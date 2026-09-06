Αυτή είναι η πιο ακριβή Lotus Elise στην ιστορία – Κοστίζει όσο 17 απλές Elise

Η Analogue Automotive μετατρέπει τη Lotus Elise σε ένα ακραίο restomod με 250 ίππους, βάρος κάτω από 600 κιλά και κεντρική θέση οδήγησης

Η Lotus Elise Series 1 αποτελεί εδώ και δεκαετίες ένα από τα χαρακτηριστικότερα παραδείγματα της φιλοσοφίας «λιγότερο βάρος, περισσότερη οδηγική απόλαυση». Η Analogue Automotive αποφάσισε να πάει αυτή τη λογική ένα βήμα παραπέρα, δημιουργώντας την Elise VHPK, ένα αυτοκίνητο που διατηρεί το αρχικό αλουμινένιο πλαίσιο, αλλά σχεδόν όλα τα υπόλοιπα έχουν επανασχεδιαστεί.

Η πρώτη VHPK παραδόθηκε πλέον στον ιδιοκτήτη του, με την τιμή να ανέρχεται σε 350.000 λίρες Αγγλίας (περίπου 407.000 ευρώ), προ φόρων. Στην τιμή περιλαμβάνεται και η Elise που χρησιμοποιείται ως donor car.

Από την Elise Series 1 στη VHPK

Η Analogue Automotive θα κατασκευάσει μόλις 35 VHPK, γεγονός που εξηγεί σε μεγάλο βαθμό την εξωφρενικά υψηλή τιμή της. Για σύγκριση, το κόστος είναι περίπου 17 φορές υψηλότερο από εκείνο μιας απλής Elise Series 1, παρά το γεγονός ότι κάτω από όλα βρίσκεται το ίδιο βασικό αλουμινένιο πλαίσιο. Κάθε VHPK ξεκινά ως μία Elise Series 1, η οποία απογυμνώνεται μέχρι το πλαίσιο monocoque.

Στη συνέχεια, η Analogue Automotive την ανακατασκευάζει, χρησιμοποιώντας μεταξύ άλλων αμάξωμα από ανθρακονήματα, ελαφρύτερο ρεζερβουάρ καυσίμου και ελαφρύτερη καλωδίωση. Η εταιρεία υποστηρίζει ότι το αποτέλεσμα είναι «ανώτερο από κάθε άποψη από μία ολοκαίνουργια Elise S1».

Η αρχική Elise Series 1 ζύγιζε λίγο πάνω από 700 κιλά και απέδιδε 120 ίππους, ενώ ακόμη και η ισχυρότερη Sport 160 ζύγιζε περίπου 770 κιλά χωρίς υγρά και απέδιδε περίπου 158 ίππους. Η Lotus Elise VHPK μειώνει το βάρος κατά περισσότερα από 100 κιλά σε σχέση με αυτές τις εκδόσεις, ενώ παράλληλα αυξάνει σημαντικά την ισχύ. Ο CEO της Analogue Automotive, Steffen Dobke, ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται απλώς για μία αποκατάσταση της κλασικής Elise.

«Δεν πρόκειται απλώς για μια ανακατασκευασμένη Elise», αναφέρει, περιγράφοντας το VHPK ως μία πλήρη επανερμηνεία της αρχικής συνταγής της Series 1, η οποία συνδύαζε το πλαίσιο Type 111 με τον ελαφρύ και υψηλόστροφο κινητήρα K-Series.

250 ίπποι και μόλις 600 κιλά

Η VHPK χρησιμοποιεί μία βελτιωμένη έκδοση του γνωστού Rover K-Series, με τον κυβισμό να έχει αυξηθεί από τα 1,8 στα 1,9 λίτρα. Η ισχύς φτάνει τους 250 ίππους, ενώ το βάρος παραμένει κάτω από τα 600 κιλά (1.323 λίβρες). Αυτό μεταφράζεται σε αναλογία ισχύος προς βάρος 400 ίππων ανά τόνο, τιμή που συναντάται σε επίπεδα supercar.

Η ισχύς μεταφέρεται στους πίσω τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου πέντε σχέσεων με κοντές σχέσεις, ενώ υπάρχει και διαφορικό περιορισμένης ολίσθησης (LSD). Ο προσανατολισμός του αυτοκινήτου είναι ξεκάθαρα προς την οδήγηση σε πίστα και όχι προς την καθημερινή άνεση. Για την επιβράδυνση χρησιμοποιούνται κεραμικοί δίσκοι διαμέτρου 300 χιλιοστών.

Ο οδηγός στο κέντρο

Η σημαντικότερη ίσως ιδιαιτερότητα της Elise VHPK βρίσκεται στο εσωτερικό. Αντί για τη συμβατική διάταξη δύο καθισμάτων της Elise, υπάρχει ένα κεντρικά τοποθετημένο bucket κάθισμα από ανθρακονήματα. Η συγκεκριμένη διάταξη παραπέμπει στα μονοθέσια αγωνιστικά αυτοκίνητα, αλλά και στη McLaren F1, η οποία χρησιμοποιούσε επίσης κεντρική θέση οδήγησης.

Η αλλαγή αυτή, ωστόσο, δεν περιορίζεται στην τοποθέτηση ενός διαφορετικού καθίσματος. Η Analogue Automotive χρειάστηκε να επανασχεδιάσει πλήρως το σύστημα των πεντάλ, την κολόνα του τιμονιού και το bulkhead, ώστε να δημιουργηθεί η νέα διάταξη.

Το ερώτημα είναι κατά πόσο η κεντρική θέση οδήγησης βελτιώνει πραγματικά την οδηγική εμπειρία ή αν αποτελεί περισσότερο μία εντυπωσιακή ιδιαιτερότητα. Αυτό θα το κρίνουν τελικά οι ίδιοι οι ιδιοκτήτες, όταν αρχίσουν να «γράφουν» γύρους στις πίστες.

Η Analogue Automotive, πάντως, ποντάρει στο ότι 35 αγοραστές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν 350.000 λίρες για να το διαπιστώσουν.