Αυτό είναι το ασφαλέστερο αυτοκίνητο της χρονιάς – Στην Ελλάδα ξεκινά από 49.550 ευρώ

Η ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA αναδείχθηκε «Best Performer» Euro NCAP 2025. Δες γιατί ξεχώρισε και τις τιμές της στην Ελλάδα.

Η ολοκαίνουργια, αμιγώς ηλεκτρική Mercedes-Benz CLA κατέκτησε 5 αστέρια και αναδείχθηκε το ασφαλέστερο αυτοκίνητο που δοκιμάστηκε το 2025 από τον Euro NCAP. Η διάκριση «Best Performer» προέκυψε από την κορυφαία συνολική επίδοση στο σύνολο του κύκλου αξιολόγησης και ακολουθεί την περσινή επιτυχία της E-Class (2024). Παράλληλα, θυμίζουμε ότι μόλις πριν από λίγες ημέρες η κριτική επιτροπή του θεσμού The Car of the Year ανέδειξε τη Mercedes-Benz CLA ως το Αυτοκίνητο της Χρονιάς 2026, στην τελική ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στο Brussels International Motor Show.

Πού κέρδισε η CLA

Η ηλεκτρική CLA σημείωσε εξαιρετικές επιδόσεις σε όλους τους τομείς:

Προστασία ενηλίκων επιβατών

Προστασία παιδιών

Προστασία ευάλωτων χρηστών δρόμου (πεζοί/ποδηλάτες)

Συστήματα υποβοήθησης ασφάλειας (ADAS)

Η φιλοσοφία ανάπτυξης εστιάζει σε σύγχρονες τεχνολογίες ενεργητικής ασφάλειας που προλαμβάνουν ατυχήματα και σε βελτιστοποιημένη παθητική ασφάλεια (ζώνες παραμόρφωσης, άκαμπτος θάλαμος επιβατών, εξελιγμένα συστήματα συγκράτησης) ώστε να περιορίζονται οι πιθανότητες σοβαρού τραυματισμού.

Τεχνολογία με έμφαση στην πραγματική χρήση

Η CLA ενσωματώνει σουίτα προηγμένων βοηθημάτων (σε βασικό ή ευρέως διαθέσιμο εξοπλισμό, ανά έκδοση), όπως:

συστήματα υποβοήθησης στο φρενάρισμα, στην αποφυγή σύγκρουσης και στην επιτήρηση τυφλών σημείων,

λειτουργίες υποστήριξης προσοχής οδηγού και ασφαλούς αποβίβασης,

αναβαθμισμένες κάμερες/ραντάρ με αλγόριθμους που αναγνωρίζουν νωρίτερα κινδύνους σε πόλη και αυτοκινητόδρομο.

Με απλά λόγια, στόχος είναι λιγότερα συμβάντα και υψηλότερη προστασία όχι μόνο για τους επιβάτες μιας Mercedes-Benz, αλλά και για όλους τους χρήστες του δρόμου.

Τιμές και εκδόσεις στην Ελλάδα

Η γκάμα περιλαμβάνει ήπια υβριδικές βενζίνες 48V με 8άρι αυτόματο κιβώτιο και ηλεκτρικές CLA EQ. Οι τιμές λιανικής (ΑΠΛΤ) διαμορφώνονται ως εξής:

CLA 180 (1.5 48V, FWD) — 136 PS (+30 PS 48V), 49.950 € (WLTP CO₂ 123 g/km)

CLA 200 (1.5 48V, FWD) — 163 PS (+30 PS 48V), 54.900 € (WLTP CO₂ 123 g/km)

CLA 200 (1.5 48V, 4MATIC) — 163 PS (+30 PS 48V), 57.900 € (WLTP CO₂ 130 g/km)

CLA 220 (1.5 48V, FWD) — 190 PS (+30 PS 48V), 58.800 € (WLTP CO₂ 124 g/km)

CLA 220 (1.5 48V, 4MATIC) — 190 PS (+30 PS 48V), 61.400 € (WLTP CO₂ 132 g/km)

CLA 200 EQ (RWD) — 224 PS, 49.550 € ( 46.550 € με επιδότηση)

CLA 250+ EQ (RWD) — 272 PS, 59.000 € ( 56.000 € με επιδότηση)

CLA 350 4MATIC EQ (AWD) — 354 PS, 63.400 €

Σημ.: Στις θερμικές εκδόσεις το «+30 PS» αφορά την υποβοήθηση του 48V. Οι τιμές επιδότησης στις EQ αφορούν το «Κινούμαι Ηλεκτρικά», σύμφωνα με την τρέχουσα πολιτική του προγράμματος.

Γιατί έχει σημασία αυτή η διάκριση

Η αξιολόγηση Euro NCAP είναι ανεξάρτητη, ευρωπαϊκά θεσμική και συγκριτική σε όλες τις κατηγορίες. Η πρωτιά της CLA το 2025 σημαίνει ότι το μοντέλο προσφέρει ολοκληρωμένη ασφάλεια, από την παθητική δομή μέχρι τα ADAS, σε πραγματικές συνθήκες κίνησης στις ευρωπαϊκές πόλεις και αυτοκινητόδρομους.

Τι κρατάμε;