Αυτά είναι τα 138 ιαπωνικά SUV που πήρε το Λιμενικό – Δες πόσο κόστισαν

Το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή παραλαμβάνει σύγχρονα SUV ήπιας υβριδικής τεχνολογίας, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος ανανέωσης των χερσαίων επιχειρησιακών μέσων

Με την παραλαβή 138 νέων SUV, το Λιμενικό Σώμα ενισχύει άμεσα την παρουσία του σε χερσαίο επίπεδο, αναβαθμίζοντας σημαντικά τα μέσα που διαθέτει για επιχειρήσεις σε λιμένες, νησιωτικές περιοχές και παράκτιες ζώνες. Πρόκειται για Suzuki Vitara 1.4 GL+ Hybrid, τα οποία θα κατανεμηθούν σε Λιμενικές Αρχές σε ολόκληρη την επικράτεια, εντασσόμενα στο συνολικό σχέδιο εκσυγχρονισμού του στόλου.

Η συγκεκριμένη προμήθεια συνδέεται εν μέρει με το πρόγραμμα «ΑΙΓΙΣ», ενώ μέρος των οχημάτων χρηματοδοτήθηκε από ευρωπαϊκά επιχειρησιακά προγράμματα της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου. Το συνολικό κόστος απόκτησης των 138 οχημάτων ανέρχεται περίπου στα 5,34 εκατ. ευρώ.

Κατανομή και χρηματοδότηση

Από τα 138 οχήματα:

Η παράδοση εντάσσεται σε ένα ευρύτερο πλάνο ενίσχυσης των χερσαίων μέσων του Σώματος, με τον συνολικό προϋπολογισμό των σχετικών παρεμβάσεων να ξεπερνά τα 17 εκατ. ευρώ. Ήδη έχουν ενσωματωθεί στον στόλο 51 συμβατικά οχήματα, ενώ μέσα στο επόμενο τρίμηνο αναμένεται η προσθήκη ακόμη 40 οχημάτων διαφόρων διαμορφώσεων, συμπεριλαμβανομένων μονάδων μεταφοράς προσωπικού και οχημάτων οδικής υποστήριξης. Παράλληλα, έχει υπογραφεί σύμβαση για 81 pick-up, ενώ σχεδιάζονται νέες προκηρύξεις για επιπλέον μέσα, όπως μοτοσυκλέτες και βαν.

Ήπια υβριδική τεχνολογία 48V

Τα Vitara που παραδόθηκαν εξοπλίζονται με τον αναβαθμισμένο τετρακύλινδρο 1.4 BoosterJet, ο οποίος συμμορφώνεται με το πρότυπο εκπομπών Euro 6e και συνδυάζεται με ήπιο υβριδικό σύστημα 48V.

Το θερμικό σύνολο αποδίδει 110 ίππους στις 4.500 σ.α.λ., με μέγιστη ροπή 235 Nm που αποδίδεται από χαμηλές στροφές (2.000-2.500 σ.α.λ.), χαρακτηριστικό που ευνοεί την ελαστικότητα και τη λειτουργία σε απαιτητικές συνθήκες. Το υβριδικό σύστημα υποστηρίζεται από μπαταρία χωρητικότητας 0,38 kWh, με αναβαθμισμένη διαχείριση θερμοκρασίας, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας συνεισφέρει 17 ίππους, βελτιώνοντας την απόκριση και περιορίζοντας την κατανάλωση.

Ο κινητήρας διαθέτει υπερτροφοδότηση, άμεσο ψεκασμό και σύστημα μεταβλητού χρονισμού βαλβίδων (VVT), με ηλεκτρική ενεργοποίηση στην εισαγωγή και υδραυλική στην εξαγωγή, στοιχεία που ενισχύουν την αποδοτικότητα και την ομαλή λειτουργία.

Κατάλληλα για πολλαπλές συνθήκες

Τα συγκεκριμένα SUV επιλέχθηκαν για τον συνδυασμό ευελιξίας, αξιοπιστίας και επιχειρησιακής προσαρμοστικότητας. Μπορούν να κινηθούν αποτελεσματικά τόσο σε αστικό και ημιαστικό περιβάλλον όσο και σε δυσκολότερες διαδρομές εκτός κύριου οδικού δικτύου, κάτι ιδιαίτερα σημαντικό για περιοχές με μικτού τύπου γεωμορφολογία, όπως νησιά και παράκτιες ζώνες.

Επιπλέον, φέρουν τον απαραίτητο επιχειρησιακό εξοπλισμό, ενώ συνοδεύονται από εργοστασιακή εγγύηση και πρόγραμμα συντήρησης διάρκειας έξι ετών, ώστε να ενταχθούν άμεσα και χωρίς πρόσθετο κόστος προσαρμογής στην καθημερινή δράση των υπηρεσιών.

Σταδιακή ανανέωση στόλου

Η ενίσχυση με τα 138 Vitara αποτελεί ένα μόνο βήμα στο πλαίσιο της συνολικής αναδιάρθρωσης των χερσαίων μέσων του Λιμενικού Σώματος. Ο στόχος είναι η διατήρηση υψηλού επιπέδου επιχειρησιακής ετοιμότητας, με σύγχρονα οχήματα που μειώνουν το λειτουργικό κόστος και ανταποκρίνονται σε αυξημένες απαιτήσεις ασφάλειας και απόδοσης.

