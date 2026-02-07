quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτές είναι οι τιμές των ανανεωμένων Dacia Sandero & Sandero Stepway στην Ελλάδα

ΣΑΒΒΑΤΟ | 07.02.2026
Κώστας Γαμβρούλης
aftes-einai-oi-times-ton-ananeomenon-dacia-sandero-sandero-stepway-stin-ellada-777994

Το Dacia Sandero, το μοντέλο που τα τελευταία χρόνια κυριαρχεί στις ευρωπαϊκές πωλήσεις,ανανεώθηκε ώστε να διατηρήσει το προβάδισμά του σε μια κατηγορία που γίνεται όλο και πιο απαιτητική: Δείτε πως διαμμορφώνονται οι τιμές των εκδόσεων στην χώρα μας 

Η ανανέωση αφορά τόσο το απλό Sandero όσο και το πιο περιπετειώδες Sandero Stepway, με κοινή σχεδιαστική ταυτότητα και διαφοροποιήσεις στον χαρακτήρα.Οι αλλαγές εστιάζουν στη σχεδίαση, την τεχνολογία και τον εξοπλισμό, χωρίς να αλλοιώνουν τον βασικό χαρακτήρα του μοντέλου: απλότητα, πρακτικότητα και ανταγωνιστική τιμή.

Πιο σύγχρονη εικόνα εξωτερικά

Εξωτερικά, το ανανεωμένο Sandero αποκτά πιο έντονη παρουσία στον δρόμο. Η νέα LED φωτιστική υπογραφή εμπρός και πίσω, η ανασχεδιασμένη μάσκα και τα pixel-style πίσω φώτα δίνουν μια πιο σύγχρονη και «δεμένη» εικόνα, χωρίς υπερβολές.

Στις εκδόσεις Stepway, ξεχωρίζει η χρήση του νέου προστατευτικού πλαστικού Starkle, το οποίο περιέχει 20% ανακυκλωμένο υλικό, ενισχύοντας τον crossover χαρακτήρα αλλά και το οικολογικό προφίλ του μοντέλου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Αναβαθμισμένο εσωτερικό και infotainment

Στο εσωτερικό, οι αλλαγές είναι πιο ουσιαστικές. Νέες υφές σε επιλεγμένα σημεία, ανασχεδιασμένοι αεραγωγοί και νέο τιμόνι συνθέτουν ένα πιο σύγχρονο περιβάλλον.

Σημαντική αναβάθμιση αποτελεί το σύστημα infotainment, με οθόνη 10 ιντσών (από 8″ προηγουμένως) σε συγκεκριμένες εκδόσεις. Το νέο σύστημα συνοδεύεται από πιο εξελιγμένο περιβάλλον χρήσης και πλήρη συνδεσιμότητα, βελτιώνοντας την καθημερινή εμπειρία οδηγού και επιβατών.

Κινητήρες: βενζίνη και bi-fuel στο επίκεντρο

Η γκάμα κινητήρων παραμένει προσανατολισμένη στην οικονομία και τη χαμηλή κατανάλωση, με επιλογές βενζίνης και bi-fuel (βενζίνη/LPG), που εξακολουθούν να αποτελούν ισχυρό πλεονέκτημα για την ελληνική αγορά.

Στο απλό Sandero διατίθενται εκδόσεις 100 και 120 ίππων, ενώ το Stepway προσφέρεται με σταθερσή ισχύ στους 120 ίππους, με επιλογή και αυτόματου κιβωτίου EDC στις ισχυρότερες εκδόσεις.

Τιμές νέου Dacia Sandero στην Ελλάδα

Σύμφωνα με τους επίσημους ελληνικούς τιμοκαταλόγους (06.02.2026), το νέο Dacia Sandero ξεκινά από:

  • Sandero essential TCe 100: από 15.950 ευρώ

  • Sandero expression TCe 100: από 17.300 ευρώ

  • Sandero expression Eco-G 120: από 17.600 ευρώ

  • Sandero expression Eco-G 120 EDC: από 19.300 ευρώ

Τιμές νέου Dacia Sandero Stepway στην Ελλάδα

Για το Sandero Stepway, με πιο crossover χαρακτήρα και τον πλουσιότερο εξοπλισμό, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

  • Stepway essential TCe 110: από 17.350 ευρώ

  • Stepway expression TCe 110: από 18.550 ευρώ

  • Stepway extreme TCe 110: από 19.750 ευρώ

  • Stepway expression Eco-G 120: από 18.900 ευρώ

  • Stepway extreme Eco-G 120: από 20.400 ευρώ

  • Stepway expression Eco-G 120 EDC: από 20.600 ευρώ

  • Stepway extreme Eco-G 120 EDC: από 22.100 ευρώ

     

     

Η ανανέωση του Dacia Sandero δεν αλλάζει τη φιλοσοφία του μοντέλου, αλλά τη φρεσκάρει όσο χρειάζεται για να παραμείνει επίκαιρο. Με πιο σύγχρονη εμφάνιση, αναβαθμισμένο εσωτερικό και διατήρηση των ανταγωνιστικών τιμών στην Ελλάδα, το Sandero δείχνει έτοιμο να συνεχίσει την εμπορική του πορεία ως μία από τις πιο λογικές επιλογές στην κατηγορία.

Τι κρατάμε

  • Ανανέωση σχεδίασης με νέα LED υπογραφή και πιο σύγχρονη εικόνα

  • Σημαντική αναβάθμιση infotainment με οθόνη έως 10″

  • Διατήρηση κινητήρων βενζίνης και bi-fuel

  • Ανταγωνιστικές τιμές για τα ελληνικά δεδομένα

  • Το Stepway παραμένει η πιο «πλούσια» και crossover επιλογή

