (λόγω shuttle και εποχικής κίνησης).

Κρατήστε εισιτήριο/QR πρόχειρο (γρήγορη είσοδος/έξοδος, ειδικά στο Value).

Ακολουθήστε τη σήμανση έργων γύρω από τον τερματικό — ενδέχεται να υπάρχουν προσωρινές εκτροπές .

Εξασφαλίστε κράτηση νωρίς στις περιόδους αιχμής (Χριστούγεννα, τριήμερα, καλοκαίρι).

Τι κρατάμε;