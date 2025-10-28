Αυτό είναι το μέλλον της Ferrari; – Πρέπει να ανησυχούμε;

Πλάνα από ένα νέο εικονικό hypercar της Ferrari μας κάνουν να ανησυχούμε για τη μελλοντική κατεύθυνση της Ιταλικής μάρκας όσον αφορά τον σχεδιασμό

Εν μέσω του «hype» γύρω από το επερχόμενο αμιγώς ηλεκτρικό μοντέλο της Ferrari, οι Ιταλοί, ως masters του δράματος, βρήκαν ακόμα έναν τρόπο να δημιουργήσουν… μουρμούρα. Οι εικόνες ενός hypercar, που ονομάζεται F76 και βρίσκεται ακόμα στη σφαίρα της φαντασίας, μας κάνουν να ανησυχούμε για το σχεδιαστικό μέλλον της μάρκας, μιας μάρκας που πάντοτε ξεχώριζε για την ομορφιά των μοντέλων της.

Επαναλαμβάνουμε πως, η F76 είναι απλά ένα ψηφιακό render, ωστόσο, δείχνει την ξεκάθαρη αλλαγή κατεύθυνσης της μάρκας όσον αφορά τον σχεδιασμό των μελλοντικών της μοντέλων.

Σα να βγήκε από το… Cyberpunk

Μπορεί να μοιάζει αυτοκίνητο που θα μπορούσες να οδηγήσεις μόνο σε κάποιο video game, η ιστορία του οποίου διαδραματίζεται 50 χρόνια μπροστά, αλλά στην πραγματικότητα αποτελεί παράγωγο της φαντασίας της Ferrari και του πιο κλειστού club της μάρκας, του λεγόμενου Hyperclub. Σε αυτό μέλη είναι οι πιο ευκατάστατοι πελάτες της εταιρείας, οι οποίοι παραθέτουν τις δικές τους σχεδιαστικές ιδέες.

Η Ferrari περιγράφει την F76 ως «το πρώτο αυτοκίνητο που δημιουργήθηκε αποκλειστικά για τον ψηφιακό κόσμο, ως ένα NFT». Μπορεί οι Ιταλοί να μας… καθησυχάζουν, δηλώνοντας πως το εν λόγω αυτοκίνητο προορίζεται μόνο για τον ψηφιακό κόσμο, ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει πως δεν μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα για τα μελλοντικά σχέδια της μάρκας για τον… πραγματικό.

Το λένε και οι ίδιοι

Όπως λέει το Ferrari Styling Center, με επικεφαλής τον Flavio Manzoni, ο ρόλος της F76 είναι να «προαναγγείλει τα σχήματα των Ferrari του μέλλοντος». Αυτό ξεκάθαρα σημαίνει πως η Ferrari ετοιμάζεται να προβεί σε ριζικές αλλαγές στον σχεδιασμό των νέων της μοντέλων, κάτι που έχει ήδη αρχίσει να κάνει από όταν κυκλοφόρησε το τελευταίο της μοντέλο με την υπογραφή του Pininfarina, F12 Berlinetta, το 2017.

Μερικά από τα στοιχεία που ξεχωρίζουν στο νέο εικονικό hypercar είναι το διπλό cockpit με δύο σετ από τιμόνια και πεντάλ, ενώ ο σχεδιασμός του αμαξώματος συνδυάζει στοιχεία ρετρό και φουτουριστικά, με τις γραμμές του αμαξώματος να θυμίζουν αυτοκίνητο από… video game επιστημονικής φαντασίας και τους pop-up προβολείς να θυμίζουν κλασσικά μοντέλα των ’80s.

Υπενθυμίζουμε πως η F76 δεν είναι τίποτα παραπάνω από ένα παράγωγο της φαντασίας του Ferrari Hyperclub και υπάρχει πάντοτε η πιθανότητα οι Ιταλοί να θέλουν να τεστάρουν τα… νερά με το νέο NFT.

Tι κρατάμε:

H Ferrari παρουσίασε το πρώτο της NFT hypercar, την F76

Πρόκειται για ένα εικονικό έργο που προαναγγείλει την αλλαγή σχεδιαστικής φιλοσοφίας της μάρκας

Η F76 είναι ένα φουτουριστικό σχέδιο με ρετρό στοιχεία και δύο cockpits

Θα είναι έτσι οι Ferrari του μέλλοντος; Ελπίζουμε πως όχι…

