Αυτές είναι οι νέες μοτοσυκλέτες της Ελληνικής Αστυνομίας – Κόστισαν 4.609.545 ευρώ

Η ΕΛΑΣ ενισχύεται σημαντικά με 431 νέες μοτοσυκλέτες, οι οποίες θα διανεμηθούν σε όλες τις μάχιμες υπηρεσίες

Παρουσία του Μιχάλη Χρυσοχοΐδη και του αρχηγού της ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκε η παραλαβή 431 νέων μοτοσυκλετών τύπου Suzuki V-Strom 800, αρχικής τιμής 10.695 ευρώ, οι οποίες θα διανεμηθούν σε όλες τι μάχιμες υπηρεσίες.

«Οι πιο μάχιμες υπηρεσίες της ΕΛΑΣ: η Άμεση Δράση, η ΔΙΑΣ, η Τροχαία, όλες οι ομάδες, που είναι παρούσες, κάθε φορά, όταν ο πολίτης καλεί την Αστυνομία, όλες αυτές οι ομάδες -και συνολικά η Ελληνική Αστυνομία- παραλαμβάνουν σήμερα περισσότερες από 400 νέες μοτοσικλέτες. Υπόσχεσή μας και δέσμευσή μας είναι ότι εμείς θα είμαστε πάντα δίπλα στους πολίτες, θα εργαζόμαστε καθημερινά για την ασφάλεια και θα καταπολεμούμε το έγκλημα. Ταυτόχρονα, κάθε μέρα, όλο και περισσότερο, θα φροντίζουμε για την οδική ασφάλεια», τόνισε ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη.

Μέρος του Εθνικού Προγράμματος «ΑΙΓΙΣ»

Η προμήθεια των μοτοσικλετών αποτελεί μέρος του Εθνικού Προγράμματος Πολιτικής Προστασίας του Μηχανισμού Διαχείρισης και Αντιμετώπισης Κινδύνων «ΑΙΓΙΣ». «Η μοτοσικλέτα ιδιαίτερα στη χώρα μας είναι ένα πολύ αποτελεσματικό εργαλείο για την αστυνόμευση, για την ασφάλεια, για τη στιγμή που ο πολίτης καλεί την αστυνομία σε μια δύσκολη στιγμή. Θέλω να ευχαριστήσω εκ μέρους της Αστυνομίας και του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη όλους εκείνους, που συνέβαλαν στη διαμόρφωση αυτού του τελικού αποτελέσματος, στο πλαίσιο του προγράμματος “ΑΙΓΙΣ” της Πολιτικής Προστασίας και σήμερα παραδίδουν αυτό το πολύ σπουδαίο εργαλείο στα χέρια της Ελληνικής Αστυνομίας», κατέληξε ο κ. Χρυσοχοΐδης.