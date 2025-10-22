quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτή η πόλη θα απαγορεύσει τα e-scooters εν μέσω «χάους στα πεζοδρόμια»

ΤΕΤΑΡΤΗ | 22.10.2025
Ανδρέας Ντίνης
afti-i-poli-tha-apagorefsei-ta-e-scooters-en-meso-chaous-sta-pezodromia-668515

Πράγα απαγορεύει τα ηλεκτρικά σκούτερ από το 2026, επικαλούμενη ζητήματα ασφάλειας και δημόσιου χώρου. Αντίδραση από τη Lime

Η Πράγα ανακοίνωσε ότι θα απαγορεύσει τη χρήση ηλεκτρικών σκούτερ από τον Ιανουάριο 2026, καθιστώντας την την επόμενη ευρωπαϊκή πόλη που στρέφεται κατά του δημοφιλούς, αλλά αμφιλεγόμενου, μέσου μικρομετακίνησης.

Οι δημοτικοί σύμβουλοι ενέκριναν τη Δευτέρα νέο πλαίσιο κανονισμών για τα κοινόχρηστα μέσα μεταφοράς, το οποίο παραλείπει τα ηλεκτρικά σκούτερ, ουσιαστικά τερματίζοντας τη λειτουργία τους. Το μέτρο προβλέπει επίσης αυστηρότερους κανόνες στάθμευσης για ποδήλατα και άλλα μέσα μικρομετακίνησης.

Ο Zdeněk Hřib, αντιδήμαρχος αρμόδιος για τις αστικές μεταφορές και πρόεδρος του Κόμματος των Πειρατών, δήλωσε στο X: «Το τέλος των ηλεκτρικών σκούτερ εγκρίθηκε!». Όπως εξήγησε, «εισάγουμε σαφείς κανόνες που θα καθαρίσουν τον δημόσιο χώρο από την ανεξέλεγκτη κυκλοφορία των σκούτερ, τα οποία χρησιμοποιούνταν κυρίως ως τουριστική ατραξιόν και προκαλούσαν χάος στα πεζοδρόμια».

Η πρωτοβουλία επεκτείνει προηγούμενους τοπικούς περιορισμούς, καθώς τα σκούτερ είχαν ήδη απαγορευτεί σε πολυσύχναστες περιοχές του κέντρου, όπου υπήρχαν ανησυχίες για την ασφάλεια των πεζών.

Η Πράγα ακολουθεί το Παρίσι και τη Μαδρίτη, πόλεις που έχουν επίσης προχωρήσει σε πλήρη απαγόρευση των ηλεκτρονικών σκούτερ, ενώ άλλες ευρωπαϊκές πρωτεύουσες έχουν επιβάλει αυστηρότερους κανόνες λειτουργίας.

Η εταιρεία Lime, που δραστηριοποιείται στην πόλη με σκούτερ και ποδήλατα, εξέφρασε απογοήτευση για την απόφαση. Ο Václav Petr, διευθυντής της Lime για την Τσεχία και την Ουγγαρία, δήλωσε στο Euronews Next ότι τα e-scooters της εταιρείας έχουν «προσφέρει σε χιλιάδες ανθρώπους έναν ευέλικτο, βιώσιμο και προσβάσιμο τρόπο μετακίνησης» και χαρακτήρισε την απαγόρευση «δραστικό βήμα».

Ο Petr πρόσθεσε ότι η εταιρεία θα επικεντρωθεί πλέον στα ηλεκτρικά ποδήλατα και θα συνεργαστεί με τις αρχές για την ανάπτυξη σαφών, προσανατολισμένων προς το μέλλον κανόνων μικρομετακίνησης.

Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών: Διαψεύδει fake news για πρόστιμα στον νέο ΚΟΚ – Δείτε ποια είναι αυτά

Ψέμα οι καταναλώσεις των plug-in hybrid; – Έρευνες αποκαλύπτουν την αλήθεια

Το φθηνότερο 7-θεσιο hybrid SUV της Peugeot που καίει 5,8 lt/100km

Tags
#Lime#Praga#Ηλεκτρικά σκούτερ
