Αυτό είναι το αυτοκίνητο της Χρονιάς στη Νορβηγία – Πόσο κοστίζει στην Ελλάδα;

Η ομάδα της Smart γιορτάζει ακόμα μία σημαντική διάκριση του νέου αμιγώς ηλεκτρικού #5, αφού το οικογενειακό SUV αναδείχθηκε Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026 στη Νορβηγία. Έτσι, το νέο Smart #5 γίνεται το πρώτο premium SUV στην ιστορία της μάρκας που καταφέρνει να φτάσει στους 7 φιναλίστ του διαγωνισμού, με την επικράτησή του στον τελικό γύρο να αποτελεί το κερασάκι στην τούρτα.

Ο Dirk Adelmann, Διευθύνων Σύμβουλος της Smart Europe, δήλωσε: «Το ευέλικτο οικογενειακό μας SUV, το smart #5, βρέθηκε στο επίκεντρο των δραστηριοτήτων μας στην Ευρώπη φέτος. Αυτό το βραβείο αποτελεί τον ιδανικό τρόπο για να αποχαιρετήσουμε το 2025. Η Νορβηγία είναι αδιαμφισβήτητα πρωτοπόρος στην ηλεκτροκίνηση – μια αγορά όπου η εξηλεκτρισμένη μετακίνηση δεν είναι το μέλλον αλλά το σήμερα και όπου οι πελάτες και ο ειδικός Τύπος συγκαταλέγονται στους πιο έμπειρους ειδικούς ηλεκτρικής κινητικότητας παγκοσμίως. Η αναγνώριση σε μια τέτοια αγορά έχει επομένως εξαιρετική σημασία για εμάς. Είμαι ιδιαίτερα περήφανος για αυτή την επιτυχία και για τις ομάδες της smart στη Σκανδιναβία που εργάζονται με τέτοιο πάθος για τη μάρκα».

Άλλη μια σημαντική διάκριση στο παλμαρέ του

Αυτή είναι ακόμα μια σημαντική διάκριση στην άκρως επιτυχημένη πορεία του νέου Smart #5, με το αμιγώς ηλεκτρικό SUV να κερδίζει το Red Dot Product Design Award, το Red Dot Brand & Communication Design Award, καθώς και με αξιολόγηση πέντε αστέρων για την ασφάλεια από τον οργανισμό EuroNCAP.

Η τελευταία διάκριση διαθέτει ιδιαίτερο βάρος, με τη Νορβηγία να αποτελεί μια από τις πλέον καθιερωμένες αγορές αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων παγκοσμίως, επιβεβαιώνοντας τη φιλοδοξία της Smart να προσφέρει μοντέλα με premium σχεδίαση, ποιότητα και εξαιρετική εμπειρία χρήστη.

Το πιο ευρύχωρο, ευέλικτο και τεχνολογικά προηγμένο Smart

Σχεδιασμένο για αστικό περιβάλλον και όχι μόνο, το νέο Smart #5 χρησιμοποιεί ένα πλέον αποδοτικό σύστημα κίνησης που βασίζεται στην πλατφόρμα 800 volt. Όλες οι εκδόσεις του εξοπλίζονται με μπαταρία 100 kWh, με δυνατότητα ταχείας φόρτισης DC 4C με μέγιστη ισχύ 400 kW. Τον ρόλο του εγκεφάλου παίζει το τελευταίας γενιάς chipset AMD V2000, ενώ παράλληλα το #5 διαθέτει προηγμένα συστήματα ασφάλειας, όπως αερόσακους κουρτίνας σε σχήμα V, αερόσακους καθίσματος και ζώνες ασφαλείας ενσωματωμένες στα καθίσματα, ενισχύοντας τη δέσμευση της smart στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας.

Παράλληλα, το υβριδικό αμάξωμα από χάλυβα και αλουμίνιο εξισορροπεί επιδόσεις και χαμηλό βάρος, αξιοποιώντας χάλυβα υψηλής αντοχής και κράματα αλουμινίου για αυξημένη ακαμψία και προστασία. Η ασφάλεια της μπαταρίας και των επιβατών εξασφαλίζουν μέγιστη προστασία σε διαφορικές συνθήκες.

