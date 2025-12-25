quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτά είναι τα ελαστικά που διαλέγουν οι Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault για τα αυτοκίνητα τους

ΠΕΜΠΤΗ | 25.12.2025
Autotypos Team
afta-einai-ta-elastika-pou-dialegoun-oi-mercedes-benz-hyundai-porsche-kai-renault-gia-ta-aftokinita-tous-787600

Τέσσερις σημαντικές αυτοκινητοβιομηχανίες επιλέγουν αυτά τα ελαστικά για τα αυτοκίνητά τους, από premium ηλεκτρικά SUV μέχρι compact πόλης

Tα ελαστικά της Continental επιλέγουν για μοντέλα διαφορετικών κατηγοριών τέσσερα μεγάλα ονόματα τη αυτοκίνησης. Συγκεκριμένα, η Continental εξασφάλισε νέες εγκρίσεις ελαστικών για τις, Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault, για μοντέλα διαφορετικών κατηγοριών, από premium και ηλεκτρικά SUV έως compact αυτοκίνητα πόλης.

Porsche Macan (Electric): Επιλογή ανάμεσα σε SportContact 6, CrossContact RX και WinterContact TS 860 S

Η Porsche έχει εγκρίνει μια σειρά premium ελαστικών Continental για τη νέα ηλεκτρική Macan, ανάλογα με τις ανάγκες του οδηγού και την εποχή:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

  • SportContact 6 για μέγιστη σπορ απόδοση και υψηλές ταχύτητες
  • CrossContact RX για άνεση και μειωμένο θόρυβο σε καθημερινή χρήση
  • WinterContact TS 860 S για κορυφαία ασφάλεια τον χειμώνα.

Όλες οι εκδόσεις φέρουν σήμανση XL, για αυξημένη αντοχή και φορτίο.

Mercedes-Benz GLE & GLS: EcoContact 6 Q για μέγιστη απόδοση και χαμηλό θόρυβο

Η Mercedes-Benz επιλέγει, για ακόμη μία φορά, την Continental για τον εργοστασιακό εξοπλισμό των GLE και GLS. Τα SUVs εξοπλίζονται με το EcoContact 6 Q, ένα ελαστικό σχεδιασμένο για υψηλή ενεργειακή απόδοση, μεγάλη χιλιομετρική διάρκεια και εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα θορύβου.

Hyundai IONIQ 9: PremiumContact C με τεχνολογία ContiSilent για κορυφαία άνεση στο ηλεκτρικό SUV

Το νέο αμιγώς ηλεκτρικό Hyundai IONIQ 9 εξοπλίζεται εργοστασιακά με το PremiumContact C σε διάσταση 21 ιντσών, με ενισχυμένη XL σήμανση και τεχνολογία ContiSilent που μειώνει τον εσωτερικό θόρυβο έως και 9 dB. Το ελαστικό ανταποκρίνεται άριστα στις απαιτήσεις των μεγάλων ηλεκτρικών οχημάτων, προσφέροντας σταθερότητα, ακριβή χειρισμό και υψηλή άνεση κύλισης.

Renault Clio: Το νέο μοντέλο εξοπλίζεται παγκοσμίως με EcoContact 7

Η Continental εξασφαλίζει παγκόσμια έγκριση ελαστικών για το νέο Renault Clio, το οποίο θα εξοπλίζεται με το EcoContact 7, σε διαστάσεις 16 και 18 ιντσών. Το ελαστικό προσφέρει υψηλή ενεργειακή απόδοση, μειωμένο θόρυβο και βελτιστοποιημένη αεροδυναμική, χάρη στη νέα τεχνολογία Smart Energy Casing και την ειδική δομή “aerodimple” στα πλευρικά τοιχώματα.

Η στρατηγική σημασία των νέων συνεργασιών

Οι νέες εγκρίσεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Continental στην ανάπτυξη τεχνολογιών που υποστηρίζουν:

  • τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση
  • την υψηλή ενεργειακή απόδοση
  • τη μέγιστη ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες
  • τη μείωση θορύβου και την ενισχυμένη οδηγική άνεση
