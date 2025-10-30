Αυτά είναι τα καλύτερα ελαστικά 4 εποχών για το αυτοκίνητο σου το 2025

Automobilclub von Deutschland και Auto Bild ανέδειξαν τον καλύτερο κατασκευαστή ελαστικών 4 εποχών για το 2025

Χάρη στην ασφάλεια και την άνεση που προσφέρουν σε διαφορετικές συνθήκες, τα ελαστικά 4 εποχών της Pirelli κατακτούν για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά την πρώτη θέση στις συγκριτικές δοκιμές των δύο έγκριτων γερμανικών θεσμών, Automobilclub von Deutschland και Auto Bild.

Στις συγκριτικές δοκιμές που πραγματοποίησε η AvD, τα δύο κορυφαία ελαστικά 4 εποχών της σειράς SF3 της Pirelli, Cinturato All Season SF3 και Scoprion All Season SF3, έλαβαν την υψηλότερη αναγνώριση στις κατηγορίες τους.

Ασφάλεια σε όλες τις συνθήκες

Τα ελαστικά 4 εποχών της Pirelli ξεχώρισαν για την ισορροπημένη τους απόδοση, την ασφάλεια σε όλες τις εξεταζόμενες συνθήκες και την άνεση που προσφέρουν. Ειδικότερα, το Cinturato All Season SF3 διακρίθηκε στις δοκιμές φρεναρίσματος σε στεγνό και βρεγμένο οδόστρωμα, στην οδική συμπεριφορά και στην αντοχή στην υδρολίσθηση.

Το περιοδικό AutoBild χαρακτήρισε το Cinturato All Season SF3 ως «πολύπλευρο και αξιόπιστο». Το ίδιο περιοδικό είχε πρόσφατα απονείμει σε αυτό το προϊόν της Pirelli την πρώτη θέση στη μεγάλη συγκριτική δοκιμή του 2025, ανάμεσα σε 30 ελαστικά all seaon που αγοράστηκαν από την αγορά, με συνολική αξιολόγηση «Υποδειγματικό».

Οι δοκιμές του Auto Bild έδειξαν ότι το Pirelli Cinturato All Season SF3 δεν παρουσίασε κανένα αδύναμο σημείο στις διαφορετικές συνθήκες δοκιμών, προσφέροντας πάντα μεγάλη ασφάλεια και κερδίζοντας εύκολα τον τίτλο του καλύτερου κατασκευαστή all-season της χρονιάς.

Παράλληλα, το Scorpion All Season SF3 αναδείχθηκε σημείο αναφοράς για τα SUV, υπερέχοντας σε πρόσφυση και ασφάλεια σε όλες τις επιφάνειες.

Στις ειδικές δοκιμές για SUV, το Scorpion All Season SF3 —το οποίο μοιράζεται την πλατφόρμα εξέλιξής του με το Cinturato— απέσπασε τις υψηλότερες βαθμολογίες για φρενάρισμα σε στεγνό και βρεγμένο, οδική συμπεριφορά και αθόρυβη κύλιση.

Τόσο το Cinturato όσο και το Scorpion All Season SF3 προσφέρουν ειδικές εκδόσεις για ηλεκτρικά και plug-in υβριδικά οχήματα, εξοπλισμένες με τεχνολογίες όπως Elect και το Pirelli Noise Cancelling System για ακουστική άνεση. Και τα δύο προϊόντα φέρουν το σύμβολο 3PMSF (Three Peak Mountain Snowflake), που πιστοποιεί την αξιοπιστία τους ακόμη και σε χαμηλές θερμοκρασίες και σε χιόνι, έχοντας περάσει αυστηρές δοκιμές σε χειμερινές συνθήκες.

