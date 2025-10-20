Αυτό είναι το νέο αφεντικό της Porsche – Από ποια εταιρεία ήρθε;

Η εταιρεία μπαίνει σε νέα φάση με στόχο την ανασυγκρότηση και την επαναφορά της στην κορυφή της κερδοφορίας

Μετά από μήνες εσωτερικών πιέσεων και έντονης δυσαρέσκειας από τους επενδυτές, η Porsche ανακοίνωσε επίσημα την πρόθεσή της να αντικαταστήσει τον διευθύνοντα σύμβουλο Oliver Blume. Όπως αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του Εποπτικού Συμβουλίου, έχουν ήδη ξεκινήσει οι διαπραγματεύσεις για μια πρόωρη και κοινή λύση της συνεργασίας με τον επικεφαλής της Porsche AG.

Τη θέση του φαίνεται πως θα αναλάβει ο Michael Leiters, πρώην CEO της McLaren Automotive και παλαιότερο στέλεχος της Porsche με 13 χρόνια θητείας στο Zuffenhausen (η περιοχή της Στουτγάρδης όπου βρίσκεται η έδρα και το εργοστάσιο της Porsche). Η επιλογή του θεωρείται από πολλούς ιδανική, καθώς συνδυάζει τεχνική γνώση, διεθνή εμπειρία και βαθειά κατανόηση της κουλτούρας της μάρκας.

Μια κρίσιμη συγκυρία για την Porsche

Η αλλαγή έρχεται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την εταιρεία. Κάποτε ένα από τα πιο επικερδή ονόματα στην αυτοκινητοβιομηχανία, η Porsche έχει δεχθεί πλήγμα από την πτώση της ζήτησης στην Κίνα, τους αυξανόμενους δασμούς στις εξαγωγές προς τις ΗΠΑ, αλλά και την αβεβαιότητα γύρω από τη μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση.

Η πρόσφατη επανεξέταση της στρατηγικής για τα ηλεκτρικά οχήματα, αξίας περίπου 1,8 δισ. ευρώ, έχει επιβαρύνει ακόμη περισσότερο τα οικονομικά της εταιρείας. Οι προβλέψεις για περιθώριο λειτουργικού κέρδους μόλις 2% το 2025 έχουν προκαλέσει ανησυχία στους μετόχους — πολλοί από τους οποίους θεωρούν προβληματικό το διπλό ρόλο του Blume, ως επικεφαλής τόσο της Porsche, όσο και του ομίλου Volkswagen Group.

Η άποψη που κυριαρχεί είναι ότι η συγκέντρωση εξουσίας έχει οδηγήσει σε έλλειψη εστίασης στην Porsche και καθυστερήσεις σε καίριες αποφάσεις, σε μια στιγμή που η εταιρεία χρειάζεται αυτόνομη στρατηγική και σαφή κατεύθυνση.

Ποιος είναι ο Michael Leiters

Ο Michael Leiters, 54 ετών, γνωρίζει την Porsche όσο λίγοι. Από το 2000 έως το 2013 είχε κομβικό ρόλο στην εξέλιξη προϊόντων, επιβλέποντας μεταξύ άλλων το project της Cayenne — του SUV που άλλαξε τη μοίρα της εταιρείας, ανοίγοντας τον δρόμο για ρεκόρ πωλήσεων και κερδών.

Μετά την αποχώρησή του από την Porsche, μετακινήθηκε στη Ferrari ως Chief Technology Officer, όπου υπήρξε καθοριστικός στη αναγέννηση της ιταλικής φίρμας, συμμετέχοντας στην εξέλιξη εμβληματικών μοντέλων και πρωτοποριακών τεχνολογιών.

Το 2022 ανέλαβε τη θέση του CEO στη McLaren Automotive, οδηγώντας την παρουσίαση των 750S και Artura, δύο μοντέλων που σηματοδότησαν την ανασύνταξη της βρετανικής εταιρείας μετά από περίοδο αστάθειας.

Ο Leiters συνδυάζει τεχνική επάρκεια, εμπειρία στην πολυτελή αυτοκίνηση και διοικητική σταθερότητα — χαρακτηριστικά που, σύμφωνα με το Εποπτικό Συμβούλιο της Porsche, τον καθιστούν τον κατάλληλο άνθρωπο για να επαναφέρει την εταιρεία στην τροχιά της καινοτομίας και της κερδοφορίας.

Ένα νέο κεφάλαιο για την Porsche και τον όμιλο VW

Οι διαπραγματεύσεις για τη μετάβαση έχουν ήδη ξεκινήσει. Αν υπάρξει συμφωνία, ο Michael Leiters θα αναλάβει επίσημα τη διοίκηση της Porsche, ενώ ο Oliver Blume θα παραμείνει CEO της Volkswagen Group.

Η εξέλιξη αυτή θα διαχωρίσει πλήρως τους δύο ρόλους, δίνοντας στην Porsche την ανεξαρτησία που ζητούν οι επενδυτές και σηματοδοτώντας την αρχή μιας νέας εποχής για τον ιστορικό κατασκευαστή της Στουτγάρδης.

Τι κρατάμε

Η Porsche επιβεβαίωσε την πρόθεση αντικατάστασης του Oliver Blume .

. Ο Michael Leiters θεωρείται ο επικρατέστερος για τη θέση του νέου CEO.

θεωρείται ο επικρατέστερος για τη θέση του νέου CEO. Η εταιρεία αντιμετωπίζει μειωμένη ζήτηση και χαμηλά περιθώρια κέρδους .

. Οι επενδυτές πιέζουν για πλήρη ανεξαρτησία από τον όμιλο Volkswagen .

. Η αλλαγή ηγεσίας σηματοδοτεί επανεκκίνηση στη στρατηγική ηλεκτροκίνησης.

