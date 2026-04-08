Αεροπλάνο έκανε αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο και δεν ακούμπησε ούτε ένα αυτοκίνητο

Μικρό ελικοφόρο αεροπλάνο πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στην εθνική οδό της Πενσυλβάνια χωρίς να «βρει» πουθενά!

Η αναγκαστική προσγείωση πραγματοποιήθηκε στην εθνική οδό Ι-78 στην Πενσυλβάνια, μετά από μηχανικό πρόβλημα που παρουσίασε το μικρό ελικοφόρο αεροσκάφος. Ο πιλότος κατάφερε να το προσγειώσει σε δρόμο δύο λωρίδων και βγήκε από μέσα χωρίς την παραμικρή γρατζουνιά, ενώ δεν προκλήθηκε κάποια ζημιά σε διερχόμενα οχήματα.

Σαν από ταινία

Το περιστατικό εξελίχθηκε λίγο πριν τις 9:30 το πρωί του Σαββάτου, όταν ένας 65χρονος πιλότος αναγκάστηκε να προσγειωθεί λόγω μηχανικού προβλήματος. Ο πιλότος από το Μίσιγκαν προσγείωσε με ασφάλεια το μικρό αεροσκάφος του στην εθνική οδό I-78 στο Weisenberg Township της κομητείας Lehigh. Το αεροπλάνο είχε προηγουμένως απογειωθεί από το αεροδρόμιο Solberg στο Νιου Τζέρσεϊ με προορισμό την Ιντιάνα, όταν ο πιλότος ανέφερε μηχανική βλάβη ενώ πετούσε πάνω από την Πενσυλβάνια.

Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, ο πιλότος είχε επικοινωνήσει ραδιοφωνικά λέγοντας ότι δεν ήθελε να προσγειωθεί στην εθνική οδό, αλλά σύντομα κατάλαβε ότι αυτή ήταν η μόνη του επιλογή. Παρόλα αυτά, κατάφερε να προσγειώσει το αεροπλάνο χωρίς να χτυπήσει κανένα αυτοκίνητο. Μάρτυρες που παρακολούθησαν την προσγείωση δήλωσαν ότι έμοιαζε περισσότερο με σκηνή από ταινία.

«Ήταν θαύμα του Πάσχα», είπε ο Victor Machese, που οδηγούσε κοντά στην περιοχή. Σύμφωνα με τον ίδιο, ο πιλότος κράτησε το αεροπλάνο ανάμεσα στο διαχωριστικό και την άκρη του δρόμου, παρόλο που αυτό κάλυπτε σχεδόν όλο το πλάτος των δύο λωρίδων.

Ένας άλλος μάρτυρας, ο Chase Galanti, ανέφερε ότι ο πιλότος δεν φάνηκε καθόλου πανικόβλητος καθώς κατέβαινε. «Πρέπει να έπραξε σωστά και να διατήρησε την ψυχραιμία του», είπε ο Galanti. Αυτή η ψυχραιμία ίσως έκανε όλη τη διαφορά. Ούτε ο 65χρονος πιλότος ούτε ο 34χρονος συνοδός του από το Νιου Τζέρσεϊ τραυματίστηκαν, ενώ ευτυχώς δεν υπήρξε κανένας τραυματισμός ούτε στους οδηγούς που κινούνταν στην εθνική οδό.

Πολλές ομάδες διάσωσης έσπευσαν στο σημείο. «Δεν περιμένουμε να προσγειωθεί αεροπλάνο στον αυτοκινητόδρομο», δήλωσε ο επικεφαλής του σώματος εθελοντών πυροσβεστών του Weisenberg, Justin Oswald. Παρόλα αυτά, η ανταπόκριση του σώματος ήταν ανάλογα καλή με την προσγείωση του πιλότου. Οι ομάδες τελικά μετέφεραν το αεροπλάνο εκτός αυτοκινητόδρομου και το οδήγησαν σε αεροδρόμιο στο Allentown.

Ο αδιαμφισβήτητος ήρωας, ωστόσο, ήταν ο ίδιος ο πιλότος, ο οποίος κατάφερε με τις ικανότητες και την ψυχραιμία του να αποτρέψει μια πιθανή τραγωδία.

Πιλότος κάνει αψεγάδιαστη αναγκαστική προσγείωση σε αυτοκινητόδρομο

Το αεροπλάνο κάλυπτε σχεδόν και τις 2 λωρίδες του δρόμου, ωστόσο, δεν τραυματίστηκε κανείς

Ο πιλότος ήθελε να αποφύγει την προσγείωση στον δρόμο, αλλά η μηχανική βλάβη δεν του άφησε άλλη επιλογή

Πηγή: Carscoops.com