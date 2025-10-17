Αυτή είναι η τελευταία έκδοση του πολυτελούς SUV της Volkswagen – Στην Ελλάδα ξεπερνά τις 103.000 ευρώ

Τα κάστρα συνεχίζουν να πέφτουν εκ των έσω, με τη Volkswagen να αποχαιρετά το πολυτελές SUV της με μια ειδική έκδοση.

Όπως έχει επιβεβαιωθεί εδώ και καιρό, ο κύκλος του Volkswagen Touareg αναμένεται να κλείσει το 2026. Το μοντέλο που έβαλε τη Volkswagen στον premium SUV «χάρτη» και βοήθησε και στην ανάπτυξη της Porsche Cayenne αποσύρεται μετά από περισσότερα από 20 χρόνια παρουσίας, ενώ δεν αποκλείεται να το δούμε να επιστρέφει μελλοντικά σε αμιγώς ηλεκτρική μορφή.

Η αποχαιρετιστήρια έκδοση

Το Touareg Final Edition είναι ένα πακέτο που προσφέρεται σε όλη την γκάμα του SUV της Volkswagen, με κάθε έκδοση να φέρει ειδικές επιγραφές χαραγμένες με λέιζερ στα περιβλήματα των πίσω παραθύρων, ενώ διακριτικά μπαίνουν και στα πλαϊνά φωτιζόμενα μαρσπιέ, στο ταμπλό και -στις κορυφαίες εκδόσεις- στον δερμάτινο λεβιέ των ταχυτήτων.

Η βασική έκδοση του VW Touareg διαθέτει θερμαινόμενα καθίσματα με 18 ρυθμίσεις, Curved Display για το Infotainment, ζάντες αλουμινίου 18 ιντσών και μια πλήρη γκάμα συστημάτων υποβοήθησης οδηγού. Η έκδοση Elegance προσθέτει προβολείς IQ.Light LED matrix, τρισδιάστατα πίσω φώτα, ατμοσφαιρικό φωτισμό, επενδύσεις από αλουμίνιο ή ξύλο στην καμπίνα και επιχρωμιωμένα τελικά εξατμίσεων.

Η έκδοση R-Line δίνει στο SUV της Volkswagen ένα αρκετά πιο σπορ παρουσιαστικό, ενώ στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται το Touareg R Hybrid, το οποίο διαθέτει όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά και προσθέτει ζάντες 22 ιντσών, δαγκάνες φρένων μπλε χρώματος και τον πιο ισχυρό κινητήρα της γκάμας, με απόδοση 456 ίππων και 700 Nm ροπής.

Το Touareg Final Edition θα είναι διαθέσιμο για παραγγελία μέχρι τα τέλη Μαρτίου του 2026, ενώ η τιμή του θα ξεκινά από τα περίπου 75.000 ευρώ για την απλή και θα ξεπερνούν τις 100.000 ευρώ για την κορυφαία έκδοση, R Hybrid.

Στη χώρα μας να θυμίσουμε ότι οι τιμές για το μεγαλύτερο SUV της Volkswagen ξεκινούν από 103.700 ευρώ για την έκδοση με το 3λιτρο diesel V6 σύνολο και την τετρακίνηση 4MOTION. Η απόδοση φτάνει τους 286 ίππους και συνδυάζεται με αυτόματο κιβώτιο 8 σχέσεων.

Μια ιστορία 20+ χρόνων

Όπως και το VW Phaethon, το Touareg ήταν ένα project «πάθους» του τότε επικεφαλής της μάρκας, Ferdinand Piech. Ενώ βοήθησε τη Volkswagen να μπει για πρώτη φορά στην κατηγορία των premium SUV, βοήθησε επίσης την Porsche στην ανάπτυξη της Cayenne. Από την κυκλοφορία της πρώτης γενιάς, το 2002, η Volkswagen έχει πουλήσει παραπάνω από 1,2 εκατ. μονάδες του πολυτελούς SUV.

Συγκεκριμένα, η πρώτη γενιά (2002-2009) επέφερε 471.000 πωλήσεις, η δεύτερη (2010-2018) 483.000 και η τρίτη (2018-2026) 265.000 μέχρι σήμερα. Ωστόσο, το Touareg δεν είχε την ίδια αναγνώριση με μοντέλα άλλων εταιρειών με τα οποία μοιράζεται την ίδια μηχανική βάση, όπως τα, Audi Q7 & Q8, Porsche Cayenne και Lamborghini Urus.

Η ηλεκτρική επιστροφή

Κι ενώ ο κύκλος για την τρίτη γενιά του πολυτελούς SUV της Volkswagen αναμένεται να κλείσει του χρόνου, η εταιρεία πιθανότατα δεν θα το κρατήσει για πολύ «στο ράφι», αφού η ανακοίνωσή της αναφέρεται συγκεκριμένα στην «έκδοση Touareg με θερμικό κινητήρα», κάτι που σημαίνει πως το μοντέλο πιθανότατα θα επιστρέψει ως αμιγώς ηλεκτρικό.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Touareg θα μπορούσε να επιστρέψει το 2029 ως η ηλεκτρική SUV ναυαρχίδα της VW, βασισμένο στη νέα αρχιτεκτονική SSP του γερμανικού κολοσσού.

Τι κρατάμε:

Το Touareg αποσύρεται μετά από 20+ χρόνια

Η Volkswagen το αποχαιρετά με το πακέτο Final Edition, διαθέσιμο για όλη την γκάμα

Το πολυτελές SUV της VW ίσως θα επιστρέψει το 2029 ως ηλεκτρικό

