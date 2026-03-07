Αυτή είναι η πρώτη εικόνα του νέου Volkswagen Golf

Το εμβληματικό hatchback ετοιμάζεται να περάσει στην εποχή της ηλεκτροκίνησης με γνώριμη σχεδίαση, νέα πλατφόρμα και πιθανό ντεμπούτο προς το τέλος της δεκαετίας

Η Volkswagen προχωρά σταδιακά στο επόμενο μεγάλο κεφάλαιο της ιστορίας του Golf. Σε εσωτερική συνάντηση εργαζομένων που πραγματοποιήθηκε στις 4 Μαρτίου 2026 στο Βόλφσμπουργκ, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά η σιλουέτα του ηλεκτρικού διαδόχου του μοντέλου. Το αυτοκίνητο αναμένεται να σηματοδοτήσει τη μετάβαση του Golf στην πλήρως ηλεκτρική εποχή, διατηρώντας όμως τη σχεδιαστική ταυτότητα που έχει καθιερώσει εδώ και δεκαετίες.

Το teaser που παρουσιάστηκε στους εργαζομένους αποκάλυψε επίσης κάτι ακόμη: το νέο μοντέλο θα χρησιμοποιεί την ονομασία ID. Golf, επιβεβαιώνοντας ότι η Volkswagen σκοπεύει να συνδυάσει τα παραδοσιακά της ονόματα με το ηλεκτρικό «ID» branding. Η στρατηγική αυτή φαίνεται να ξεκινά από μικρότερα μοντέλα, όπως το μελλοντικό ID. Polo, και αναμένεται να επεκταθεί σταδιακά σε ολόκληρη τη γκάμα.

Ένα Golf που παραμένει… Golf

Παρά την τεχνολογική αλλαγή που φέρνει η ηλεκτροκίνηση, η Volkswagen δεν δείχνει διατεθειμένη να πειραματιστεί υπερβολικά με το design του μοντέλου. Το Golf αποτελεί για τη μάρκα έναν σχεδιαστικό «θεσμό», κάτι σαν το αντίστοιχο της Porsche 911 στον κόσμο των mainstream hatchback.

Οι πρώτες εικόνες της σιλουέτας δείχνουν ότι η νέα γενιά θα διατηρήσει τις βασικές αναλογίες που έχουν καθιερώσει το μοντέλο εδώ και σχεδόν πέντε δεκαετίες. Το εμπρός μέρος εμφανίζεται πιο «τετραγωνισμένο» σε σχέση με το σημερινό Golf VIII, παραπέμποντας αισθητικά σε παλαιότερες γενιές, όπως το Golf III της δεκαετίας του ’90.

Το προφίλ του αυτοκινήτου θα διατηρήσει τα έντονα φουσκωμένα φτερά, χαρακτηριστικό που είδαμε έντονα στη γενιά Golf VII, ενώ η κλασική πίσω κολόνα C – ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα στοιχεία της σχεδίασης του μοντέλου – θα παραμείνει βασικό μέρος της ταυτότητάς του.

Στο πίσω μέρος αναμένεται ένας συνδυασμός σχεδιαστικών στοιχείων από παλαιότερες γενιές, με ένα μεγάλο αεροδυναμικό spoiler οροφής να επεκτείνει τη γραμμή της οροφής και να συμβάλλει στη βελτίωση της αεροδυναμικής.

Το αποτέλεσμα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, θα θυμίζει πολύ περισσότερο ένα παραδοσιακό hatchback Golf παρά το σημερινό ηλεκτρικό ID.3, το οποίο ουσιαστικά θα αντικαταστήσει στη γκάμα.

Παράλληλα, το σημερινό Golf VIII με κινητήρες εσωτερικής καύσης δεν θα εξαφανιστεί αμέσως. Η Volkswagen σχεδιάζει να το διατηρήσει στην αγορά για κάποιο διάστημα, ως εναλλακτική επιλογή δίπλα στο νέο ηλεκτρικό μοντέλο.

Νέα πλατφόρμα και τεχνολογία 800 Volt

Το νέο Golf θα βασίζεται στη Scalable Systems Platform (SSP), τη νέα αρχιτεκτονική του ομίλου Volkswagen που θα αποτελέσει τη βάση για μια ολόκληρη γενιά ηλεκτρικών μοντέλων.

Η πλατφόρμα θα χρησιμοποιεί ηλεκτρικό σύστημα 800 Volt, επιτρέποντας σημαντικά ταχύτερη φόρτιση, ενώ θα αξιοποιεί και τεχνολογία cell-to-pack για τις μπαταρίες, με στόχο μεγαλύτερη ενεργειακή πυκνότητα και χαμηλότερο βάρος.

Η αρχιτεκτονική αυτή θα υποστηρίζει τόσο εκδόσεις με έναν ηλεκτροκινητήρα όσο και τετρακίνητες διατάξεις με δύο κινητήρες.

Παράλληλα, η Volkswagen αναμένεται να συνεχίσει την παράδοση των «καυτών» εκδόσεων του Golf. Έτσι, εκτός από το βασικό ID. Golf, σχεδιάζονται και εκδόσεις με τα σήματα GTI και R.

Παραγωγή στο Βόλφσμπουργκ

Ένα από τα βασικά στοιχεία που επιβεβαιώθηκαν αφορά τον τόπο παραγωγής. Το ηλεκτρικό Golf θα κατασκευάζεται στο ιστορικό εργοστάσιο της Volkswagen στο Βόλφσμπουργκ.

Για να γίνει αυτό, η παραγωγή του σημερινού Golf VIII με κινητήρες εσωτερικής καύσης θα μεταφερθεί το 2027 στο εργοστάσιο της Puebla στο Μεξικό.

Η αλλαγή αυτή επιτρέπει στη Volkswagen να προετοιμάσει τη γερμανική μονάδα για την παραγωγή του ηλεκτρικού μοντέλου, με εκτεταμένες αναβαθμίσεις στις γραμμές παραγωγής και εγκατάσταση νέων τεχνολογιών.

Πότε θα δούμε το νέο Golf

Η Volkswagen δεν έχει ανακοινώσει ακόμη επίσημη ημερομηνία παρουσίασης.

Ορισμένες πληροφορίες μιλούν για πιθανό ντεμπούτο το 2028, ενώ άλλες πηγές μεταθέτουν την άφιξή του για το 2029. Οι καθυστερήσεις σχετίζονται κυρίως με το κόστος ανάπτυξης, την εξέλιξη του λογισμικού και την αβεβαιότητα γύρω από τη ζήτηση των ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Σε κάθε περίπτωση, ο στόχος της Volkswagen είναι το νέο μοντέλο να συνεχίσει την εμπορική επιτυχία του Golf και να μεταφέρει το όνομα σε μια νέα εποχή μέχρι το τέλος της δεκαετίας.

Τι κρατάμε