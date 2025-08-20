Αυτό είναι το εξάρτημα που επιστρέφει στα Tesla μετά από… γκρίνια των ιδιοκτητών

Μετά τα παράπονα χιλιάδων οδηγών, η εταιρεία υποχωρεί και ξαναβάζει κάτι που όλοι θεωρούσαν δεδομένο

Η Tesla μας έχει συνηθίσει σε αιφνιδιαστικές και «αιρετικές» κινήσεις, συχνά με στόχο να προκαλέσει συζητήσεις γύρω από την καινοτομία και την «αποδόμηση» των παραδοσιακών συνηθειών της αυτοκίνησης. Ωστόσο, αυτήν τη φορά, η εταιρεία του Elon Musk φαίνεται πως έκανε ένα βήμα προς τα πίσω – ή μάλλον, ένα βήμα πίσω για να πάει μπροστά. Στην Κίνα, το ανανεωμένο Model 3 Highland, επαναφέρει στον βασικό εξοπλισμό το πιο… κλασικό εξάρτημα που θα περίμενε κανείς πίσω από το τιμόνι: τον μοχλό του φλας.

Από το «καλή ιδέα αφεντικό» στο κράξιμο

Όταν παρουσιάστηκε το Highland το 2023, η Tesla κατήργησε τον μοχλό φλας, αντικαθιστώντας τον με κουμπιά αφής στο τιμόνι. Η απόφαση αυτή εντασσόταν στη λογική του «μινιμαλιστικού» εσωτερικού που είχε υιοθετήσεις από το 2021 στα Model X και Model S: λιγότερα χειριστήρια, πιο καθαρό design, περισσότερη έμφαση στις οθόνες και στο λογισμικό. Όμως η πραγματικότητα αποδείχθηκε πιο δύσκολη: πολλοί οδηγοί παραπονέθηκαν ότι πλήκτρα αφής δεν είχαν την ίδια εργονομία και αμεσότητα, ειδικά σε στιγμές που έπρεπε να χρησιμοποιηθούν γρήγορα, όπως στην αλλαγή λωρίδας.

Η Tesla, που συχνά κατηγορείται ότι δεν ακούει τους πελάτες της, αυτήν τη φορά έκανε στροφή 180 μοιρών. Στην Κίνα, που αποτελεί μία από τις σημαντικότερες αγορές της, όλα τα νέα Model 3 θα βγαίνουν πλέον από το εργοστάσιο με τον παραδοσιακό μοχλό φλας στον βασικό εξοπλισμό.

Επίσημο retrofit για τους υπάρχοντες ιδιοκτήτες

Aυτό δεν θα αφορά μόνο όσους πρόκειται να αγοράσουν ένα Model αλλά και την υπάρχουσα πελατειακή βάση, καθώς η Tesla προνόησε και γι’ αυτούς. Μέσα από το δίκτυο των Tesla Service Centers προσφέρεται πλέον ένα επίσημο πακέτο εγκατάστασης, το λεγόμενο retrofit. Η διαδικασία περιλαμβάνει αντικατάσταση του τιμονιού και προσθήκη του μοχλού, ενώ τα αφαιρεθέντα εξαρτήματα επιστρέφονται για ανακύκλωση – μια κίνηση που ταιριάζει στο οικολογικό αφήγημα της εταιρείας. Ωστόσο δεν είναι δωρεάν: το κόστος για την μετατροπή χρεώνεται 2.499 γουάν (δηλαδή 360 ευρώ περίπου)

Η διάθεση του retrofit ξεκινά στα μέσα Σεπτεμβρίου και αρχικά καλύπτει οχήματα κατασκευασμένα μετά τις 7 Φεβρουαρίου 2025. Η Tesla, ωστόσο, υπόσχεται ότι θα επεκτείνει τη δυνατότητα και σε παλαιότερες εκδόσεις του Model 3 Highland.

Γιατί τώρα;

Η απάντηση είναι απλή… «φωνή λαού οργή Θεού» και αυτό αρκεί για να κάμψει και τον φημισμένο για την ξεροκεφαλιά του Elon Musk. Στα κοινωνικά δίκτυα και στα forums ιδιοκτητών, το θέμα του μοχλού φλας είχε αναδειχθεί σε ένα από τα πιο δημοφιλή topic, διανθισμένο με κάθε άλλα παρά politically correct τοποθετήσεις και εκφράσεις. Πολλοί χαρακτήριζαν την κατάργηση του μοχλού του φλας ως «αχρείαστη και επικίνδυνη καινοτομία» (εντάξει δεν το εξέφραζαν ακριβώς έτσι), ενώ υπήρχε και μια μειοψηφία, την οποία έβριζαν όλοι, που θεωρούσαν πως ήταν απλά θέμα συνήθειας. Τελικά, η Tesla φαίνεται ότι αναγκάστηκε να παραδεχθεί πως μερικές παραδόσεις της αυτοκίνησης δεν ξεπερνιούνται εύκολα, ειδικά όταν επηρεάζουν την ασφάλεια.

Θα δούμε το ίδιο και στην Ευρώπη;

Το μεγάλο ερώτημα παραμένει: θα κάνει η Tesla την ίδια στροφή και στις άλλες αγορές; Μέχρι στιγμής, η αλλαγή ισχύει μόνο για την Κίνα, όμως το παγκόσμιο ενδιαφέρον για την Model 3 είναι τεράστιο. Αν η ανταπόκριση των Κινέζων οδηγών είναι θετική, δύσκολα θα μπορέσει η Tesla να αγνοήσει τις φωνές που ζητούν τον μοχλό και σε Ευρώπη και Αμερική. Πέραν του Model 3 που από την «Highland» ανανέωση του 2023, είχε απολέσει τον μοχλό φλας, όπως ήδη αναφέρθηκε, τόσο το Model X όσο και το Model S, έχουν επίσης «κουμπάκια» αντί για μοχλό από το 2021. Ίσως λοιπόν, (ίσως…) υπάρξουν kit μετατροπής και για αυτά τα μοντέλα. Πάντως aν ο Elon θέλει να τρολάρει, πράγμα πολύ πιθανόν, θα βγάλει kit μετατροπής από μοχλό σε κουμπάκι για το Model Y, το μόνο Tesla που διατηρεί τoν παραδοσιακό τρόπο ενεργοποίησης των φλας.

Πύραυλοι, δορυφόροι και… ποταποί μοχλοί φλας

Η υπόθεση αυτή δείχνει ότι ακόμη και οι πιο προοδευτικές αυτοκινητοβιομηχανίε, αυτές που έχουν άρρηκτα συνδέσει το όνομα τους με το αιρετικό και την καινοτομία, δεν μπορούν να αποκόψουν εντελώς τους δεσμούς με το παρελθόν ή για την ακρίβεια, με τις συνήθειες του παρελθόντος. Ο μοχλός φλας μπορεί να μοιάζει ασήμαντος μπροστά σε οθόνες 15 ιντσών και συστήματα αυτόνομης οδήγησης, πόσο μάλλον στους πύραυλους της Space X και τους Srarlink δορυφόρους. Ωστόσο για τους οδηγούς και την «προσγειωμένη», καθημερινή προσέγγιση, αυτό το λειτουργικό εξάρτημα, παραμένει ένα εργαλείο το οποίο οι περισσότεροι χρησιμοποιούμε διαισθητικά, χωρίς να το σκεφτόμαστε. Και ίσως αυτό να είναι το μάθημα για την Tesla και όχι μόνο. Η καινοτομία έχει αξία, αλλά όταν συμβαδίζει με την καθημερινή εμπειρία και τις συνήθεις μας.

Το νέο αυτοκίνητο πόλης που ήρθε στην Ελλάδα με τιμή 22.490 ευρώ

Η BMW σταματά την παραγωγή του πιο εντυπωσιακού coupe της – Αυτή είναι η τελευταία έκδοση

Πώς καθορίζονται τα όρια ταχύτητας στους δρόμους;