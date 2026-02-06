Αυτά είναι τα εκατομμύρια αυτοκίνητα που ετοιμάζεται να φτιάξει η Toyota αντί για ηλεκτρικά – Ξεπουλάνε ήδη

Η Toyota βλέπει πως το “hype” γύρω από τα αμιγώς ηλεκτρικά περνάει κι έχει ήδη έτοιμη τη λύση στο τσεπάκι

Ο κόσμος φαίνεται πως συνέρχεται σιγά-σιγά από το πρώτο ηλεκτρικό «κύμα», με τις επιδοτήσεις να μειώνονται και τη ζήτηση να αρχίζει να πέφτει. Παράλληλα, η ζήτηση των υβριδικών μοντέλων κινείται σε αντίθετη κατεύθυνση, με εταιρείες όπως η Toyota να είναι έτοιμες να αρπάξουν την ευκαιρία.

Η κορυφαία αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο στοχεύει στην παραγωγή 11,3 εκατ. αυτοκινήτων το 2028, εκ των οποίων περίπου το 60% θα είναι υβριδικά, δείχνοντας ξεκάθαρα την κατεύθυνση που ακολουθεί.

Το υβριδικό μέλλον μέσα απ’ τα μάτια της Toyota

H Toyota ολοκλήρωσε άλλο ένα έτος στην κορυφή της παγκόσμιας αυτοκινητοβιομηχανίας, ξεπερνώντας εύκολα το φράγμα των 10 εκατ. πωλήσεων (10.536.807). Εκτός από τα ηνία της αυτοκινητοβιομηχανίας συνολικά, ο ιαπωνικός κολοσσός διατηρεί την πρώτη θέση και στις πωλήσεις υβριδικών, με σχεδόν 5 εκατ. από τα οχήματα που πούλησε το 2025 να είναι εξηλεκτρισμένα.

Αυτό σημαίνει πως περίπου τα μισά (4,433 εκατ.) από τα νέα Toyota που κυκλοφόρησαν πέρσι στους δρόμους ήταν υβριδικά, με 4,433 εξ αυτών να είναι πλήρως υβριδικά και τα υπόλοιπα plug-in. Η Toyota θέλει να αυξήσει κι άλλο την παραγωγή υβριδικών και plug-in υβριδικών στα 5 εκατ. κομμάτια μέσα στο 2026 και στα 6,7 εκατ. μέχρι το 2028.

Νέο «άνοιγμα» στις ΗΠΑ

Ο στόχος της Toyota είναι η αύξηση πωλήσεων των υβριδικών από 50% σε περίπου 60%, με την εταιρεία να λέει πως θέλει να κατασκευάσει 11,3 εκατ. μέχρι το 2028, κάτι που σημαίνει πως τα υβριδικά αναμένεται να ξεπεράσουν κατά πολύ τη συνολική παραγωγή, η οποία αναμένεται να αυξηθεί κατά μόλις 10% μέσα στην ίδια χρονική περίοδο.

Μέρος αυτής της αύξησης θα προέλθει από την επέκταση της παραγωγής στις ΗΠΑ. Η Toyota σχεδιάζει να επενδύσει 10 δισεκατομμύρια δολάρια στις αμερικανικές δραστηριότητές της τα επόμενα πέντε χρόνια, σύμφωνα με έκθεση της Nikkei Asia. Αυτό περιλαμβάνει αναβαθμίσεις σε πέντε εργοστάσια που επικεντρώνονται στην παραγωγή υβριδικών κινητήρων και σχετικών εξαρτημάτων.

Στα τέλη του περασμένου έτους, η εταιρεία κυκλοφόρησε μια νέα υβριδική έκδοση του RAV4 και μέχρι το 2028 σχεδιάζει να ξεκινήσει την παραγωγή ενός υβριδικού Corolla στις εγκαταστάσεις της στον Μισισιπή, με τη ζήτηση για υβριδικές εκδόσεις των πιο δημοφιλών μοντέλων της να παραμένει ισχυρή στις ΗΠΑ.

The “Trump effect”

Παράλληλα, δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με αλλαγές στον ρυθμό παραγωγής των αμιγώς ηλεκτρικών μοντέλων της Toyota. Περαιτέρω επενδύσεις στον εν λόγω τομέα φαντάζουν δύσκολες όσο ο Ντόναλντ Τραμπ (γνωστός «πολέμιος» των ηλεκτρικών) παραμένει στην εξουσία, με την εταιρεία να επιλέγει να επενδύσει σημαντικά στα υβριδικά της μοντέλα – μια απόφαση που την έβγαλε «ασπροπρόσωπη».

Το “hype” γύρω από τα ηλεκτρικά φαίνεται πως περνά, με τόσο τις ΗΠΑ, όσο και ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να μειώνουν ολοένα και περισσότερα τα κίνητρα για τη στροφή στην ηλεκτροκίνηση.

Αυτό υποστηρίζεται και από τα δεδομένα της αγοράς, με τη βρετανική ερευνητική εταιρεία, GlobalData, να προβλέπει πως 29 εκατομμύρια υβριδικά οχήματα θα πωληθούν παγκοσμίως το 2030. Αυτή η εκτίμηση είναι κατά 2,8 εκατομμύρια μονάδες υψηλότερη από την προηγούμενη, προβλέποντας σημαντική αύξηση στη ζήτηση για υβριδικά και plug-in υβριδικά.

Η Toyota κυριαρχεί αυτή τη στιγμή στην παγκόσμια αγορά υβριδικών με μερίδιο αγοράς 58%, ένας αριθμός που όπως όλα δείχνουν θα μεγαλώσει ακόμα περισσότερo μέσα στα επόμενα χρόνια.

Τι κρατάμε: