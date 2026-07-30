Αυτή είναι η κορυφαία Toyota Corolla που «διψάει» για πίστα

H ακριβότερη Toyota Corolla όλων των εποχών κοστίζει τα υπερδιπλάσια από μια απλή Corolla και έχει μόνο δύο καθίσματα

Η Toyota ανεβάζει τον πήχη για την Corolla, παρουσιάζοντας τη νέα κορυφαία έκδοση, GRMN Corolla, μια περιορισμένης παραγωγής έκδοση που μετατρέπει το γνωστό hatchback σε ένα καθαρόαιμο μοντέλο για χρήση στην πίστα. Με τιμή 64.360 δολάρια (περίπου 55.300 ευρώ) πριν από τα έξοδα μεταφοράς και τις επιβαρύνσεις του εκάστοτε αντιπροσώπου, η νέα GRMN κοστίζει περίπου 20.000 δολάρια παραπάνω από την έκδοση GR και είναι η ακριβότερη έκδοση στην ιστορία του θρυλικού μοντέλου.

Η παραγωγή θα περιοριστεί σε μόλις 730 αυτοκίνητα παγκοσμίως, ενώ η GRMN Corolla προορίζεται (κυρίως) για τις αγορές της Βόρειας Αμερικής, της Ιαπωνίας και της Αυστραλίας. Οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για τα τέλη του καλοκαιριού.

Περισσότερη ροπή, λιγότερο βάρος

Κάτω από το καπό παραμένει ο γνωστός τρικύλινδρος turbo κινητήρας 1,6 λίτρων, ο οποίος συνεχίζει να αποδίδει 300 ίππους. Η ροπή όμως αυξάνεται από περίπου 400 Nm στα 410 Nm, ενώ η Toyota έχει προχωρήσει σε σημαντικές αλλαγές στο σύστημα τετρακίνησης GR-Four, στην ηλεκτρική υποβοήθηση του τιμονιού και στο σύστημα ελέγχου ευστάθειας, ώστε το αυτοκίνητο να διατηρεί σταθερή απόδοση ακόμη και μετά από πολύωρα sessions στην πίστα.

Σε σχέση με τη συμβατική Toyota GR Corolla, η νέα έκδοση κοστίζει περίπου 20.000 έως 25.000 δολάρια περισσότερο (περίπου 17.200 έως 21.500 ευρώ), με την Toyota να αποδίδει τη διαφορά τιμής τόσο στον ειδικό εξοπλισμό όσο και στη σπανιότητα του μοντέλου.

Διθέσια διάταξη και αναβαθμισμένο πλαίσιο

Η μεγαλύτερη διαφοροποίηση βρίσκεται στο εσωτερικό, καθώς η Toyota Corolla GRMN αποχαιρετά τα πίσω καθίσματα και μετατρέπεται σε διθέσιο μοντέλο. Στη θέση τους προστίθεται ειδική ενίσχυση του αμαξώματος, η οποία αυξάνει τη στρεπτική ακαμψία.

Παράλληλα, τα εμπρός φτερά είναι κατασκευασμένα από ανθρακονήματα, ενώ η τεχνικοί της Toyota έχουν κάνει χρήση άλλων σύνθετων υλικών με στόχο τη σημαντική μείωση του βάρους. Οι σφυρήλατες ζάντες συνδυάζονται με ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2, ενώ έχουν ανασχεδιαστεί τα ελατήρια, τα αμορτισέρ και οι αντιστρεπτικές δοκοί με στόχο τη βέλτιστη συμπεριφορά στην πίστα.

Αναβαθμισμένο είναι και το σύστημα πέδησης, ώστε να αντέχει στην έντονη και επαναλαμβανόμενη καταπόνηση.

Η φιλοσοφία της GRMN Corolla γίνεται αμέσως αντιληπτή στην καμπίνα. Η απουσία της πίσω σειράς καθισμάτων δίνει χώρο για επιπλέον ενισχύσεις του πλαισίου, ενώ τα εμπρός καθίσματα διαθέτουν έντονη πλευρική στήριξη, με υλικά που προσφέρουν καλύτερο κράτημα στον οδηγό κατά την οδήγηση στην πίστα.

Η συνολική διαμόρφωση δίνει προτεραιότητα στις επιδόσεις και όχι στην πρακτικότητα, επιβεβαιώνοντας τον καθαρά οδηγικό χαρακτήρα της έκδοσης.

Άμεσα αναγνωρίσιμη

Εξωτερικά, η νέα Toyota GRMN Corolla διαφοροποιείται από τη συμβατική Toyota GR Corolla χάρη στα εμπρός φτερά από ανθρακονήματα, τους νέους προφυλακτήρες και τη μεγάλη ρυθμιζόμενη πίσω αεροτομή. Παράλληλα, οι σφυρήλατες ζάντες σε συνδυασμό με τα Michelin Pilot Sport Cup 2 γεμίζουν πλήρως τα φτερά, ενώ οι αεροδυναμικές παρεμβάσεις έχουν σχεδιαστεί κυρίως για τη βελτίωση της κάθετης δύναμης και της σταθερότητας στις υψηλές ταχύτητες.

Παραγωγή μόλις 730 κομματιών

Κάθε Toyota GRMN Corolla θα συναρμολογείται «στο χέρι» στο εργοστάσιο Motomachi τηςToyotaστην Ιαπωνία. Η παραγωγή θα περιοριστεί σε 730 μονάδες για ολόκληρο τον κόσμο, οι οποίες θα διατεθούν στη Βόρεια Αμερική, την Ιαπωνία, την Αυστραλία και σε λίγες ακόμη επιλεγμένες αγορές.

Η Toyota εκτιμά ότι η ζήτηση θα ξεπεράσει κατά πολύ την παραγωγή, γι’ αυτό και η διάθεση των αυτοκινήτων αναμένεται να γίνει μέσω ειδικής διαδικασίας κατανομής προς τους αντιπροσώπους, γεγονός που καθιστά τη νέα GRMN Corolla ένα από τα πιο συλλεκτικά μοντέλα που έχει παρουσιάσει ποτέ η ιαπωνική μάρκα.

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