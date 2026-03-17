Αυτή η νέα BMW κοστίζει 69.950 ευρώ στην Ελλάδα και ξεπουλάει – 50.000 παραγγελίες με μία μόλις έκδοση

Η ζήτηση για το ηλεκτρικό SUV δείχνει ήδη πολύ ισχυρή, με δεκάδες χιλιάδες παραγγελίες και την εταιρεία να ετοιμάζει αύξηση παραγωγής, περισσότερες εκδόσεις και επέκταση της κατασκευής του σε επιπλέον εργοστάσια

Η νέα BMW iX3 έχει ήδη πετύχει κάτι πολύ σημαντικό, πριν καν διατεθεί προς πώληση στις κατά τόπους αντιπροσωπείες. Συγκεκριμένα, έχει τραβήξει το ενδιαφέρον της αγοράς σε τέτοιο βαθμό που η BMW ετοιμάζεται να αυξήσει την παραγωγική της δυναμικά.

Σύμφωνα με όσα αναφέρονται, έχουν ήδη συγκεντρωθεί πάνω από 50.000 (προ)παραγγελίες για τη νέα γενιά της iX3, ενώ οι πρώτες παραδόσεις στην Ευρώπη έχουν μόλις ξεκινήσει. Η κατασκευή του μοντέλου στο εργοστάσιο του Ντέμπρετσεν στην Ουγγαρία έχει ανεβάσει ρυθμό, ενώ η εταιρεία έχει ήδη ανακοινώσει πως πρόκειται να προσθέσει και δεύτερη βάρδια στην γραμμή παραγωγής, σε μια κίνηση που δείχνει ότι το ενδιαφέρον δεν είναι θεωρητικό αλλά μεταφράζεται σε πραγματική πίεση για περισσότερα αυτοκίνητα. Στην πλήρη του ανάπτυξη, το συγκεκριμένο εργοστάσιο θα μπορεί να φτάσει έως και τις 150.000 μονάδες τον χρόνο.

Η επιτυχία ήρθε νωρίς

Το στοιχείο που κάνει ακόμη πιο εντυπωσιακή την πορεία της iX3 είναι ότι προς το παρόν υπάρχει μόνο η έκδοση iX3 50 xDrive, η οποία φέρει μπαταρία 108 kWh και δύο ηλεκτροκινητήρες με συνδυαστική ισχύ 463 ίππων και 645 Nm ροπής.

Η ΒΜW ανακοινώνει αυτονομία έως 805 χιλιόμετρα και δυνατότητα ταχυφόρτισης έως 400 kW, στοιχεία που εξηγούν σε μεγάλο βαθμό γιατί η αγορά το αντιμετωπίζει ως μία από τις πιο σοβαρές νέες παρουσίες στην κατηγορία των ηλεκτρικών premium SUV.

To εντυπωσιακό στοιχείo λοιπόν, είναι ότι η BMW δεν έχει ακόμη παρουσιάσει εναλλακτικές , δηλαδή εκδόσεις με χαμηλότερη τιμή και μικρότερη μπαταρία, που λογικά θα ανοίξουν την πόρτα σε ακόμη μεγαλύτερο κοινό. Με άλλα λόγια, όλα δείχνουν ότι η iX3 βρίσκεται ακόμη στην αρχή της εμπορικής της διαδρομής.

Η ευρύτερη μελλοντική γκάμα εκδόσεων

Η υπάρχουσα μοναδική έκδοση, εκτιμάται ότι αργότερα θα πλαισιωθεί από άλλες που θα εμπλουτίσουν την γκάμα. Κάτω από αυτήν αναμένονται οι εκδόσεις 40 και 40 xDrive, με μικρότερη μπαταρία και πιο προσιτό κόστος, ενώ πιο ψηλά στην ιεραρχία αναμένεται μια M60 με ισχύ που μπορεί να ξεπερνά τους 600 ίππους.

Δεν αποκλείεται μάλιστα αργότερα να ακολουθήσει μια ακόμη πιο ακραία έκδοση M με πάνω από 800 ίππους. Αν αυτό το πλάνο επιβεβαιωθεί, τότε η iX3 δεν θα στηθεί απλώς ως ένα ακόμη ηλεκτρικό SUV της BMW, αλλά ως ολόκληρη πλατφόρμα εμπορικής και τεχνολογικής επέκτασης.

Η παραγωγή δεν θα μείνει μόνο στην Ουγγαρία

Το επόμενο βήμα φαίνεται πως θα είναι η γεωγραφική επέκταση της παραγωγής. Εκτός από την Ουγγαρία, η BMW αναμένεται να κατασκευάζει το iX3 και στην Κίνα, αλλά και στο Μεξικό.

Πρόκειται για ένα στρατηγικό ελιγμό δεδομένης της ζήτησης που, αν συνεχίσει να κινείται σε αυτά τα επίπεδα, θα απαιτήσει μεγαλύτερη κάλυψη. Σε μια αγορά «ναρκοπέδιο» με δασμούς και έναν μαινόμενο εμπορικό πόλεμο, η iX3 φαίνεται πως δεν προορίζεται να μείνει ένα ευρωπαϊκό ή περιφερειακό success story, αλλά να αποτελέσει μέρος σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλάνο.

