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EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτά τα 3 μοντέλα είναι τα μόνα με πάνω από 5.000 ταξινομήσεις στην Ελλάδα το 2026

ΤΕΤΑΡΤΗ | 28.10.2026
Θέμης Θεοδωρόπουλος
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Δύο SUV και ένα supermini έχουν ξεπεράσει τις 5.000 ταξινομήσεις στην ελληνική αγορά μέσα στο 2026, με την Toyota να καταλαμβάνει δύο θέσεις στην πρώτη τριάδα και την Peugeot να μπαίνει ανάμεσά τους.

Οι ταξινομήσεις στην Ελλάδα αναδεικνύουν τρία μοντέλα που έχουν αποκτήσει σαφές προβάδισμα στη φετινή κατάταξη. Στα διαθέσιμα στοιχεία για το 2026, μόνο αυτά έχουν περάσει το φράγμα των 5.000 αυτοκινήτων, ενώ κανένα από εκείνα που ακολουθούν δεν έχει φτάσει ακόμη τις 4.000. Πρόκειται για τα Toyota Yaris Cross, Peugeot 2008 και Toyota Yaris, μια τριάδα που συνδυάζει τη δυναμική των μικρών SUV με τη διαχρονική παρουσία των supermini στην ελληνική αγορά.

Ο πρωταγωνιστής είναι το Toyota Yaris Cross, με 6.352 ταξινομήσεις. Εκτός από το όριο των 5.000, είναι το μοναδικό μοντέλο της κατάταξης που έχει ξεπεράσει και τις 6.000, χτίζοντας απόσταση 1.165 αυτοκινήτων από το δεύτερο Peugeot 2008. Το προβάδισμα είναι αισθητό, χωρίς φυσικά να προδικάζει την τελική εικόνα της χρονιάς. Η πρωτιά του δείχνει πόσο ισχυρή θέση έχει αποκτήσει η SUV πρόταση της οικογένειας Yaris. Το ενδιαφέρον, μάλιστα, είναι ότι η παρουσία του στην κορυφή συνοδεύεται από εξίσου υψηλή θέση του συμβατικού Yaris. Στη συγκεκριμένη καταγραφή, η Toyota έχει δύο διαφορετικές προτάσεις της ανάμεσα στα τρία μοντέλα με τον μεγαλύτερο όγκο ταξινομήσεων.

Στη δεύτερη θέση βρίσκεται το Peugeot 2008 με 5.187 ταξινομήσεις. Το γαλλικό SUV έχει περάσει το ορόσημο των 5.000 και είναι ο πλησιέστερος διώκτης του Yaris Cross. Παράλληλα, πρέπει να διατηρήσει το προβάδισμά του από το Yaris, καθώς η απόσταση μεταξύ δεύτερης και τρίτης θέσης περιορίζεται σε μόλις 146 αυτοκίνητα. Αυτή είναι και η πιο κοντινή αναμέτρηση στην πρώτη τριάδα. Ενώ το Yaris Cross έχει αποκτήσει μεγαλύτερο περιθώριο, 2008 και Yaris βρίσκονται αρκετά κοντά ώστε οι επόμενες καταγραφές να έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη μεταξύ τους σειρά. Για την Peugeot, η επίδοση του 2008 εξασφαλίζει παρουσία στην κορυφή μιας κατάταξης όπου η Toyota εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή.

Την τριάδα συμπληρώνει το Toyota Yaris, με 5.041 ταξινομήσεις. Έχει περάσει οριακά το συγκεκριμένο φράγμα, αλλά διατηρεί σημαντική απόσταση από το αμέσως επόμενο μοντέλο. Συγκεκριμένα, προηγείται του Suzuki Vitara κατά 1.099 αυτοκίνητα. Το Yaris δίνει και μια διαφορετική διάσταση στην εικόνα των πρώτων θέσεων. Ανάμεσα σε δύο SUV, ένα μικρό hatchback εξακολουθεί να συγκεντρώνει αρκετό όγκο ώστε να βρίσκεται στους πρωταγωνιστές. Η ελληνική αγορά δείχνει έτσι ότι διατηρεί χώρο για διαφορετικούς τύπους αμαξώματος, ακόμη και μέσα στην ίδια κατηγορία διαστάσεων.

Αθροιστικά, Yaris Cross και Yaris φτάνουν τις 11.393 ταξινομήσεις, αναδεικνύοντας τη συμβολή των δύο μοντέλων στην παρουσία της Toyota. Το μεγαλύτερο μέρος αυτού του αθροίσματος προέρχεται από το SUV, ωστόσο η επίδοση του Yaris παραμένει αρκετά υψηλή ώστε να του εξασφαλίζει θέση στην πρώτη τριάδα. Πίσω τους, το Suzuki Vitara καταγράφει 3.942 ταξινομήσεις και βρίσκεται πιο κοντά από κάθε άλλο μοντέλο στο επόμενο ορόσημο, εκείνο των 4.000. Για να φτάσει τις 5.000 χρειάζεται ακόμη 1.058 ταξινομήσεις, κάτι που αποτυπώνει την απόσταση που έχει δημιουργηθεί από τους τρεις πρώτους. Ακολουθεί το Citroën C3 με 3.752 ταξινομήσεις, ενώ το Renault Clio βρίσκεται στις 3.530. Την οκτάδα των συγκεκριμένων στοιχείων συμπληρώνουν το Dacia Sandero με 3.197 και το Suzuki Swift με 3.030 ταξινομήσεις. Η παρουσία τους διατηρεί έντονη την εκπροσώπηση των μικρών hatchback στις υψηλές θέσεις. Το επόμενο ενδιαφέρον σημείο είναι αν κάποιο από τα μοντέλα που ακολουθούν θα προστεθεί στην ομάδα των 5.000 και αν το Yaris θα καλύψει τη μικρή διαφορά από το 2008. Προς το παρόν, το Yaris Cross διατηρεί καθαρά την πρώτη θέση, με την Peugeot και το δεύτερο Toyota να δίνουν τη δική τους, σαφώς πιο κοντινή μάχη.

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Tags
#Peugeot 2008#Toyota Yaris#Toyota Yaris Cross
Θέμης Θεοδωρόπουλος

Θέμης Θεοδωρόπουλος

Γεννημένος το 1992, με έρωτα για τα αυτοκίνητα από παιδική ηλικία, η πορεία στο χώρο ξεκίνησε το 2017 στο Quattroruote. Από τότε, οι αμέτρητες ώρες πίσω από το τιμόνι έγιναν τρόπος ζωής: supercars και πισωκίνητα έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά, αλλά η απόλαυση της οδήγησης δεν γνωρίζει όρια – κάθε είδος αυτοκινήτου κρύβει μια δική του ιστορία. Κάθε ταξίδι είναι αφορμή για νέες αυτοκινητιστικές εμπειρίες και κάθε συζήτηση βρίσκει τελικά τον δρόμο της πίσω στα αυτοκίνητα.
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