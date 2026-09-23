Αυτό είναι το ακριβότερο SUV της Renault στην ιστορία – Ξεπερνά τις 60.000 ευρώ

Το Renault Rafale Hypnotic είναι η νέα συλλεκτική κορυφαία έκδοση των 300 PS, με μόλις 1.500 μονάδες και τιμή 63.550 ευρώ στη Γαλλία.

Η Renault ανεβάζει ακόμη περισσότερο τον πήχη για το κορυφαίο SUV της, παρουσιάζοντας το Rafale Hypnotic, μια αριθμημένη ειδική έκδοση που θα κατασκευαστεί σε μόλις 1.500 μονάδες για ολόκληρη την Ευρώπη. Βασίζεται στο ήδη κορυφαίο Rafale hyper hybrid E-Tech 4×4 300 Atelier Alpine, αλλά προσθέτει αποκλειστική εμφάνιση, διαφορετικό εσωτερικό και εξοπλισμό που κανονικά βρίσκεται στη λίστα των έξτρα. Το αποτέλεσμα είναι και το ακριβότερο Rafale που έχει διαθέσει μέχρι σήμερα η Renault, με τιμή στη Γαλλία 63.550 ευρώ.

Η Ελλάδα βρίσκεται ανάμεσα στις 14 ευρωπαϊκές αγορές στις οποίες θα διατεθεί η περιορισμένη έκδοση. Η ελληνική τιμή δεν έχει ανακοινωθεί ακόμη, όμως για σύγκριση το σημερινό Rafale Atelier Alpine 300 PS κοστίζει στη χώρα μας 56.700 ευρώ.

Μόλις 1.500 αυτοκίνητα για όλη την Ευρώπη

Η ονομασία Hypnotic συνοδεύει μια έκδοση που η Renault θέλει να τοποθετήσει ξεκάθαρα στην κορυφή της γκάμας. Η παραγωγή περιορίζεται σε 1.500 αριθμημένα αυτοκίνητα, τα οποία θα κατανεμηθούν σε 14 ευρωπαϊκές αγορές.

Οι παραγγελίες ανοίγουν την 1η Οκτωβρίου 2026 σε Γαλλία, Γερμανία, Ισπανία, Ιταλία, Ελβετία, Βουλγαρία, Βέλγιο, Αυστρία, Πολωνία, Ρουμανία, Ουγγαρία, Σλοβακία, Τσεχία και Ελλάδα.

Οι πρώτες παραδόσεις προγραμματίζονται για τα τέλη του 2026.

Από 63.550 ευρώ στη Γαλλία

Η πρώτη επίσημη τιμή έχει ανακοινωθεί για τη γαλλική αγορά, όπου το Rafale Hypnotic κοστίζει 63.550 ευρώ. Η τιμή το τοποθετεί 3.300 ευρώ πάνω από το Atelier Alpine, στο οποίο βασίζεται.

Renault Rafale – Γαλλία Τιμή Techno full hybrid E-Tech 200 46.750 € Esprit Alpine full hybrid E-Tech 200 50.750 € Esprit Alpine hyper hybrid E-Tech 4×4 300 55.750 € Atelier Alpine hyper hybrid E-Tech 4×4 300 60.250 € Hypnotic hyper hybrid E-Tech 4×4 300 63.550 €

Στην Ελλάδα δεν υπάρχει ακόμη τιμή για την Hypnotic. Η σημερινή γκάμα των 300 PS διαμορφώνεται ως εξής:

Renault Rafale – Ελλάδα Τιμή Plug-in hyper hybrid E-Tech 4×4 300 Esprit Alpine 51.800 € Plug-in hyper hybrid E-Tech 4×4 300 Atelier Alpine 56.700 €

Επομένως, δεν μπορούμε ακόμη να πούμε με ακρίβεια πόσο θα κοστίζει η Hypnotic στην ελληνική αγορά. Με δεδομένο όμως ότι πρόκειται για έκδοση ανώτερη της Atelier Alpine, θα βρίσκεται αναπόφευκτα στην κορυφή της ελληνικής γκάμας όταν ανακοινωθεί ο σχετικός τιμοκατάλογος.

Τι διαφορετικό έχει το Rafale Hypnotic

Η νέα έκδοση ξεχωρίζει αρχικά από το αποκλειστικό Forest Black σατινέ χρώμα, το οποίο συνδυάζεται με μια σειρά από μαύρες λεπτομέρειες.

Η μάσκα αποκτά πιο σκούρο φινίρισμα, ενώ μαύρα είναι τόσο το περίγραμμα της οροφής όσο και η πίσω αεροτομή. Την εικόνα συμπληρώνουν ζάντες 21 ιντσών με σατινέ φινίρισμα και μαύρα σήματα Atelier Alpine.

Δεν πρόκειται επομένως για διαφορετικό αμάξωμα ή κάποια νέα αεροδυναμική έκδοση, αλλά για μια αισθητικά πιο ιδιαίτερη εκδοχή του Rafale.

Αριθμημένη πλακέτα και Alcantara στο εσωτερικό

Οι αλλαγές συνεχίζονται στην καμπίνα. Η επένδυση των καθισμάτων συνδυάζει Titanium Black Alcantara με μαύρο ανάγλυφο υλικό, ενώ οι ραφές σε μπλε, λευκό και κόκκινο παραπέμπουν στη γαλλική σημαία.

Στις πλάτες των καθισμάτων υπάρχει φωτιζόμενο λογότυπο Alpine, ενώ κάθε ένα από τα 1.500 αυτοκίνητα αποκτά τη δική του αριθμημένη πλακέτα. Alcantara χρησιμοποιείται επίσης στο επάνω τμήμα του ταμπλό, ενώ οι πόρτες αποκτούν μαύρα γυαλιστερά ένθετα και τις αντίστοιχες τρίχρωμες ραφές.

Πλούσιος στάνταρ εξοπλισμός

Η διαφορά των 3.300 ευρώ από το Atelier Alpine στη γαλλική αγορά δεν αφορά μόνο την εμφάνιση.

Στην Hypnotic είναι στάνταρ στοιχεία που σε άλλες εκδόσεις χρεώνονται επιπλέον, μεταξύ των οποίων:

Solarbay ηλεκτροχρωματική πανοραμική οροφή

θερμαινόμενο παρμπρίζ

Head-Up Display

premium ηχοσύστημα Harman Kardon

θερμαινόμενα εμπρός καθίσματα και τιμόνι

ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα εμπρός καθίσματα

λειτουργία μασάζ για τον οδηγό

ηλεκτρική πίσω πόρτα με hands-free λειτουργία

κάμερα 360 μοιρών και hands-free parking

προηγμένο πακέτο συστημάτων ασφαλείας

Στη Γαλλία, για παράδειγμα, μόνο η Solarbay οροφή και το Harman Kardon κοστίζουν συνολικά 2.500 ευρώ ως έξτρα στην Atelier Alpine.

300 PS και έως 105 km ηλεκτρικά

Μηχανικά δεν αλλάζει κάτι σε σχέση με το κορυφαίο Rafale. Το Hypnotic χρησιμοποιεί το plug-in hybrid E-Tech 4×4 σύστημα των 300 PS, το οποίο συνδυάζει θερμικό κινητήρα με τρεις ηλεκτροκινητήρες.

Η Renault ανακοινώνει αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που μπορεί να φτάσει τα 105 km, επιτρέποντας θεωρητικά μεγάλο μέρος των καθημερινών μετακινήσεων χωρίς τη χρήση του βενζινοκινητήρα, εφόσον η μπαταρία φορτίζεται συστηματικά.

Η μετάδοση της κίνησης γίνεται και στους τέσσερις τροχούς.

4Control και ανάρτηση που «διαβάζει» τον δρόμο

Το Hypnotic διατηρεί και το πιο προηγμένο πλαίσιο που προσφέρει η Renault στο Rafale. Περιλαμβάνει το σύστημα τετραδιεύθυνσης 4Control Advanced, με τους πίσω τροχούς να στρίβουν για μεγαλύτερη ευελιξία στις χαμηλές ταχύτητες και αυξημένη σταθερότητα όταν ο ρυθμός ανεβαίνει.

Παράλληλα, χρησιμοποιείται η ανάρτηση που έχει εξελιχθεί με τη συνδρομή της Alpine Cars, με ηλεκτρονικά ελεγχόμενα αμορτισέρ. Κάμερα στο εμπρός μέρος «διαβάζει» την επιφάνεια του δρόμου και επιτρέπει στο σύστημα να προσαρμόζει εκ των προτέρων τη λειτουργία της ανάρτησης ανάλογα με τις ανωμαλίες που ακολουθούν.

Θα έρθει και στην Ελλάδα

Το σημαντικό για την ελληνική αγορά είναι ότι η Hypnotic δεν αποτελεί έκδοση αποκλειστικά για τη Γαλλία ή ορισμένες μεγάλες αγορές. Η Renault έχει συμπεριλάβει επίσημα την Ελλάδα στις 14 χώρες διάθεσης.

Μένει πλέον να ανακοινωθούν η ποσότητα που θα κατανεμηθεί στη χώρα μας και κυρίως η ελληνική τιμή. Με το σημερινό Atelier Alpine να βρίσκεται στα 56.700 ευρώ, η Hypnotic θα αποτελέσει σε κάθε περίπτωση τη νέα κορυφαία έκδοση του Rafale και ένα από τα ακριβότερα μοντέλα που έχει διαθέσει ποτέ η Renault στην ελληνική αγορά.

Τι κρατάμε;