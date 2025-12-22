quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτά τα Χριστούγεννα οδήγησε για αλλού: Έφυγε ο Chris Rea του «Driving home for Christmas»

ΔΕΥΤΕΡΑ | 22.12.2025
Κώστας Γαμβρούλης
afta-ta-christougenna-odigise-gia-allou-efyge-o-chris-rea-tou-driving-home-for-christmas-787508

Απεβίωσε σε ηλικία 74 ετών ο τραγουδιστής, συνθέτης και κιθαρίστας Chris Rea – Τα αυτοκίνητα αποτέλεσαν έμπνευση για πολλά τραγούδια του

Με καριέρα που μετρά περισσότερα από 50 έτη, ο βρετανός μουσικός μας είχε χαρίσει εξαιρετικά τραγούδια, τα οποία -ακόμα και αν δεν γνώριζε κάποιος ποιος τα έχει γράψει- σίγουρα τα έχει ακούσει και απολαύσει.

Γεννήθηκε στις 4 Μαρτίου του 1951 στο Μιντλσμπρο της Βρετανίας αν και η καταγωγή του ήταν Ιταλική από την πλευρά του πατέρα του και Ιρλανδική από την πλευρά της μητέρας του.

Σπούδασε δημοσιογραφία αλλά στα 20 του απέκτησε την πρώτη του κιθάρα και επηρρεασμένος από τα blues και rock ακούσματα της εποχής, δεν κοίταξε ποτέ ξανά πίσω. «Για τους ανθρώπους της εργατικής τάξης, το rock δεν ήταν επιλογή, ήταν μονόδρομος», είχε δηλώσει χαρακτηριστικά.

Έπαιξε σε διάφορες μπάντες και σχήματα, όμως ήταν η σόλο καριέρα αυτή που τον ανέδειξε. To 1978 κυκλοφορεί το πρώτο του album και στα τέλη των 80s –και κυρίως στα 90s- γίνεται ευρύτερα γνωστός με επιτυχίες όπως τα On the Beach, Road to Hell, Auberge και Looking for the Summer για να παραθέσουμε μερικές από αυτές.

Αντι-star, απέφευγε την υπερβολική έκθεση και τον μιντιακό χορό, κρατώντας εαυτόν και προσωπική ζωή μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας. Ο Rea, είχε μια υπέροχη και πολύ χαρακτηριστική φωνή με «γρέζι», κάτι που καθιστούσε άμεσα αναγνωρίσιμα τα τραγούδια του, ακόμα και αν το άκουγες για πρώτη φορά.

Ήταν επίσης εκπληκτικός κιθαρίστας, με έναν σπάνιο τρόπο. Δεν προσπαθούσε να εντυπωσιάσει και να κάνει επίδειξη της τεχνικής του, υπηρετούσε πρωτίστως την σύνθεση και κάθε νότα που έπαιζε ήταν σημαντική και την εννοούσε. Άλλωστε η Fender είχε στους καταλόγους της την κόκκινη signature Stratocaster «Chris Rea», μια τιμή που λίγοι κιθαρίστες έχουν λάβει.

Τα αυτοκίνητα ήταν ένα άλλο μεγάλο πάθος του, με το Caterham 7 που φιγουράρει ζωγραφισμένο στο εξώφυλλο του άλμπουμ Auberge να είναι το αγαπημένο του. Αγαπούσε πολύ τα roadster και τα κλασικά μοντέλα και συμμετείχε σε αγώνες με αυτά, έχοντας πάρει μάλιστα μέρος στο βρετανικό πρωτάθλημα τουρισμού το 1993.

Τα αυτοκίνητα αποτελούσαν και μέσο έμπνευσης, με τα βιώματα που εισέπραττε από την οδήγηση τους να αποτυπώνονται άμεσα ή έμμεσα στα τραγούδια του. Πέραν του -εύκολα να το καταλάβει κανείς- Drive home for Christmas, αφορμή για την πιο γνωστή ίσως επιτυχία του, το Road to Hell, αποτέλεσε ένα τρομερό μποτιλιάρισμα στο οποίο βρέθηκε εγκλωβισμένος.

Ο Chris Rea έφυγε στις 22 Δεκεμβρίου 2025.

Σε ευχαριστούμε για τη μουσική, Chris.

Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
