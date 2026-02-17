Αυτές οι μάρκες θα ξαναβγάλουν diesel αυτοκίνητα – Το ζήτησαν οι πελάτες

Οι diesel εκδόσεις παραμένουν στην παρούσα γκάμα και νέα μοντέλα αναμένεται να κυκλοφορήσουν αφού «τα ζητάει ο κόσμος»

Ο Όμιλος Stellantis αποφάσισε να διατηρήσει τις εκδόσεις diesel στην Ευρώπη, με τον Όμιλο να λέει πως αυτή είναι μια απόφαση που «εστιάζει στη ζήτηση των πελατών». Η αυτοκινητοβιομηχανία είπε στο Reuters πως: «Αποφασίσαμε να διατηρήσουμε τους κινητήρες diesel στο χαρτοφυλάκιο των προϊόντων μας —και σε ορισμένες περιπτώσεις— να αυξήσουμε την προσφορά μας σε κινητήρια σύνολα».

Αναβίωση των diesel κινητήρων σε τουλάχιστον 7 μοντέλα

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Stellantis επαναφέρει τα diesel συστήματα μετάδοσης σε τουλάχιστον επτά ευρωπαϊκά μοντέλα, παρόλο που οι πωλήσεις έχουν μειωθεί σημαντικά. Η σταδιακή μείωση των πωλήσεων ξεκίνησε με το σκάνδαλο Dieselgate της Volkswagen, με το αποτέλεσμα να αποτυπώνεται στις πωλήσεις τους, οι οποίες αντιπροσώπευαν μόλις το 7,7% των συνολικών πωλήσεων νέων αυτοκινήτων στη Γηραιά Ήπειρο το 2025.

Μεταξύ των εταιρειών που θα επαναφέρουν diesel εκδόσεις στις προσφορές τους είναι οι, Opel, Peugeot και Citroën, ενώ ο Όμιλος θα συνεχίσει να παράγει πετρελαιοκίνητες εκδόσεις των, DS 7, Alfa Romeo Tonale, Giulia και Stelvio.

Dare… Backward 2030

Σε αυτό το σημείο αξίζει να αναφέρουμε πως το 2022 η Stellantis ανακοίνωσε το στρατηγικό σχέδιο “Dare Forward 2030”, ένα σχέδιο που είχε ως στόχο τη σταδιακή μετατροπή της εταιρείας σε μια «εταιρεία βιώσιμης κινητικότητας». Το εν λόγω σχέδιο ήθελε όλα τα αυτοκίνητα της Stellantis να είναι αμιγώς ηλεκτρικά στην Ευρώπη μέχρι το 2030, κάτι που τελικά μπήκε… στον ράφι.

Αυτό αφού, η ζήτηση για ηλεκτρικά αυτοκίνητα στην Ευρώπη δεν ήταν η αναμενόμενη, ενώ σύσσωμη η Ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία βρίσκεται σε μια άνιση «μάχη» με ένα κύμα νέων προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων από την Κίνα. Ως αποτέλεσμα, οι Ευρωπαίοι κατασκευαστές αναζητούν τρόπους να κάνουν τη διαφορά στην αγορά, με την αναβίωση των κινητήρων πετρελαίου να είναι μια απόφαση που κινείται σε αυτήν την κατεύθυνση.

Τι κρατάμε: