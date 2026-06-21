Αυτή είναι η τελευταία έκδοση του Hyundai i20 N

Η Hyundai αποχαιρετά το i20 N με μια ειδική έκδοση, διατηρώντας το χειροκίνητο κιβώτιο και τον οδηγοκεντρικό του χαρακτήρα

H Hyundai Αυστραλίας παρουσιάζει την αποχαιρετιστήρια έκδοση, Shadow Edition, του i20 N, το οποίο διατηρεί το μηχανικό κιβώτιο, αποκτά μπρονζέ λεπτομέρειες και νέους τροχούς. Στο εσωτερικό ξεχωρίζουν οι επενδύσεις Alcantara στο τιμόνι και η ειδική πλακέτα με τον αριθμό παραγωγής.

Το Hyundai i20 N Shadow Edition θα κυκλοφορήσει σε μόλις 100 κομμάτια, μόνο για την εγχώρια αγορά της Αυστραλίας.

Εξαιρετικά σπάνια έκδοση

Ενώ η τρέχουσα γενιά του Hyundai i20 ετοιμάζεται να κλείσει τον κύκλο της, ο αντικαταστάτης της έχει ήδη αφήσει μεγάλες υποσχέσεις έχοντας παρουσιαστεί ως ένα crossover μοντέλο με αυξημένη απόσταση από το έδαφος στη Βραζιλία. Για να αποχαιρετήσει όπως του αξίζει το απερχόμενο μοντέλο, η Hyundai Αυστραλίας λανσάρει μια εξαιρετικά σπάνια και συλλεκτική έκδοση του εκρηκτικού i20 N, η οποία ονομάζεται Shadow Edition.

Με την παραγωγή να περιορίζεται αυστηρά σε μόλις 100 μονάδες, οι οποίες προορίζονται αποκλειστικά για την αγορά της Αυστραλίας, το i20 N Shadow Edition έρχεται εξοπλισμένο με μια σειρά από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, συνοδευόμενο από μια ελαφρώς αυξημένη τιμή.

Ίσως η πιο εμφανής και εντυπωσιακή αλλαγή εντοπίζεται στις μοναδικές, σφυρήλατες ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών σε ματ μπρονζέ απόχρωση (matte bronze flow-forged), οι οποίες δείχνουν ακόμα πιο άγριες και ταιριαστές από τις εργοστασιακές ζάντες του απλού i20 N.

Επιπλέον, το «καυτό» supermini διαθέτει νέα μαύρα μπουλόνια στους τροχούς και μαύρα αυτοκόλλητα γραφικά που διατρέχουν το κάτω μέρος των θυρών. Κι ενώ το βασικό μοντέλο προσφέρεται σε πέντε διαφορετικά χρώματα, οι τυχεροί αγοραστές της έκδοσης Shadow Edition θα μπορούν να το αποκτήσουν αποκλειστικά είτε σε λευκό χρώμα (Atlas White) είτε σε μαύρο (Phantom Black).

Αριθμημένη πλακέτα και Alcantara

Αρκετές προσεγμένες πινελιές συναντάμε και στην καμπίνα του hot hatch. Ανάμεσά τους ξεχωρίζει η μπρονζέ αριθμημένη πλακέτα που είναι τοποθετημένη στο ταμπλό, ο επιλογέας ταχυτήτων με επένδυση από Alcantara, αλλά και τα custom λαστιχένια πατάκια, τα οποία έχουν σχεδιαστεί έτσι ώστε να αποτυπώνουν το ακριβές πέλμα των ελαστικών Pirelli P Zero που φοράει το αυτοκίνητο.

Παράλληλα, το σπορ τιμόνι είναι ντυμένο με Alcantara και φέρει τη χαρακτηριστική σήμανση για τη θέση της ευθείας (12 η ώρα) σε χρώμα Performance Blue.

Γνώριμη ιπποδύναμη

Κάτω από το καπό δεν έχουν γίνει μηχανικές παρεμβάσεις. Έτσι, το μοντέλο διατηρεί τον γνωστό turbo τετρακύλινδρο κινητήρα 1,6 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 201 ίππους μεταξύ 5.500 και 6.000 σ.α.λ., με τη ροπή να αγγίζει τα 275 Nm από τις 1.750 έως τις 4.500 σ.α.λ. Η δύναμη μεταφέρεται παραδοσιακά στους εμπρός τροχούς μέσω ενός χειροκίνητου κιβωτίου έξι σχέσεων και ενός διαφορικού περιορισμένης ολίσθησης, στοιχεία που καθιστούν το i20 N τον απόλυτο σύμμαχο για γρήγορη και απολαυστική οδήγηση.

Όπως είναι φυσικό, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να βάλουν λίγο πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για το προνόμιο της ιδιοκτησίας ενός Shadow Edition. Ενώ το βασικό i20 N ξεκινά από τα 37.500 δολάρια Αυστραλίας, δηλαδή περίπου 24.400 ευρώ προ φόρων και εξόδων ταξινόμησης, οι τιμές για το Shadow Edition ξεκινούν από τα 41.500 δολάρια Αυστραλίας ή περίπου 27.000 ευρώ για την έκδοση Atlas White.

Για όσους προτιμήσουν την εμφάνιση Phantom Black, το κόστος ξεκινά από τα 42.095 δολάρια Αυστραλίας, ποσό που μεταφράζεται σε περίπου 27.350 ευρώ.

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