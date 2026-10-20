Αυτό είναι το πιο επιτυχημένο SUV της Jeep στην Ευρώπη – 300.000 παραγγελίες

Το Jeep που έφτασε τις 300.000 παραγγελίες και είναι το δημοφιλέστερο μοντέλο της μάρκας στην Ευρώπη. Εκδόσεις, κινητήρες και τιμές στην Ελλάδα.

Μπορεί η Jeep να έχει χτίσει την ιστορία της πάνω σε εμβληματικά εκτός δρόμου αυτοκίνητα, όμως σήμερα το μοντέλο που οδηγεί την εμπορική της πορεία στην Ευρώπη είναι ένα SUV μήκους μόλις τεσσάρων μέτρων. Το Jeep Avenger συμπλήρωσε 300.000 παραγγελίες από το λανσάρισμά του το 2023, επιβεβαιώνοντας ότι η επιλογή της αμερικανικής μάρκας να επενδύσει στην κατηγορία των B-SUV ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη.

Το Avenger έχει πλέον καθιερωθεί ως το δημοφιλέστερο μοντέλο της Jeep στην ευρωπαϊκή αγορά, προσελκύοντας ένα διαφορετικό κοινό από εκείνο των παραδοσιακών, μεγαλύτερων SUV της εταιρείας. Ακόμη πιο ενδιαφέρον είναι ότι περίπου το 60% των συνολικών πωλήσεων αφορά εξηλεκτρισμένες εκδόσεις, με τη Jeep να προσφέρει πλέον ένα ιδιαίτερα ευρύ φάσμα επιλογών, από συμβατικό βενζινοκινητήρα μέχρι αμιγώς ηλεκτρική κίνηση και τετρακίνηση 4xe.

Από το Αυτοκίνητο της Χρονιάς στις 300.000 παραγγελίες

Η πορεία του Jeep Avenger ξεκίνησε με σημαντικές προσδοκίες, καθώς το μοντέλο κατέκτησε τον τίτλο Car of the Year 2023, προτού εδραιωθεί εμπορικά στις ευρωπαϊκές αγορές. Τρία χρόνια αργότερα, η Jeep ανακοίνωσε ότι οι παραγγελίες του έχουν φτάσει τις 300.000, με το Avenger να διατίθεται πλέον σε περισσότερες από 70 αγορές παγκοσμίως.

Η επίδοση αποκτά ακόμη μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν συγκριθεί με εκείνη του Jeep Renegade, ενός μοντέλου που αποτέλεσε για χρόνια βασικό πυλώνα των πωλήσεων της εταιρείας.

Σύμφωνα με τη Jeep, το Renegade συγκέντρωσε περίπου 610.000 μονάδες σε ολόκληρο τον εμπορικό του κύκλο, με βάση αντίστοιχο εύρος σύγκρισης. Το Avenger έχει ήδη φτάσει σχεδόν στο μισό αυτής της επίδοσης μέσα σε σαφώς μικρότερο χρονικό διάστημα. Αυτό δεν σημαίνει ότι έχει ξεπεράσει το συνολικό ρεκόρ του Renegade, δείχνει όμως τη δυναμική που έχει αναπτύξει.

Το SUV με τις περισσότερες πωλήσεις στην Ιταλία

Η εμπορική επιτυχία του Avenger είναι ιδιαίτερα εμφανής στην Ιταλία, μία από τις σημαντικότερες αγορές της Jeep στην Ευρώπη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε η εταιρεία, το μικρό SUV είναι το μοντέλο με τις περισσότερες πωλήσεις στην κατηγορία των SUV στην Ιταλία, ενώ βρίσκεται στη δεύτερη θέση της συνολικής αγοράς, ανεξαρτήτως κατηγορίας ή συστήματος κίνησης.

Πρόκειται για μια σημαντική διάκριση σε μια αγορά όπου τα μικρά αυτοκίνητα και τα compact crossover συγκεντρώνουν μεγάλο μέρος της ζήτησης. Η Jeep αναφέρει επίσης ότι το Avenger προσελκύει υψηλό ποσοστό γυναικών αγοραστών, αλλά και οδηγών κάτω των 40 ετών.

Γιατί το Jeep Avenger γνωρίζει τόσο μεγάλη επιτυχία;

Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του Avenger είναι ότι διατηρεί αναγνωρίσιμα σχεδιαστικά στοιχεία της Jeep, αλλά σε ένα αμάξωμα σαφώς πιο προσαρμοσμένο στις ανάγκες της ευρωπαϊκής καθημερινότητας. Με μήκος λίγο πάνω από 4 μέτρα, το Avenger είναι το μικρότερο μοντέλο της γκάμας, στοιχείο που διευκολύνει τη χρήση του στην πόλη, τη στάθμευση και τους ελιγμούς σε περιορισμένους χώρους.

Παράλληλα, διατηρεί τη χαρακτηριστική μάσκα με τις επτά κάθετες γρίλιες, τα προστατευτικά περιμετρικά του αμαξώματος και την αυξημένη απόσταση από το έδαφος. Η Jeep έχει δώσει ιδιαίτερη έμφαση και στην πρακτικότητα αυτών των στοιχείων. Οι προστατευτικές επιφάνειες και οι ειδικά σχεδιασμένοι προφυλακτήρες μπορούν να περιορίσουν τις ζημιές από μικρές επαφές που ενδέχεται να προκύψουν κατά τη χρήση στην πόλη. Ο σημαντικότερος παράγοντας της εμπορικής επιτυχίας του, ωστόσο, είναι πιθανότατα η δυνατότητα επιλογής ανάμεσα σε διαφορετικούς κινητήρες και τύπους κίνησης.

Βενζίνη, υβριδικό, ηλεκτρικό ή τετρακίνητο

Σε αντίθεση με αρκετούς ανταγωνιστές που επικεντρώνονται σε μία συγκεκριμένη τεχνολογία, η Jeep έχει αναπτύξει το Avenger γύρω από τέσσερις βασικές επιλογές.

Βενζίνη: Η πιο συμβατική επιλογή, με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων.

Η πιο συμβατική επιλογή, με χειροκίνητο κιβώτιο ταχυτήτων. e-Hybrid: Ήπια υβριδική τεχνολογία με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης.

Ήπια υβριδική τεχνολογία με αυτόματο κιβώτιο διπλού συμπλέκτη, χωρίς ανάγκη εξωτερικής φόρτισης. Full Electric: Αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, με αυτονομία που φτάνει έως περίπου 400 km.

Αμιγώς ηλεκτρική κίνηση, με αυτονομία που φτάνει έως περίπου 400 km. 4xe: Εξηλεκτρισμένη τετρακίνηση, για οδηγούς που χρειάζονται περισσότερη πρόσφυση και δυνατότητες κίνησης εκτός ασφάλτου.

Στην ελληνική αγορά, το Avenger e-Hybrid αποδίδει 110 PS, χρησιμοποιώντας τρικύλινδρο κινητήρα βενζίνης 1,2 λίτρων και ηλεκτρική υποβοήθηση, σε συνδυασμό με αυτόματο κιβώτιο έξι σχέσεων.

Η έκδοση 4xe αποδίδει 145 PS και διαθέτει επιπλέον ηλεκτροκινητήρα στον πίσω άξονα, εξασφαλίζοντας τετρακίνηση χωρίς την ανάγκη συμβατικού μηχανικού άξονα μετάδοσης ανάμεσα στους δύο άξονες.

Η ηλεκτρική έκδοση, από την άλλη, απευθύνεται σε όσους επιθυμούν καθημερινές μετακινήσεις χωρίς κατανάλωση καυσίμου, αξιοποιώντας τη δυνατότητα φόρτισης στο σπίτι ή στο δημόσιο δίκτυο.

Το Avenger 4xe διατηρεί τον περιπετειώδη χαρακτήρα της Jeep

Παρότι η εμπορική επιτυχία του Avenger βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αστική του χρηστικότητα, η Jeep δεν έχει εγκαταλείψει τα παραδοσιακά στοιχεία που χαρακτηρίζουν τα μοντέλα της. Η τετρακίνητη έκδοση Avenger 4xe έχει σχεδιαστεί ώστε να μπορεί να κινηθεί με μεγαλύτερη ευκολία σε χωμάτινες διαδρομές, ολισθηρές επιφάνειες και απαιτητικές κλίσεις.

Σύμφωνα με τη Jeep, το 4xe μπορεί να αντιμετωπίσει ανηφόρες με κλίση έως 40% σε χαλίκι, ενώ έχει δυνατότητα να συνεχίσει την κίνησή του ακόμη και σε κλίσεις έως 20% όταν οι εμπρός τροχοί δεν διαθέτουν πρόσφυση. Το σύστημα Selec-Terrain, το οποίο συναντάμε και στις δικίνητες εκδόσεις, επιτρέπει στον οδηγό να επιλέξει διαφορετικά προγράμματα λειτουργίας ανάλογα με το οδόστρωμα και τις συνθήκες. Παράλληλα, υπάρχει σύστημα ελέγχου κατάβασης Hill Descent Control, το οποίο βοηθά στη διατήρηση ελεγχόμενης ταχύτητας σε κατηφορικές διαδρομές.

Τι άλλαξε με την ανανέωση του 2026

Η Jeep προχώρησε τον περασμένο Μάιο σε ανανέωση του Avenger, ενισχύοντας κυρίως την τεχνολογία και την ποιότητα του εσωτερικού. Στις σημαντικότερες προσθήκες περιλαμβάνονται οι νέοι προβολείς Matrix LED, οι οποίοι προσαρμόζουν τη φωτεινή δέσμη για καλύτερο φωτισμό τη νύχτα, περιορίζοντας την ενόχληση των υπόλοιπων οδηγών.

Παράλληλα, προστέθηκε εμπρός κάμερα που επιτρέπει την προβολή μιας ψηφιακά ανασυντεθειμένης εικόνας 360 μοιρών στην κεντρική οθόνη. Το σύστημα βοηθά τόσο κατά τη στάθμευση όσο και κατά την κίνηση σε πιο απαιτητικές διαδρομές, επιτρέποντας καλύτερη εκτίμηση των εμποδίων γύρω από το αυτοκίνητο.

Η καμπίνα απέκτησε αναβαθμισμένα υλικά και επιφάνειες, ενώ η γκάμα χρωμάτων εμπλουτίστηκε με τις νέες αποχρώσεις Bamboo και Forest, εμπνευσμένες από το φυσικό περιβάλλον. Επιπλέον, το μοντέλο προσφέρει προηγμένα συστήματα υποβοήθησης οδηγού επιπέδου 2, ανάλογα με την έκδοση και τον εξοπλισμό.

Πόσο κοστίζει το Jeep Avenger στην Ελλάδα;

Η τιμή αποτελεί έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα για την εμπορική πορεία του Avenger. Στην επίσημη ελληνική ιστοσελίδα της Jeep, η τιμή εκκίνησης του Avenger e-Hybrid διαμορφώνεται στα 25.790 ευρώ, ενώ περιλαμβάνεται και η δυνατότητα επιλογής τετρακίνητων εκδόσεων 4xe.

Στον αναλυτικό ελληνικό τιμοκατάλογο του Μαΐου 2026, οι τιμές των υβριδικών εκδόσεων, με τις προωθητικές ενέργειες εκείνης της περιόδου, διαμορφώνονταν ως εξής.

Jeep Avenger Ισχύς Τιμή με προωθητική ενέργεια e-Hybrid Longitude 110 PS 25.790 € e-Hybrid Altitude 110 PS 28.490 € e-Hybrid Summit 110 PS 31.290 € 4xe Upland 145 PS 30.290 € 4xe Overland 145 PS 32.990 € 4xe The North Face 145 PS 38.290 €

Οι παραπάνω τιμές προέρχονται από τον τιμοκατάλογο του Μαΐου και δεν περιλαμβάνουν έξοδα προετοιμασίας, παράδοσης και πινακίδων. Η διαθεσιμότητα και οι τυχόν τρέχουσες προσφορές πρέπει να επιβεβαιώνονται κατά την παραγγελία, ιδιαίτερα μετά την ανανέωση της γκάμας.

Το γεγονός ότι το Avenger προσφέρεται σε διαφορετικά επίπεδα τιμής, με επιλογές από δικίνητο υβριδικό έως τετρακίνητο 4xe και ηλεκτρικό, του επιτρέπει να απευθύνεται σε αρκετά διαφορετικούς αγοραστές.

Τι κρατάμε;