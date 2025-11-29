Αυτή είναι η πιο ακραία Porsche 911 GT3 που μπορείς να αγοράσεις αυτή τη στιγμή – Δες χρόνο στο Nurburgring

Μπορεί κάποιοι να πιστεύουν πως σε μια Porsche 911 GT3 δεν χωράνε βελτιώσεις, αλλά η Manthey δεν είναι μέσα σε αυτούς

Μπορεί η Porsche να προσφέρει την, ήδη ακραία, 911 GT3 στην σκληροπυρηνική έκδοση RS, ωστόσο, υπάρχουν κι άλλες επιλογές για όσους ψάχνουν ένα πραγματικό “track weapon” που μπορούν να οδηγήσουν εντός κι εκτός πίστας. Αυτό με τη βοήθεια της Manthey, ενός βελτιωτικού οίκου του οποίου η Porsche κατέχει το πλειοψηφικό μερίδιο από το 2013.

Η ανανεωμένη 911 GT3 γενιάς 992.2 αποκαλύφθηκε πριν περισσότερο από έναν χρόνο και τώρα η Manthey έρχεται να τις ακονίσει κι άλλο τα… νύχια.

Το προαιρετικό πακέτο της Manthey

H απόλυτη GT3 (πριν την RS) προσφέρεται με το προαιρετικό πακέτο της Manthey, το οποίο προσθέτει αεροδυναμικές βελτιώσεις για ένα άκρως επιθετικό look. Οι αεροδυναμικοί δίσκοι από ανθρακονήματα δημιουργούν την ψευδαίσθηση ενός ασύμμετρου σχεδιασμού των τροχών, ενώ οι σφυρήλατοι τροχοί 20 ιντσών μπροστά και 21 πίσω μοιράζονται το ίδιο μοτίβο και ζυγίζουν 13,2 κιλά λιγότερο σε σύγκριση με το αρχικό σετ.

Διαβάστε επίσης: Η μάρκα που δεν περιμέναμε θα σώσει τα supercars

Η GT3 με το Manthey kit μπορεί να εξοπλιστεί προαιρετικά με street-legal ελαστικά Michelin Pilot Sport Cup 2 R, διαστάσεων 255/35 ZR20 μπροστά και 315/30 ZR21 πίσω, ενώ η Manthey προσθέτει επίσης πλεγμένα ατσάλινα σωληνάκια φρένων και πλήρως ρυθμιζόμενες αναρτήσεις.

Παράλληλα, η τεράστια αεροτομή γίνεται ακόμα φαρδύτερη, με τη Manthey να αναθεωρεί επίσης το πίσω difuser επεκτείνοντας τα κάθετα πτερύγια.

Βελτιώσεις και κάτω απ’ την επιφάνεια

Εκτός από τις αλλαγές στον τομέα της αεροδυναμικής, οι οποίες «βγάζουν μάτι», υπάρχουν κι άλλες που, μπορεί να μην φαίνονται. Το πάτωμα της Porsche 911 GT3 με το πακέτο της Manthey έχει βελτιστοποιηθεί περαιτέρω για να λειτουργεί ως ένα μεγάλο αεροδυναμικό στοιχείο, ενώ το lip του μπροστά προφυλακτήρα εκτείνεται σχεδόν μισή ίντσα μακρύτερα από πριν.

Το μπροστινό τμήμα του κάτω μέρους του αμαξώματος ενσωματώνει νέα πτερύγια, ενώ οι οπές του μπροστινού προφυλακτήρα ολοκληρώνουν το αεροδυναμικό πακέτο. Ακόμα και στην πιο φιλική προς το δρόμο διαμόρφωση, η 911 GT3 με το κιτ Manthey παράγει 354 κιλά κάθετης δύναμης, η οποία μπορεί να φτάσει τα 540 κιλά σε ρύθμιση μόνο για πίστα.

Η διαφορά της ανανεωμένης 911 GT3 992.2 σε σύγκριση με την προκάτοχό της είναι 2,76 δευτερόλεπτα στην πίστα του Nurburgring, την οποία ο νυν πρωταθλητής του DTM, Ayhancan Güven, «γύρισε» σε 6:52.9.

Τι κρατάμε:

Η Manthey τώρα προσφέρει ένα ακραίο kit βελτίωσης και για τη νέα Porsche 911 GT3 992.2

Αλλαγές που «κόβουν» δευτερόλεπτα εντοπίζονται τόσο πάνω, όσο και κάτω από την επιφάνεια

Στα χέρια του πρωταθλητή του DTM, Ayhancan Güven, η ανανεωμένη Manthey GT3 «έκοψε» 2,76 δευτερόλεπτα από τον χρόνο της προκατόχου της στο Nurburgring

Πρώτη Δοκιμή Changan Deepal S05: Κοστίζει όσο ένα θερμικό C-SUV, προσφέρει πολλά περισσότερα και 272 ίππους

Νέο FIAT 500 Hybrid: Πρώτες τιμές στην Ευρώπη – Κάτω από 17.000 ευρώ;

ΑΑΔΕ: 161 οχήματα πιάστηκαν να κυκλοφορούν παράνομα – Πάνω από 1,6 εκατ. ευρώ τα πρόστιμα