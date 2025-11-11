Αυτό είναι το νέο SUV της Volkswagen – Δες την πρωτοποριακή σχεδίαση

Με το νέο επιβλητικό της SUV η Volkswagen στοχεύει στο να κυριαρχήσει σε μια από τις πιο σημαντικές αγορές

Το είδαμε για πρώτη φορά πριν περίπου 6 μήνες στο Shanghai Auto Show και τώρα έφτασε η ώρα της Volkswagen να αποκαλύψει την έκδοση παραγωγής του νέου της επιβλητικού SUV. Αυτό αρχικά ονομάστηκε “ID.EVO”, ωστόσο, τώρα ο γερμανικός κολοσσός το αποκαλεί “ID. Unyx 08”.

Το ID. Unyx 08 είναι το νέο βέλος στη φαρέτρα της Volkswagen – ένα SUV που στρέφεται, επίσης, προς την αγορά της Κίνας.

Το νέο μοντέλο της Volkswagen Anhui

Έτσι ονομάστηκε η κοινοπραξία μεταξύ Volkswagen και JAC Motors, η οποία στοχεύει να «πλημμυρίσει» την κινέζικη αγορά με 30 νέα μοντέλα, 20 εκ των οποίων θα είναι αμιγώς ηλεκτρικά. Ένα από αυτά είναι και το νέο Volkswagen ID. Unyx 08, ένα αμιγώς ηλεκτρικό SUV με διαστάσεις, 5 μέτρα μήκος, 1.954 χλστ. πλάτος, 1.688 ύψος και 3.030 χλστ. μεταξόνιο, δηλαδή κατά 318 χλστ. μεγαλύτερο σε μήκος από το VW Tiguan.

Σχεδιαστικά, η έκδοση παραγωγής διαφέρει ελάχιστα από το πρωτότυπο που είδαμε πριν 6 μήνες, με το νέο SUV να διατηρεί τους χαρακτηριστικούς προβολείς και πίσω φανάρια που καλύπτουν σχεδόν ολόκληρο το πλάτος του.

Η Volkswagen δεν έχει δημοσιεύσει ακόμα φωτογραφίες από το εσωτερικό του νέου ID. Unyx 08, αλλά αποκάλυψε πως το νέο SUV θα είναι εξοπλισμένο με σύστημα υποβοήθησης οδηγού ADAS Επιπέδου 2 και ΑΙ Assistant, ενώ σίγουρα θα «ξεχειλίζει» από τεχνολογία και η καμπίνα θα κυριαρχείται από τεράστιες οθόνες για τον πίνακα οργάνων και το Infotainment – “must” χαρακτηριστικά για κάθε premium μοντέλο που θέλει να πετύχει στην κινέζικη αγορά.

Κινητήρες

Το νέο SUV της Volkswagen θα προσφέρεται αποκλειστικά σε αμιγώς ηλεκτρικές εκδόσεις, βασισμένο σε αρχιτεκτονική 800V με έναν ή δύο ηλεκτροκινητήρες. Η υποσχόμενη αυτονομία είναι περίπου 700 χλμ. στον κύκλο CLTC, ενώ σύμφωνα με τα στοιχεία που δίνει το Υπουργείο Βιομηχανίας και Πληροφορικής της Κίνας (MIIT), η συνολική του ισχύς θα ανέρχεται στους 496 ίππους στην κορυφαία του έκδοση.

Ο ηλεκτροκινητήρας του πίσω άξονας αποδίδει 308 ίππους, ενώ αυτός που θα τοποθετείται στον μπροστά θα προσθέτει άλλους 188. Αυτοί θα τροφοδοτούνται από μια μπαταρία λιθίου-σιδήρου-φωσφορικού CATL άγνωστης (ακόμα) χωρητικότητας.

Στους δρόμους το 2026

Το νέο ID. Unyx 08 θα κυκλοφορήσει το 2026, όντας το τρίτο μοντέλο-αποτέλεσμα της κοινοπραξίας που ονομάζεται Volkswagen Anhui. Δίπλα του θα είναι το μικρότερο ID. Unyx 06, ένα crossover που βασίζεται στο Cupra Tavascan και το σεντάν, 07, ενώ θα ακολουθήσει κι άλλο ένα αμιγώς ηλεκτρικό σεντάν που θα μοιράζεται τις βάσεις του με το Xpeng P7.

Tι κρατάμε:

Η Volkswagen ετοιμάζει ένα νέο SUV για την κινέζικη αγορά

Αυτό ονομάζεται ID. Unyx 08 και αναμένεται να κυκλοφορήσει το 2026

Πρόκειται για αποτέλεσμα της κοινοπραξίας VW και JAC Motors

Στόχος είναι να «πλημμυρίσει» την κινέζικη αγορά με 30 νέα μοντέλα, 20 εκ των οποίων θα είναι ηλεκτρικά

Πηγή: Carscoops.com

