Αυτή είναι η πρώτη φωτογραφία του νέου Audi A2 e-tron

Ένα μοντέλο που ήταν μπροστά από την εποχή του επιστρέφει ως ηλεκτρικό, με την ελπίδα ότι θα είναι επιτέλους επίκαιρο

To νέo Audi A2 e-tron σηματοδοτεί την επιστροφή ενός από τα πιο ιδιαίτερα μοντέλα στην ιστορία της Audi, αυτή τη φορά σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή. Σε αντίθεση με το πρωτότυπο A2 των αρχών της δεκαετίας του 2000, που ξεχώριζε για την αντισυμβατική του σχεδίαση και την ελαφριά κατασκευή από αλουμίνιο, η σύγχρονη εκδοχή ακολουθεί μια πιο ώριμη και εμπορική προσέγγιση, προσαρμοσμένη στις απαιτήσεις της σημερινής αγοράς.

Το νέο μοντέλο τοποθετείται στην κατηγορία των compact ηλεκτρικών, με διαστάσεις που το φέρνουν κοντά στα 4,3 μέτρα σε μήκος, και φιλοδοξεί να αποτελέσει σημείο εισόδου στη γκάμα των ηλεκτρικών της Audi. Η σχεδίαση υιοθετεί τη σύγχρονη αισθητική της εταιρείας, με καθαρές επιφάνειες και έντονο σχεδιαστικό αποτύπωμα στα φωτιστικά σώματα, διατηρώντας παράλληλα ορισμένες αναφορές στο παρελθόν, χωρίς να αποτελεί επανέκδοση.

Η τεχνική βάση αναμένεται να είναι η πλατφόρμα MEB του ομίλου Volkswagen, επιλογή που δείχνει τη διάθεση για ισορροπία ανάμεσα σε κόστος και απόδοση. Σε αυτό το πλαίσιο, το A2 e-tron θα προσφέρεται με διαφορετικές εκδόσεις ισχύος και μπαταρίας, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα χρήσεων, από την καθημερινή αστική μετακίνηση έως πιο απαιτητικά ταξίδια.

Οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυτονομία που μπορεί να φτάνει έως και τα 600+ χιλιόμετρα στον κύκλο WLTP, ανάλογα με την έκδοση, ενώ δεν αποκλείεται η παρουσία και τετρακίνητων εκδόσεων για τις πιο ισχυρές παραλλαγές. Στόχος της Audi δεν είναι να εντυπωσιάσει με ακραία νούμερα, αλλά να προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και αποδοτικό πακέτο, εστιασμένο στην πραγματική χρήση.

Η παρουσίαση του μοντέλου αναμένεται μέσα στο 2026, με την εμπορική του πορεία να ξεκινά λίγο αργότερα. Με το A2 e-tron, η Audi επιχειρεί να καλύψει το κενό που αφήνουν τα μικρότερα θερμικά μοντέλα, προσφέροντας μια ηλεκτρική πρόταση που να συνδυάζει προσιτή τιμή και τεχνολογία μέσα στα πλαίσια της premium ταυτότητας της εταιρείας.