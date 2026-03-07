quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτή είναι η κινεζική Porsche που είναι ακριβώς ίδια, αλλά κοστίζει 100.000 λιγότερο

ΣΑΒΒΑΤΟ | 07.03.2026
Autotypos Team
afti-einai-i-kineziki-porsche-pou-einai-akrivos-idia-alla-kostizei-100-000-ligotero-795220

Αν μισοκλείσεις τα μάτια φαίνεται ολόιδιο με Porsche Taycan. Το πορτοφόλι σου θα σε ευχαριστεί…

Η SAIC Motor, με την υποστήριξη της Huawei, παρουσιάζει το νέο Z7, ένα αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο που κυκλοφορεί σε εκδόσεις σεντάν και Shooting Brake και απ’ όπου κι αν το κοιτάξεις θυμίζει Porschemade in China.

Ωστόσο, η μεγαλύτερη διαφορά με την Porsche Taycan βρίσκεται εκεί που πραγματικά μετράει: στη «ζημιά» που σου κάνει στο… πορτοφόλι.

Αν νομίζατε πως μόνο η Xiaomi χρησιμοποιούσε… καρμπόν στον σχεδιασμό της, με το SU7, κάνατε λάθος. Η SAIC Motor πάει πραγματικά την αντιγραφή σε νέο επίπεδο, παρουσιάζοντας ένα αυτοκίνητο που ίσως θα μπέρδευε και τους πιο φανατικούς «Porschάκιδες». Το νέο SAIC Z7 το είχαμε δει σε teaser νωρίτερα φέτος και τώρα φτάνουμε στην ώρα της επίσημης αποκάλυψης.

Παρότι αρκετές τεχνικές λεπτομέρειες δεν έχουν ανακοινωθεί ακόμη, η τιμή του εκτιμάται ότι θα κυμαίνεται μεταξύ 250.000 και 350.000 γουάν, δηλαδή μεταξύ περίπου 31.300 και 43.900 ευρώ.

Αυτή είναι και η μεγαλύτερη διαφορά του με την Porsche Taycan, η οποία στην Κίνα ξεκινά από τα 918.000 γουάν, δηλαδή από τα περίπου 115.000 ευρώ.

Στο μπροστά μέρος ξεχωρίζουν οι «αιχμηροί» LED προβολείς, ενώ ο προφυλακτήρας με αεραγωγούς τονίζεται από μια μαύρη γρίλια. Ωστόσο, οι διαφορές του Z7 με την Porsche Taycan αρχίζουν και… αραιώνουν επικίνδυνα όταν περνάμε στο πλαϊνό μέρος, με λεπτομέρειες όπως, το σχήμα των θυρών, τη γραμμή της οροφής, τους καθρέπτες και ακόμα και τις χειρολαβές να μοιάζουν βγαλμένες από κατάλογο της Porsche.


Οι μεγαλύτερες ομοιότητες βρίσκονται στο πίσω μέρος, στο οποίο κυριαρχεί η ενιαία LED μπάρα, η οποία μας θυμίζει… σωστά μαντέψατε: Porsche.

Σε άλλα νέα, η SAIC μάλλον βρήκε ευκαιρία και για ένα… εμφύλιο «πικάρισμα» στη Xiaomi, παρουσιάζοντας το νέο Z7 σε μια έντονη ροζ απόχρωση. Τι σχέση έχει αυτό με τη Xiaomi; Η τελευταία παρουσίασε στις αρχές του 2025 το SU7 15th Anniversary Edition το οποίο είχε ακριβώς την ίδια απόχρωση.

Μια ματιά στο εσωτερικό

Η SAIC έχει δώσει μέχρι στιγμής λίγες εικόνες από το εσωτερικό του νέου Z7, το κινείται στους ίδιους ρυθμούς με τα περισσότερα αυτοκίνητα που προσφέρονται στην κινεζική αγορά. Σε αυτό κυριαρχεί μια μεγάλη κεντρική οθόνη για το infotainment, ενώ διακρίνουμε και έναν ψηφιακό πίνακα οργάνων, αλλά και μια επιπλέον οθόνη για τον συνοδηγό. Στο κέντρο υπάρχει επίσης μια διπλή βάση επαγωγικής φόρτισης για smartphone.

Ενώ αναμένουμε να μάθουμε περισσότερα σχετικά με τις τεχνικές του προδιαγραφές, γνωρίζουμε ήδη πως το SAIC Z7 θα προφέρεται σε πισωκίνητες και τετρακίνητες εκδόσεις με μπαταρίες 80 και 100 kWh.

Τι κρατάμε:

  • Η SAIC αποκάλυψε το νέο Z7 το οποίο κυκλοφορεί σε εκδόσεις σεντάν και Shooting Brake
  • Εξωτερικά, το νέο μοντέλο είναι σχεδόν ολόιδιο με Porsche Taycan
  • Η μεγαλύτερη διαφορά με το μοντέλο της Porsche είναι στον… λογαριασμό
  • Πισωκίνητη και τετρακίνητη έκδοση με μπαταρίες 80 και 100 kWh και τιμή 1/3 μιας Taycan
Tags
#Huawei#Porsche#Porsche Taycan#SAIC Motor#SAIC Z7#Xiaomi#Xiaomi SU7
