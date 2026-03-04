Αυτό είναι το ισχυρότερο Skoda με κινητήρα βενζίνης και καίει λιγότερο από diesel

Η νέα έκδοση αποτελεί πλέον την ισχυρότερη με κινητήρα εσωτερικής καύσης στην γκάμα της Skoda

Ενώ τα plug-in hybrid συστήματα κίνησης ενισχύουν σταθερά τη δυναμική τους σε βασικές ευρωπαϊκές αγορές, η νέα έκδοση των 200 kW (268 hp) έρχεται να εμπλουτίσει περαιτέρω την γκάμα του Superb, το οποίο πλέον αποτελεί το ισχυρότερο μοντέλο με κινητήρα εσωτερικής καύσης στη σημερινή γκάμα της Skoda.

Διευρύνοντας την plug-in hybrid γκάμα

Η Skoda μπήκε στον κόσμο των plug-in hybrid το 2019 με το Skoda Superb iV, ενώ έναν χρόνο αργότερα ακολούθησε το Skoda Octavia iV. Το 2024 προστέθηκε στην οικογένεια και το plug-in hybrid Skoda Kodiaq iV, ενισχύοντας περαιτέρω την υβριδική γκάμα της μάρκας. Το γνωστό plug-in hybrid σύστημα ισχύος των 150 kW (201 hp) παραμένει διαθέσιμο σε όλες τις εκδόσεις του Superb Combi και στο Superb Hatch στην έκδοση Selection.

Αντίθετα, για το Superb Hatch στις εκδόσεις Sportline και Laurin & Klement, η επιλογή περιορίζεται αποκλειστικά στη νέα, ισχυρότερη εκδοχή plug-in hybrid των 268 ίππων.

Το ισχυρότερο Superb

Η νέα κορυφαία έκδοση συνδυάζει έναν βενζινοκινητήρα 1.5 TSI απόδοσης 130 kW με ηλεκτροκινητήρα 85 kW και μπαταρία 25,7 kWh (μικτή χωρητικότητα). Η συνδυαστική ισχύς φτάνει τους 268 ίππους, καθιστώντας το μοντέλο το ισχυρότερο Skoda με κινητήρα εσωτερικής καύσης που έχει παρουσιαστεί μέχρι σήμερα.

Σε σύγκριση με την έκδοση των 150 kW, η συνολική ισχύς αυξάνεται κατά 50 kW, χάρη στον αναβαθμισμένο βενζινοκινητήρα και στη βελτιστοποίηση του λογισμικού διαχείρισης του συστήματος. Η μέγιστη ροπή ανέρχεται στα 400 Nm (+50 Nm). Η συνεργασία ηλεκτροκινητήρα και turbo βενζινοκινητήρα εξασφαλίζει σημαντικά βελτιωμένες ρεπρίζ, τελική ταχύτητα 225 km/h και επιτάχυνση 0–100 km/h σε 7,1 δευτερόλεπτα. Παράλληλα, αυξάνεται και η ικανότητα ρυμούλκησης, με μέγιστο φορτίο έως 2.000 kg.

Αναβαθμίσεις που συμβαδίζουν με τις επιδόσεις

Η αυξημένη απόδοση συνοδεύεται και από αναβαθμισμένο σύστημα πέδησης. Η έκδοση Hatch των 200 kW διαθέτει μεγαλύτερους αεριζόμενους πίσω δίσκους (310 mm διάμετρος και 22 mm πάχος), έναντι 300 × 12 mm της plug-in hybrid έκδοσης 150 kW. Στο εμπρός μέρος, η ψύξη των φρένων ενισχύεται μέσω ειδικού αεραγωγού κάτω από τον προφυλακτήρα, ο οποίος διοχετεύει αέρα πιο αποτελεσματικά σε σχέση με το σύστημα ενεργής ψύξης από τον χώρο του κινητήρα μέσω γρίλιας στο θόλο του τροχού που χρησιμοποιείται στην έκδοση 150 kW.

Η χωρητικότητα της μπαταρίας υψηλής τάσης (25,7 kWh), η ισχύς φόρτισης (AC έως 11 kW, DC έως 50 kW), οι χρόνοι φόρτισης 10–80% σε περίπου 26 λεπτά, καθώς και το βάρος και τα περισσότερα τεχνικά χαρακτηριστικά, παραμένουν αμετάβλητα. H κατανάλωση σε μικτό κύκλο (υβριδικό) είναι μόλις 1,4 – 1,5 l/100 km, ενώ η κατανάλωση με αποφορτισμένη μπαταρία είναι 5,3 – 5,6 l/100 km.

Από το 2019 μέχρι σήμερα, η Skoda έχει παραδώσει περισσότερα από 68.000 Superb iV και στις δύο γενιές και σε όλα τα αμαξώματα. Η ζήτηση συνεχίζει να ενισχύεται, με ένα στα τέσσερα νέα Superb να επιλέγεται πλέον με plug-in hybrid σύστημα κίνησης.

