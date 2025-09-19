quattroruote-icon
EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτό είναι το ασφαλέστερο Smart όλων των εποχών 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ | 19.09.2025
Autotypos Team
afto-einai-to-asfalestero-smart-olon-ton-epochon-756081

Το smart #5 ξεχωρίζει στην ασφάλεια: Η κορυφαία επίδοση ανάμεσα στα μεγάλα SUV του 2025.

  • Το νέο smart #5 έρχεται να θέσει τον πήχη ψηλότερα στον τομέα της ασφάλειας
  • Με αξιολόγηση πέντε αστέρων από τον Euro NCAP, σημείωσε την υψηλότερη βαθμολογία ανάμεσα στα μεγάλα SUV για το 2025
  • Και τα τρία μοντέλα της σειράς – smart #1, #3 και #5 – έχουν πλέον επιτύχει την κορυφαία αυτή διάκριση

Δυνατή βάση: Ασφάλεια από την κατασκευή

Στο επίκεντρο της ασφάλειας του smart #5 βρίσκεται ένα εξαιρετικά ανθεκτικό υβριδικό πλαίσιο από χάλυβα και αλουμίνιο. Το 82% της δομής αποτελείται από υλικά υψηλής αντοχής, διαμορφώνοντας έναν στιβαρό προστατευτικό «κλωβό» γύρω από τους επιβάτες. Η ενισχυμένη κατασκευή καλύπτει κρίσιμα σημεία του οχήματος, όπως τις πλευρικές πόρτες και την πίσω είσοδο, ενώ επτά αερόσακοι προσθέτουν ακόμη ένα επίπεδο ασφάλειας. Όλα αυτά οδήγησαν στις υψηλές επιδόσεις του smart #5 στις επιμέρους κατηγορίες: 88% για προστασία ενηλίκων, 93% για προστασία παιδιών, 92% για υποστηρικτικά συστήματα ασφαλείας και 84% για την προστασία ευάλωτων χρηστών του δρόμου.

Σχεδιασμένο με την οικογένεια στο μυαλό

Ως μεσαίο SUV, το smart #5 είναι φτιαγμένο για να καλύπτει τις ανάγκες της καθημερινότητας μιας οικογένειας. Η δεύτερη σειρά καθισμάτων μπορεί να φιλοξενήσει έως και τρία παιδικά καθίσματα, ενώ στο κάθισμα του συνοδηγού υπάρχει επιπλέον θέση ISOFIX. Η εγκατάσταση παιδικών καθισμάτων γίνεται εύκολα και με ασφάλεια, χάρη στις ευκρινείς σημάνσεις και τη μεγάλη συμβατότητα με συστήματα ηλικιών 0–10 ετών.

Διαβάστε επίσης: Η μάρκα που εφήυρε τη ζώνη ασφαλείας, ανακαλεί αυτοκίνητα λόγω προβλήματος… στη ζώνη ασφαλείας

Μια ιδιαίτερη προσθήκη στο smart #5 είναι το νέο σύστημα Child Presence Detection (CPD). Με τη βοήθεια ραντάρ 60GHz, μπορεί να εντοπίσει ακόμα και ανεπαίσθητες κινήσεις στο εσωτερικό του οχήματος, προστατεύοντας παιδιά ή κατοικίδια που μπορεί να έχουν παραμείνει μέσα. Αν κάτι τέτοιο συμβεί, το όχημα στέλνει ειδοποιήσεις και ενεργοποιεί αυτόματα αντίμετρα, όπως το άνοιγμα παραθύρων ή την εκκίνηση του κλιματισμού, αποτρέποντας τον κίνδυνο θερμοπληξίας.

Τεχνολογία που προλαμβάνει

Το smart #5 δεν περιορίζεται μόνο σε παθητικά μέτρα ασφαλείας. Εξοπλίζεται με ένα προηγμένο σύνολο συστημάτων υποστήριξης οδηγού, που βοηθούν ενεργά στην πρόληψη ατυχημάτων. Ξεχωρίζει το Autonomous Emergency Braking, το οποίο αξιολογήθηκε με 97% από τον Euro NCAP – χάρη σε συνδυασμό καμερών υψηλής ανάλυσης, σύγχρονων ραντάρ και τεχνητής νοημοσύνης. Μαζί του λειτουργούν και άλλα συστήματα όπως το Emergency Lane Keep Assist, η ανίχνευση κόπωσης οδηγού, και η κάμερα 360° για πλήρη ορατότητα γύρω από το όχημα.

Όλα αυτά τα συστήματα δεν είναι θεωρητικά – έχουν δοκιμαστεί εκτενώς σε ποικίλες συνθήκες σε όλη την Ευρώπη, εξασφαλίζοντας πραγματική αποτελεσματικότητα και αξιοπιστία στο δρόμο.

Ασφάλεια με ευρωπαϊκή σφραγίδα

Οι επιδόσεις του smart #5 δεν βασίζονται απλώς σε τεχνικές προδιαγραφές. Όλες οι αξιολογήσεις έγιναν βάσει των αυστηρών δοκιμών Euro NCAP, με την ευρωπαϊκή ομάδα Έρευνας και Ανάπτυξης της smart να αναλαμβάνει τη διαδικασία δοκιμών. Το αποτέλεσμα: κορυφαίες επιδόσεις που δεν περιορίζονται μόνο στο συγκεκριμένο μοντέλο, αλλά χαρακτηρίζουν ολόκληρη τη γκάμα της μάρκας.

