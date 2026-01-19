quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτές είναι οι νέες μοτοσυκλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας – Κόστισαν 4.609.545 ευρώ

ΔΕΥΤΕΡΑ | 19.01.2026
Autotypos Team
aftes-einai-oi-nees-motosykletes-tis-ellinikis-astynomias-kostisan-4-609-545-evro-789899

Η ΕΛΑΣ ενισχύεται σημαντικά με 431 νέες μοτοσυκλέτες, οι οποίες θα διανεμηθούν σε όλες τις μάχιμες υπηρεσίες

Παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε η παραλαβή 431 νέων μοτοσυκλετών τύπου Suzuki V-Strom 800, αρχικής τιμής 10.695 ευρώ, οι οποίες θα διανεμηθούν σε όλες τι μάχιμες υπηρεσίες.

«Οι πιο μάχιμες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ: η Άμεση Δράση, η ΔΙΑΣ, η Τροχαία, όλες οι ομάδες, που είναι παρούσες, κάθε φορά, όταν ο πολίτης καλεί την Αστυνομία, όλες αυτές οι ομάδες -και συνολικά η Ελληνική Αστυνομία- παραλαμβάνουν σήμερα περισσότερες από 400 νέες μοτοσικλέτες. Υπόσχεσή μας και δέσμευσή μας είναι ότι εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στους πολίτες, θα εργαζόμαστε καθημερινά για την ασφάλεια και θα καταπολεμούμε το έγκλημα. Ταυτόχρονα, κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, θα φροντίζουμε για την οδική ασφάλεια», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Μέρος του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

Η προμήθεια των μοτοσικλετών αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας του Μηχανισμού Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων «ΑΙΓΙΣ».

«Η μοτοσικλέτα ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την αστυνόμευση, για την ασφάλεια, για τη στιγμή που ο πολίτης καλεί την αστυνομία σε μια δύσκολη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Αστυνομίας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όλους εκείνους, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του τελικού αποτελέσματος, στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΙΓΙΣ” της Πολιτικής Προστασίας και σήμερα παραδίδουν αυτό το πολύ σπουδαίο εργαλείο στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.

Όπως επισημαίνεται στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου, οι μοτοσικλέτες αυτές εκτιμάται ότι θα αναβαθμίσουν σημαντικά την επιχειρησιακή ετοιμότητα και ανταπόκριση των αστυνομικών ομάδων και την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών ασφάλειας στους πολίτες, στο πλαίσιο και του σημαντικού ρόλου της Ελληνικής Αστυνομίας στον τομέα της Πολιτικής Προστασίας.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα υλοποιείται από το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, στο πλαίσιο του Μνημονίου Συνεργασίας που έχει συνυπογράψει με το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.

