Αυτό είναι το μεγαλύτερο Smart που έχει βγει ποτέ – Plug-in hybrid 4,9 μέτρων

Το νέο Smart #6 είναι fastback plug-in υβριδικό 4,9 μ., με έως 252 km ηλεκτρική αυτονομία και κοινά μηχανικά με το #5. Όλες οι λεπτομέρειες.

Η Smart αφήνει οριστικά πίσω της την εικόνα των μικρών city cars και περνά σε νέα πίστα με το Smart #6, το πρώτο fastback sedan της μάρκας. Δεν είναι αμιγώς ηλεκτρικό, αλλά plug-in hybrid (EHD), επιλογή που στοχεύει όσους θέλουν μεγάλη αυτονομία χωρίς άγχος φόρτισης. Το σοκ έρχεται από το μέγεθος. Με μήκος 4.906 mm, πλάτος 1.922 mm, ύψος 1.508 mm και μεταξόνιο 2.926 mm, το #6 «παίζει» σε κατηγορία Mercedes-Benz E-Class, όντας μάλιστα πλατύτερο και λίγο ψηλότερο.

Σχεδίαση: fastback σιλουέτα με hatchback πρακτικότητα

Το εμπρός μέρος ξεχωρίζει με φωτεινή λωρίδα που καλύπτει όλο το πλάτος, καθαρές επιφάνειες και χαμηλή μαύρη εισαγωγή, ενώ το καπό έχει έντονες γραμμές. Η οροφή είναι πανοραμική γυάλινη, στις εκδόσεις που φαίνονται στα έγγραφα έγκρισης. Πίσω, η fastback γραμμή κρύβει μεγάλο πορτμπαγκάζ τύπου hatch για ευκολότερη φόρτωση, και ανασυρόμενο αεροδυναμικό σπόιλερ που ενεργοποιείται όταν χρειάζεται.

Πλατφόρμα & μηχανολογικά: κοινά με το #5 EHD

Το #6 μοιράζεται πλατφόρμα και σύστημα κίνησης με το πρόσφατο Smart #5 EHD SUV. Συνδυάζει 1.5 turbo βενζίνης 163 PS με ένα ηλεκτροκινητήρα 272 PS και 380 Nm εμπρός, αποδίδοντας υψηλή ισχύ με χαμηλή κατανάλωση σε μικτές συνθήκες. Η επιλογή plug-in υβριδικού, αντί για αμιγώς ηλεκτρικό, δίνει στο #6 πολύ μεγάλη συνολική αυτονομία και ευελιξία ανεφοδιασμού, ενώ ο ηλεκτροκινητήρας αναλαμβάνει τα καθημερινά, αστικά χιλιόμετρα.

Μπαταρίες & αυτονομία

Αν και η Smart δεν έχει επιβεβαιώσει ακόμη τα τελικά στοιχεία για το #6, αναμένεται να διατεθεί με τις ίδιες μπαταρίες του #5: 20 kWh και 41,46 kWh.

Στο #5 αυτές δίνουν ηλεκτρική αυτονομία 120–252 km (WLTP), ενώ η συνολική αυτονομία (με ρεζερβουάρ γεμάτο) φτάνει έως 1.615 km. Με το πιο αεροδυναμικό αμάξωμα του #6, είναι λογικό να περιμένουμε μικρή βελτίωση στα νούμερα ηλεκτρικής/μικτής αυτονομίας, ειδικά στο μεγάλο πακέτο.

Εσωτερικό & τεχνολογία: τι περιμένουμε

Επίσημες εικόνες θα έρθουν αργότερα, όμως, αν ακολουθήσει τη γλώσσα του #5, το #6 θα διαθέτει ψηφιακό πίνακα οργάνων, head-up display, καθώς και διπλή διάταξη οθονών (infotainment + οθόνη συνοδηγού). Η Smart έχει ήδη δήξει τις δυνατότητες της με over-the-air αναβαθμίσεις και προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδήγησης. Περιμένουμε αντίστοιχη φιλοσοφία και εδώ, με έμφαση στην UX εργονομία και ταχύτατο λογισμικό.

Η στρατηγική πίσω από το #6

Η αγορά της Κίνας (όπου και πρωτοεμφανίζεται μέσω MIIT filings) αγαπά τα μεγάλα, αεροδυναμικά fastbacks με άπλετους χώρους πίσω. Το PHEV δίνει την καθημερινή χρηστικότητα του ηλεκτρικού με φόρτιση στο σπίτι και ταυτόχρονα άνεση χιλιομέτρων για ταξίδι, χωρίς δικαιολογίες. Με το #6, η Smart ανοίγει νέα κατηγορία για τη μάρκα. Premium-αισθητική, μεγάλες διαστάσεις, πραγματική οικογενειακή χρήση, αλλά με κόστος χρήσης που παραμένει χαμηλό όταν αξιοποιείται η μεγάλη μπαταρία.

Τι κρατάμε;

Το μεγαλύτερο Smart όλων των εποχών : sedan 4,9 μ. με fastback/hatch διάταξη.

Plug-in hybrid (EHD) με 1.5 turbo 163 PS + e-motor 272 PS , 380 Nm .

Δύο μπαταρίες (20 & 41,46 kWh αναμενόμενα), ηλεκτρικά 120–252 km , μικτή έως 1.600+ km .

Κοινά μηχανικά με Smart #5 , αλλά πιο αεροδυναμικό – πιθανό + στην αυτονομία.

Εσωτερικό με μεγάλες οθόνες και πλήρη ADAS/συνδεσιμότητα κατά το πρότυπο του #5.

