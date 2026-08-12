Αυτό είναι το αυτοκίνητο της Mercedes που σχεδίασε ο Lebron James

Ο αστέρας του NBA, LeBron James, δημιούργησε τη δική του Mercedes-Maybach S-Class η οποία τώρα μπορεί να γίνει δική σου

Μια μοναδική Mercedes-Maybach S-Class, εμπνευσμένη από το προσωπικό αυτοκίνητο του LeBron James, παρουσιάζεται στο Monterey Car Week και στη συνέχεια θα δημοπρατηθεί για φιλανθρωπικό σκοπό. Πρόκειται για μια ειδικά διαμορφωμένη S 680, η οποία δημιουργήθηκε μέσω του προγράμματος Manufaktur Made To Measure και αποτελεί, σύμφωνα με τη Mercedes, έναν σχεδόν πανομοιότυπο «δίδυμο» του προσωπικού αυτοκινήτου του διάσημου μπασκετμπολίστα.

Το αυτοκίνητο βασίζεται στην ανανεωμένη Mercedes-Maybach S-Class που παρουσιάστηκε τον Μάρτιο και ξεχωρίζει από το ανοιχτόχρωμο ivory αμάξωμα, το οποίο συνδυάζεται με τροχούς στην ίδια απόχρωση. Αντί για τα κλασικά σήματα V12, έχουν τοποθετηθεί τα διακριτικά «LJ» με το στέμμα του βασιλιά, παραπέμποντας στα αρχικά και το ψευδώνυμο του LeBron James.

Προσωπικές πινελιές στο εσωτερικό

Στο εσωτερικό κυριαρχεί δέρμα Nappa Stormy Weather, το οποίο συνδυάζεται με λευκές ραφές. Το ταμπλό και οι επενδύσεις διαθέτουν διακόσμηση Black Piano Lacquer Flowing Lines, ενώ τα λογότυπα «LJ» κάνουν την εμφάνισή τους σε διάφορα σημεία της καμπίνας. Υπάρχουν επίσης διακριτικές χαράξεις που παραπέμπουν στο Akron του Οχάιο, την πόλη όπου μεγάλωσε ο James, καθώς και στην οικογένειά του.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί το σήμα στην κεντρική κονσόλα, το οποίο ενσωματώνει τις γεωγραφικές συντεταγμένες της πόλης.

V12 και 630 ίπποι

Η Mercedes-Maybach S 680 του 2027 εξοπλίζεται με twin-turbo V12 κινητήρα 6,0 λίτρων, ο οποίος αποδίδει 621 ίππους και 899 Nm ροπής. Η ισχύς μεταφέρεται και στους τέσσερις τροχούς μέσω ενός αυτόματου κιβωτίου 9 σχέσεων, με αποτέλεσμα το πολυτελές μοντέλο να επιταχύνει από 0-60 mph (0-96 km/h) σε μόλις 4,3 δευτερόλεπτα.

Μετά την παρουσίασή της στο Monterey Car Week, η συγκεκριμένη Maybach θα δημοπρατηθεί, με τα έσοδα να διατίθενται προς υποστήριξη του LeBron James Family Foundation.

Mercedes με το βλέμμα στο παρελθόν

Η Maybach δεν είναι το μοναδικό ενδιαφέρον μοντέλο που θα παρουσιάσει η Mercedes στο Monterey. Στο επίκεντρο θα βρεθούν επίσης η AMG One, η AMG PureSpeed και η AMG G 63 Galactic Pearl, μαζί με επιπλέον αυτοκίνητα που αναδεικνύουν τις δυνατότητες εξατομίκευσης του προγράμματος Manufaktur.

Για τους φίλους των κλασικών Mercedes, η έκθεση περιλαμβάνει μια 540K Streamliner του 1938, η οποία χαρακτηρίζεται ως μοναδικό αντίτυπο. Δίπλα της θα βρίσκεται μια «American Mercedes» του 1905, το πρώτο αυτοκίνητο Mercedes που κατασκευάστηκε στις ΗΠΑ.

Το συγκεκριμένο μοντέλο κατασκευάστηκε στο Queens της Νέας Υόρκης και πρόσφατα υποβλήθηκε σε εκτεταμένη αποκατάσταση από τη Mercedes-Benz Classic. Πρόκειται, μάλιστα, για το τελευταίο αυτοκίνητο αυτού του τύπου.

Στα υπόλοιπα σημαντικά μοντέλα της παρουσίασης περιλαμβάνονται μια 320 Streamliner Sedan του 1938, η 190 E 2.5-16 Evolution II και η 300 SL Roadster. Τη σύγχρονη πλευρά της γκάμας συμπληρώνουν η νέα Mercedes-AMG GT 4-Door Coupe και η CLK 63 AMG Black Series.

Πηγή: Carscoops.com