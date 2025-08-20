Αυτή η εταιρεία φέρνει τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα στην Ευρώπη και κάνει Tesla & BYD να ανησυχούν

Πριν δύο χρόνια δεν είχε κυκλοφορήσει καν αυτοκίνητο παραγωγής, αλλά τώρα απειλεί με τα ηλεκτρικά της αυτοκίνητα «μεγαθήρια» όπως Tesla και BYD.

«Άνοιγμα» στην ευρωπαϊκή αγορά ετοιμάζεται να κάνει κινέζικος κολοσσός

Μπορεί να μην είχε καν αυτοκίνητο παραγωγής πριν λίγα χρόνια, αλλά κάνει το ένα άλμα μετά το άλλο

Τα ηλεκτρικά της σεντάν και SUV αναμένεται να έρθουν στην Ευρώπη το 2027

Ο λόγος φυσικά για τη Xiaomi, μια εταιρεία που οι περισσότεροι γνωρίσαμε μέσω των smartphones της, αλλά στο μέλλον αναμένεται να συνδέσουμε το όνομά της και με τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Αυτό αφού ο κινέζικος κολοσσός έχει καταφέρει σε μόλις δύο χρόνια να μπει για τα καλά στην αγορά του αυτοκινήτου, σπάζοντας ρεκόρ και κάνοντας τον ανταγωνισμό να αναρωτιέται ποιο θα είναι το «ταβάνι» της.

Από ανέκδοτο σε μηχανή ρεκόρ

Έτσι μπορούμε να περιγράψουμε πρόχειρα την πορεία της Xiaomi και κυρίως του SU7 στον χώρο του αυτοκινήτου. Στο πρώτο άκουσμα του ότι η Xiaomi άρχισε να φτιάχνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα κάποιοι πιθανότατα γελούσαν, ωστόσο, τα γελάκια σίγουρα κόπηκαν όταν η κορυφαία του έκδοση, SU7 Ultra, κατάφερε να σκαρφαλώσει στην πεντάδα των ρεκόρ γύρου στην πίστα του Nurburgring, με τον εντυπωσιακό χρόνο των 6 λεπτών και 22 δευτερολέπτων.

Το ίδιο μοντέλο φωτογραφήθηκε πρόσφατα στο «σπίτι» της Ferrari στο Μαρανέλο της Ιταλίας και όχι, δεν είχε πάει εκεί για… τουρισμό. Η Ferrari λέγεται πως αγόρασε ένα Xiaomi SU7 Ultra με σκοπό να το μελετήσει, βοηθώντας στην εξέλιξη του πρώτου αμιγώς ηλεκτρικού μοντέλου της Ιταλικής μάρκας. Από ανέκδοτο σε εταιρεία που φτιάχνει ηλεκτρικά αυτοκίνητα που σπάνε ρεκόρ γύρων και αναγκάζει ολόκληρη Ferrari να μελετήσει την τεχνολογία της, όλα αυτά μέσα σε λίγα χρόνια μάλιστα. Διόλου άσχημα…

Από το 2027 στην Ευρώπη

Η Xiaomi φαίνεται πως έχει κυκλώσει το 2027 στη ημερολόγιό της και ετοιμάζεται πυρετωδώς να τα αμφισβητήσει την κυριαρχία εταιρειών όπως, Tesla και BYD στη γηραιά ήπειρο. Στη «φαρέτρα» της έχει αυτή τη στιγμή δύο ηλεκτρικά αυτοκίνητα: το σεντάν SU7 που αναφέραμε και το SUV YU7, τα οποία αυτή τη στιγμή είναι διαθέσιμα μόνο στην εγχώρια αγορά της Κίνας.

Στην εν λόγω αγορά, η Xiaomi κατάφερε να πουλήσει 81.302 οχήματα μόνο μέσα στο δεύτερο τρίμηνο του 2025, ενώ οι συνολικές τις πωλήσεις για τους πρώτους 6 μήνες του έτους ανήλθαν στις περίπου 157.000. Η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει την περισυλλογή ταλέντων που θα δουλεύουν σε ένα νέο κέντρο έρευνας και εξέλιξης στην Ευρώπη, αποσπώντας μάλιστα και κάποιες αρκετά βαριές υπογραφές, όπως αυτή του Rudolf Dittrich, ο οποίος έχει περάσει από εταιρείες όπως BMW, Williams και Sauber F1.

