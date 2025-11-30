Αυτή τη βδομάδα εγκαινιάζεται ένας από τους σημαντικότερους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδος – Πού είναι;

Οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς με στόχο να είναι όλα έτοιμα για να γίνουν τα εγκαίνια στις 4 Δεκεμβρίου

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι τα εγκαίνια ενός εκ των πιο σημαντικών αυτοκινητόδρομων στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει Πάτρα και Πύργο, μήκους 75 χλμ., στον οποίο αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός.

Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου 2025 και σε αυτά αναμένεται να παρευρεθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και σύσσωμη η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες

Μετά από 8 και πλέον χρόνια από τη λειτουργία της Κορίνθου – Πατρών και δύο αποτυχημένες προσπάθειες διαγωνισμών, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε λίγες μέρες μακριά από τα πολυαναμενόμενα εγκαίνια. Απομένουν λεπτομέρειες όπως, σήμανση, φωτισμός, διαγραμμίσεις του δρόμου και στηθαία ασφαλείας.

Πως φτάσαμε μέχρι εδώ;

Το 2014 «ναυάγησε» η προσπάθεια να υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και στη συνέχεια την τετραετία 2015-2019 είχαμε την δεύτερη αποτυχία, με την προσπάθεια κατάτμησης σε 8 εργολαβίες. Το 2020 η απόφαση επανένωσης της Ολυμπίας Οδού με το ακρωτηριασμένο τμήμα από την Πάτρα μέχρι την Τσακώνα δίνει κάτι σαν «φιλί της ζωής» και το 2022 ξεκινά το έργο μετά από μεγάλες αναμονές και με καθημερινό «φόρο αίματος» στην παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Το μεγάλο πρόβλημα της παλιάς εθνικής οδού λύθηκε παράλληλα με ένα έργο-πιλότο οδικής ασφάλειας που μετέτρεψε ένα δρόμο-καρμανιόλα σε μια από τις ασφαλέστερες εθνικές οδούς που διαθέτει η χώρα μας.

Το τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός που κατασκευάζει για λογαριασμό της Ολυμπίας Οδού η ΑΒΑΞ είναι από τα δυσκολότερα τμήματα – για αυτό και έμεινε στο τέλος της κατασκευαστικής περιόδου – καθώς στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είχαμε ταυτόχρονη λειτουργία και κατασκευή ενώ υπήρχε η στενότητα της κατασκευής, ανάμεσα στον ορεινό όγκο και τον αστικό ιστό της πόλης.

Πηγή: Ypodomes.com

