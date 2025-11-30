quattroruote-icon
x-icon
A-icon

Dark Mode

LIVE ΚΙΝΗΣΗ
ΤΙΜΕΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΣΗΜΕΙΑ ΦΟΡΤΙΣΗΣ
ΝΕΑ
ΔΟΚΙΜΕΣ
Q-ELECTRIC
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ
arrow-rignt-icon
ΑΓΩΝΕΣ
arrow-rignt-icon
Q-VIDEOS
ΧΡΗΣΤΙΚΑ
ΤΙΜΕΣ
STYLE
ECO CARS
VIRAL
ΜΟΤΟΣΥΚΛΕΤΑ
Q-TRAVEL
TECH
GAMING
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ
ΑΓΟΡΑ
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΕΙΣ
ΑΠΟΨΕΙΣ
QUATTRORUOTE
GAMES
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Copyright © 2025 AUTOTYPOS by QUATTRORUOTE All rights reserved
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτή τη βδομάδα εγκαινιάζεται ένας από τους σημαντικότερους αυτοκινητόδρομους της Ελλάδος – Πού είναι;

ΚΥΡΙΑΚΗ | 30.11.2025
Autotypos Team
afti-ti-vdomada-egkainiazetai-enas-apo-tous-simantikoterous-aftokinitodromous-tis-ellados-pou-einai-748245

Οι εργασίες προχωρούν με εντατικούς ρυθμούς με στόχο να είναι όλα έτοιμα για να γίνουν τα εγκαίνια στις 4 Δεκεμβρίου

Λίγες ημέρες απομένουν μέχρι τα εγκαίνια ενός εκ των πιο σημαντικών αυτοκινητόδρομων στην Ελλάδα. Ο λόγος για τον αυτοκινητόδρομο που συνδέει Πάτρα και Πύργο, μήκους 75 χλμ., στον οποίο αυτή τη στιγμή μπαίνουν οι τελευταίες πινελιές στο τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός.

Τα εγκαίνια έχουν προγραμματιστεί για τις 4 Δεκεμβρίου 2025 και σε αυτά αναμένεται να παρευρεθεί ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, και σύσσωμη η ηγεσία του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Απομένουν οι τελευταίες λεπτομέρειες

Μετά από 8 και πλέον χρόνια από τη λειτουργία της ΚορίνθουΠατρών και δύο αποτυχημένες προσπάθειες διαγωνισμών, αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε λίγες μέρες μακριά από τα πολυαναμενόμενα εγκαίνια. Απομένουν λεπτομέρειες όπως, σήμανση, φωτισμός, διαγραμμίσεις του δρόμου και στηθαία ασφαλείας.

Πως φτάσαμε μέχρι εδώ;

Το 2014 «ναυάγησε» η προσπάθεια να υλοποιηθεί ως δημόσιο έργο και στη συνέχεια την τετραετία 2015-2019 είχαμε την δεύτερη αποτυχία, με την προσπάθεια κατάτμησης σε 8 εργολαβίες. Το 2020 η απόφαση επανένωσης της Ολυμπίας Οδού με το ακρωτηριασμένο τμήμα από την Πάτρα μέχρι την Τσακώνα δίνει κάτι σαν «φιλί της ζωής» και το 2022 ξεκινά το έργο μετά από μεγάλες αναμονές και με καθημερινό «φόρο αίματος» στην παλιά εθνική οδό Πατρών – Πύργου.

Το μεγάλο πρόβλημα της παλιάς εθνικής οδού λύθηκε παράλληλα με ένα έργο-πιλότο οδικής ασφάλειας που μετέτρεψε ένα δρόμο-καρμανιόλα σε μια από τις ασφαλέστερες εθνικές οδούς που διαθέτει η χώρα μας.

Το τμήμα Μιντιλόγλι – Αλισσός που κατασκευάζει για λογαριασμό της Ολυμπίας Οδού η ΑΒΑΞ είναι από τα δυσκολότερα τμήματα – για αυτό και έμεινε στο τέλος της κατασκευαστικής περιόδου – καθώς στο μεγαλύτερο χρονικό διάστημα είχαμε ταυτόχρονη λειτουργία και κατασκευή ενώ υπήρχε η στενότητα της κατασκευής, ανάμεσα στον ορεινό όγκο και τον αστικό ιστό της πόλης.

Πηγή: Ypodomes.com

Όλες οι ειδήσεις

Το SUV της BMW που πουλάει περισσότερο από Toyota στην Ελλάδα – Είναι το φθηνότερο στη γκάμα

Το φθηνότερο υβριδικό της Toyota είναι SUV με τιμή κάτω από 20.000 ευρώ

Αγορά αυτοκινήτου: Υπάρχει ακόμα ο φόρος πολυτελείας;

car-prices
google-news
ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ ΣΤΗΝ ONLINE ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥ ELEFTHEROSTYPOS.GR
Tags
#Κυριάκος Μητσοτάκης#Ολυμπία Οδός#Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών
ad-banner

Περισσότερα Βίντεο

Δείτε επίσης

mitsotakis-den-yparchei-magiki-lysi-gia-to-kykloforiako-echoume-idi-800-kainouria-leoforeia-783294

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.11.2025

Μητσοτάκης: Δεν υπάρχει μαγική λύση για το κυκλοφοριακό – Έχουμε ήδη 800 καινούρια λεωφορεία
exodos-28is-oktovriou-meiothikan-kata-60-ta-thanatifora-trochaia-775782

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.10.2025

Έξοδος 28ης Οκτωβρίου: Μειώθηκαν κατά 60% τα θανατηφόρα τροχαία
mitsotakis-gia-neo-kok-to-40-ton-nekron-sta-trochaia-einai-neoi-me-michani-kai-to-25-den-forouse-zoni-762080

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

10.06.2025

Μητσοτάκης για νέο ΚΟΚ: Το 40% των νεκρών στα τροχαία είναι νέοι με μηχανή και το 25% δεν φορούσε ζώνη
prothypourgos-gia-kosta-kavvatha-enas-protoporos-tis-dimosiografias-ton-4-trochon-den-einai-pia-anamesa-mas-756008

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.04.2025

Πρωθυπουργός για Κώστα Καββαθά: «Ένας πρωτοπόρος της δημοσιογραφίας των 4 τροχών δεν είναι πια ανάμεσά μας»
o-neos-polemos-ton-tsip-kai-i-krisi-pou-chtypa-xana-tin-aftokinitoviomichania-784653

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.11.2025

Ο νέος «πόλεμος των τσιπ» και η κρίση που χτυπά ξανά την αυτοκινητοβιομηχανία
afti-einai-i-pio-akraia-porsche-911-gt3-pou-boreis-na-agoraseis-afti-ti-stigmi-des-chrono-sto-nurburgring-784188

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.11.2025

Αυτή είναι η πιο ακραία Porsche 911 GT3 που μπορείς να αγοράσεις αυτή τη στιγμή – Δες χρόνο στο Nurburgring

Πρόσφατες Ειδήσεις