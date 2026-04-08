Αυτό είναι το ομορφότερο αυτοκίνητο του 2026 – Στην Ελλάδα κοστίζει 43.490 ευρώ

Αντικειμενικά, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, με το ηλεκτρικό sedan να κατακτά τον τίτλο λόγω ισχυρής και ξεχωριστής σχεδιαστικής ταυτότητας

Το νέο Mazda 6e απέσπασε τον τίτλο «World Car Design of the Year 2026», στο πλαίσιο της New York International Auto Show, μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κόσμου, επιβεβαιώνοντας ότι η ιαπωνική εταιρεία εξακολουθεί να επενδύει αρκετά στη σχεδίαση, την οποία θεωρεί μια από τις μεγαλύτερες δυναμικές συνιστώσες στα αυτοκίνητα της.

Μια νίκη με ιδιαίτερη σημασία

Το βραβείο δεν είναι απλώς μια ακόμα διάκριση. Απονέμεται από επιτροπή 98 δημοσιογράφων αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιολογούν δεκάδες νέα μοντέλα κάθε χρονιά. Για το 2026, στη «μάχη» συμμετείχαν περίπου 90 αυτοκίνητα, κάτι που δίνει ιδιαίτερο βάρος στη νίκη του 6e.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που η Mazda κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο, μετά τα Mazda MX-5 και Mazda 3, ενισχύοντας τη φήμη της ως μιας από τις πιο συνεπείς εταιρείες στον τομέα του design.

Σχεδίαση που δεν μοιάζει με EV

Το Mazda 6e δεν ακολουθεί τη «μόδα» των ηλεκτρικών που δίνουν προτεραιότητα μόνο στην πρακτικότητα. Αντίθετα, υιοθετεί μια πιο συναισθηματική προσέγγιση.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo παραμένει στο επίκεντρο, με:

• καθαρές, σμιλεμένες επιφάνειες

• χαμηλό, σχεδόν κουπέ προφίλ

• αναλογίες που θυμίζουν παραδοσιακό sport sedan

Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δεν δείχνει «ψυχρό» ή αποστειρωμένο, αλλά διατηρεί χαρακτήρα και ένταση, κάτι που λείπει από μεγάλο μέρος του ανταγωνισμού.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση… με ταυτότητα

Το 6e αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής μετάβασης της Mazda προς την ηλεκτροκίνηση.

Σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές που αλλάζουν ριζικά σχεδιαστική κατεύθυνση στα EV προσπαθώντας να επικοινωνήσουν νεοτερισμό και φουτουρισμό, η Mazda επέλεξε την εξέλιξη αντί της επανάστασης. Με λίγα λόγια, διατηρεί το DNA της και το προσαρμόζει στη νέα εποχή, αντί να το εγκαταλείψει.

Περισσότερο από εμφάνιση

Στα World Car Awards, το design δεν αφορά μόνο την αισθητική αλλά αξιολογείται και το πώς η σχεδίαση συνδέεται με την τεχνολογία, την αεροδυναμική και τη συνολική φιλοσοφία του αυτοκινήτου.

Στην περίπτωση του Mazda 6e, η σχεδίαση έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη αεροδυναμική, καθαρές γραμμές χωρίς περιττές λεπτομέρειες, συνοχή μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού.

Η βράβευση του Mazda 6e στέλνει ένα σαφές μήνυμα, ότι στην εποχή των EV, όπου η τεχνολογία τείνει να εξισώνει και να ομογενοποιεί τα πάντα, το design γίνεται ξανά βασικός παράγοντας διαφοροποίησης.

Και η Mazda δείχνει ότι ξέρει πώς να το αξιοποιήσει.

Τιμές και εκδόσεις

Στην Ελλάδα διαθέσιμες είναι δύο εκδόσεις του Mazda 6e, που αμφότερες φέρουν ένα ηλεκτροκινητήρα με μετάδοση στους πίσω τροχούς. Διαφοροποιούνται μεταξύ τους σε ότι αφορά την χημική σύσταση των μπαταριών LFP και NCM, με τον δεύτερο τύπο να συνιστά την Long Range έκδοση. Σε συνδυασμό με τα δύο πακέτα εξοπλισμού, Takumi και Takumi Plus, δημιουργούνται τέσσερις συνολικά εκδόσεις, με τις τιμές να ξεκινάνε από τα 43.490 ευρώ.

Τι κρατάμε

• Το Mazda 6e κέρδισε το World Car Design of the Year 2026

• Η απονομή έγινε στο New York Auto Show

• Επιλέχθηκε από 98 διεθνείς δημοσιογράφους ανάμεσα σε 90 μοντέλα

• Πρόκειται για την τρίτη νίκη της Mazda στον θεσμό

• Επιβεβαιώνει ότι το design παραμένει κεντρικό στοιχείο στην εποχή των EV