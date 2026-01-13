quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτή ήταν η πιο συχνή παράβαση στην Αττική το περασμένο τριήμερο – Το πρόστιμο μπορεί να φτάσει τις 8.000 ευρώ

ΤΡΙΤΗ | 13.01.2026
Autotypos Team
afti-itan-i-pio-sychni-paravasi-stin-attiki-to-perasmeno-triimero-to-prostimo-borei-na-ftasei-tis-8-000-evro-784285

Βεβαιώθηκαν 1.919 παραβάσεις και συνελήφθησαν 11 οδηγοί στο πλαίσιο εξόρμησης της Τροχαίας το περασμένο τριήμερο

Στο πλαίσιο ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής, που διενεργήθηκαν κατά το χρονικό διάστημα από 9 έως και 11/01 σε οδικούς άξονες της Αττικής, βεβαιώθηκαν συνολικά 1.919 παραβάσεις και συνελήφθησαν 11 οδηγοί εκ των οποίων 7 που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ.

Ειδικότερα βεβαιώθηκαν, μεταξύ άλλων:

  • 138 παραβάσεις για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας,
  • 101 παραβάσεις για στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης,
  • 29 παραβάσεις για μη χρήση ζώνης ασφαλείας,
  • 74 παραβάσεις για μη χρήση προστατευτικού κράνους,
  • 36 παραβάσεις για λεωφορειολωρίδες,
  • 17 παραβάσεις για δακτύλιο,
  • 8 παραβάσεις για κίνηση σε Λ.Ε.Α.,
  • 10 παραβάσεις για επικίνδυνους ελιγμούς,
  • 17 παραβάσεις για παραβίαση ερυθρού σηματοδότη,
  • 25 παραβάσεις για χρήση κινητού,
  • 975 παραβάσεις για παράνομη στάθμευση και
  • 62 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επίδραση οινοπνεύματος.

Περαιτέρω, στο πλαίσιο της ως άνω εξόρμησης ακινητοποιήθηκαν 180 οχήματα ενώ μεταφέρθηκαν με γερανό 92 οχήματα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν με τις σε βάρος τους δικογραφίες στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Οι έλεγχοι θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση, εστιάζοντας σε παραβατικές οδηγικές συμπεριφορές, οι οποίες εντάσσονται στις κυριότερες αιτίες πρόκλησης τροχαίων ατυχημάτων και επιτείνουν τη σοβαρότητα των τραυματισμών.

Πηγή: Astynomia.gr

Τα πρόστιμα για υπέρβαση ταχύτητας σύμφωνα με τον νέο ΚΟΚ

Υπέρβαση έως 20 km/h: πρόστιμο 100 ευρώ.

Υπέρβαση 20–30 km/h: πρόστιμο 350 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 10 ημέρες.

Υπέρβαση άνω των 30 km/h: πρόστιμο 700 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 60 ημέρες.

Ταχύτητα >200km/h ή «κόντρες»: πρόστιμο 2.000 ευρώ και αφαίρεση άδειας για 1 έτος

Υποτροπές:

  • 1η: Πρόστιμο 4.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 2 έτη.
  • 2η: Πρόστιμο 8.000 ευρώ, αφαίρεση άδειας για 4 έτη.

Tags
#τροχαία
