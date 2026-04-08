EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Αυτό είναι το ομορφότερο αυτοκίνητο του 2026 – Στην Ελλάδα κοστίζει 43.490 ευρώ

ΤΕΤΑΡΤΗ | 08.04.2026
Κώστας Γαμβρούλης
afto-einai-to-omorfotero-aftokinito-tou-2026-stin-ellada-kostizei-43-490-evro-791799

Αντικειμενικά, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη, με το ηλεκτρικό sedan να κατακτά τον τίτλο λόγω ισχυρής και ξεχωριστής σχεδιαστικής ταυτότητας

Το νέο Mazda 6e απέσπασε τον τίτλο «World Car Design of the Year 2026», στο πλαίσιο της New York International Auto Show, μια από τις μεγαλύτερες εκθέσεις του κόσμου, επιβεβαιώνοντας ότι η ιαπωνική εταιρεία εξακολουθεί να επενδύει αρκετά στη σχεδίαση, την οποία θεωρεί μια από τις μεγαλύτερες δυναμικές συνιστώσες στα αυτοκίνητα της.

Μια νίκη με ιδιαίτερη σημασία

Το βραβείο δεν είναι απλώς μια ακόμα διάκριση. Απονέμεται από επιτροπή 98 δημοσιογράφων αυτοκινήτου από όλο τον κόσμο, οι οποίοι αξιολογούν δεκάδες νέα μοντέλα κάθε χρονιά. Για το 2026, στη «μάχη» συμμετείχαν περίπου 90 αυτοκίνητα, κάτι που δίνει ιδιαίτερο βάρος στη νίκη του 6e.

Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή είναι η τρίτη φορά που η Mazda κατακτά τον συγκεκριμένο τίτλο, μετά τα Mazda MX-5 και Mazda 3, ενισχύοντας τη φήμη της ως μιας από τις πιο συνεπείς εταιρείες στον τομέα του design.

Σχεδίαση που δεν μοιάζει με EV

Το Mazda 6e δεν ακολουθεί τη «μόδα» των ηλεκτρικών που δίνουν προτεραιότητα μόνο στην πρακτικότητα. Αντίθετα, υιοθετεί μια πιο συναισθηματική προσέγγιση.

Η σχεδιαστική φιλοσοφία Kodo παραμένει στο επίκεντρο, με:


Αγοράστε σε μορφή PDF τα τεύχη του περιοδικού Quattroruote

• καθαρές, σμιλεμένες επιφάνειες

• χαμηλό, σχεδόν κουπέ προφίλ

• αναλογίες που θυμίζουν παραδοσιακό sport sedan

Το αποτέλεσμα είναι ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο που δεν δείχνει «ψυχρό» ή αποστειρωμένο, αλλά διατηρεί χαρακτήρα και ένταση, κάτι που λείπει από μεγάλο μέρος του ανταγωνισμού.

Η μετάβαση στην ηλεκτροκίνηση… με ταυτότητα

Το 6e αποτελεί κομμάτι της στρατηγικής μετάβασης της Mazda προς την ηλεκτροκίνηση.

Σε αντίθεση με άλλους κατασκευαστές που αλλάζουν ριζικά σχεδιαστική κατεύθυνση στα EV προσπαθώντας να επικοινωνήσουν νεοτερισμό και φουτουρισμό, η Mazda επέλεξε την εξέλιξη αντί της επανάστασης. Με λίγα λόγια, διατηρεί το DNA της και το προσαρμόζει στη νέα εποχή, αντί να το εγκαταλείψει.

Περισσότερο από εμφάνιση

Στα World Car Awards, το design δεν αφορά μόνο την αισθητική αλλά αξιολογείται και το πώς η σχεδίαση συνδέεται με την τεχνολογία, την αεροδυναμική και τη συνολική φιλοσοφία του αυτοκινήτου.

mazda 6e

Στην περίπτωση του Mazda 6e, η σχεδίαση έχει ως αποτέλεσμα βελτιωμένη αεροδυναμική, καθαρές γραμμές χωρίς περιττές λεπτομέρειες, συνοχή μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού.

Η βράβευση του Mazda 6e στέλνει ένα σαφές μήνυμα, ότι στην εποχή των EV, όπου η τεχνολογία τείνει να εξισώνει και να ομογενοποιεί τα πάντα, το design γίνεται ξανά βασικός παράγοντας διαφοροποίησης.

Και η Mazda δείχνει ότι ξέρει πώς να το αξιοποιήσει.

Τιμές και εκδόσεις

Στην Ελλάδα διαθέσιμες είναι δύο εκδόσεις του Mazda 6e, που αμφότερες φέρουν ένα ηλεκτροκινητήρα με μετάδοση στους πίσω τροχούς. Διαφοροποιούνται μεταξύ τους σε ότι αφορά την χημική σύσταση των μπαταριών LFP και NCM, με τον δεύτερο τύπο να συνιστά την Long Range έκδοση. Σε συνδυασμό με τα δύο πακέτα εξοπλισμού, Takumi και Takumi Plus, δημιουργούνται τέσσερις συνολικά εκδόσεις, με τις τιμές να ξεκινάνε από τα 43.490 ευρώ.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε την επίσημη ιστοσελίδα της Mazda ΕΔΩ.

Τι κρατάμε

• Το Mazda 6e κέρδισε το World Car Design of the Year 2026

• Η απονομή έγινε στο New York Auto Show

• Επιλέχθηκε από 98 διεθνείς δημοσιογράφους ανάμεσα σε 90 μοντέλα

• Πρόκειται για την τρίτη νίκη της Mazda στον θεσμό

• Επιβεβαιώνει ότι το design παραμένει κεντρικό στοιχείο στην εποχή των EV

 

#Mazda#Mazda 6e#World Car Design of the Year 2026
Κώστας Γαμβρούλης

Γνήσιο παιδί της Generation X, μεγάλωσε με κασέτες και βινύλια, αλλά έμαθε να ζει με apps και streaming. Πατάει και στα δύο στρατόπεδα, σε μια ισορροπία που είναι ζόρικη, άλλα και μαγική. Μεγάλη του αγάπη οι μοτοσυκλέτες, τις οποίες θεωρεί ψυχοδυναμικές γεννήτριες, αν και δεν λέει όχι στο φευγιό με οποιοδήποτε μέσο. Η φωτογραφία και οι ηλεκτρικές κιθάρες αποτελούν τις «πολυτελείς εμμονές» του, οι οποίες του έχουν κοστίσει περισσότερο απ’ όσο θα παραδεχόταν. Όταν ξεμένει από δρόμους, εικόνες και μουσικές, συλλέγει θεωρίες συνωμοσίας, βλέπει sci-fi ταινίες και προσπαθεί να τελειώσει την συγγραφή ενός βιβλίου που δεν ξεκίνησε ποτέ.
Δείτε επίσης

to-mazda-pou-aristefse-stin-prostasia-paidion-me-93-erchetai-kai-stin-ellada-766704

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.10.2025

Το Mazda που αρίστευσε στην προστασία παιδιών με 93% – Έρχεται και στην Ελλάδα
me-timi-pou-sokarei-erchetai-to-neo-ilektriko-sedan-tis-mazda-stin-evropi-766741

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

09.07.2025

Με τιμή που σοκάρει έρχεται το νέο ηλεκτρικό sedan της Mazda στην Ευρώπη
i-yposchesi-tis-mazda-gia-to-neo-mx-5-pou-enthousiase-tous-petrolhead-797742

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

29.03.2026

Η υπόσχεση της Mazda για το νέο MX-5 που ενθουσίασε τους petrolhead
poia-etaireia-elastikon-vgike-kataskevastis-tis-chronias-797320

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

23.03.2026

Ποια εταιρεία ελαστικών βγήκε “Κατασκευαστής της Χρονιάς”;
ferrari-luce-polemos-onomaton-me-ti-mazda-prin-kan-vgei-stin-agora-796635

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

18.03.2026

Ferrari «Luce»: Πόλεμος ονομάτων με τη Mazda πριν καν βγει στην αγορά
afta-einai-ta-elastika-pou-dialegoun-oi-mercedes-benz-hyundai-porsche-kai-renault-gia-ta-aftokinita-tous-787600

EΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

25.12.2025

Αυτά είναι τα ελαστικά που διαλέγουν οι Mercedes-Benz, Hyundai, Porsche και Renault για τα αυτοκίνητα τους

Πρόσφατες Ειδήσεις