Αυτό είναι το πιο πολυτελές Kia στην αγορά σήμερα

H υπερπολυτελής λιμουζίνα της Kia ανανεώνεται με τις τιμές να ξεκινούν από τα μόλις 38.900 ευρώ.

Το Kia Carnival Hi Limousine ανανεώνεται και προσφέρεται για πρώτη φορά και με υβριδικό κινητήρα

Η κορυφαία έκδοση, Signature, θυμίζει λιγότερο αυτοκίνητο και περισσότερο… lounge

Η τιμή για ένα ανανεωμένο Kia Carnival Hi Limousine κυμαίνεται μεταξύ 38.900 και 60.000 ευρώ στην Κορέα

Τα πολυτελή minivans είναι μια κατηγορία που γνωρίζει ιδιαίτερη άνθηση σε αγορές όπως η Κίνα και η Κορέα, όπου πολλοί προτιμούν ευρύχωρα και πολυτελή οχήματα έναντι των παραδοσιακών μεγάλων sedan ή SUV. Η Kia έρχεται να εκμεταλλευτεί το εν λόγω trend, ανανεώνοντας το Carnival Hi Limousine, ένα μοντέλο που κυκλοφορεί στην Κορέα από το 2020.

Ανανέωση σε όλους του τομείς

Το Kia Carnival Hi Limousine του 2026 καταφτάνει ανανεωμένο σε όλους τους τομείς, με πιο δυναμική σχεδίαση, περισσότερη τεχνολογία και — για πρώτη φορά — υβριδικό σύστημα κίνησης. Στην κορυφή της γκάμας είναι η έκδοση Signature, διαθέτει χαρακτηριστικά που παραπέμπουν σε lounge πρώτης θέσης όπως, πολυθρόνες με ανάκλιση και λειτουργία μασάζ, πτυσσόμενα τραπεζάκια και ψυγείο.

Οι πίσω επιβάτες του Kia Carnival Hi Limousine απολαμβάνουν μια εμπειρία πολυτέλειας που δύσκολα συναντάται σε άλλα οχήματα. Στον εξοπλισμό περιλαμβάνονται:

Οθόνη οροφής 21,5 ιντσών με ανανεωμένα γραφικά

Οθόνη αφής 7 ιντσών στην κεντρική κονσόλα

Ασύρματοι φορτιστές , πτυσσόμενα τραπεζάκια , κρεμάστρα για ρούχα και ψυγείο

Προαιρετικά, διατίθεται και νέο ηχοσύστημα 12 ηχείων της Bose

Πιο δυναμική εμφάνιση

Το ανανεωμένο μοντέλο διαθέτει πια νέα μπροστά φώτα, μάσκα, μπάρα φωτός στο πίσω μέρος και νέες ζάντες αλουμινίου, ενώ το χαρακτηριστικό «κουτί» στην οροφή δεν είναι αποθηκευτικός χώρος, αλλά υψωμένη οροφή από χάλυβα, που αυξάνει την εσωτερική ευρυχωρία και βελτιώνει την αεροδυναμική.

Οι διατάξεις καθισμάτων περιλαμβάνουν τέσσερις, επτά ή εννέα θέσεις, σε δύο ή τρεις σειρές. Ξεχωρίζει η τετραθέσια Signature έκδοση, με πίσω καθίσματα τύπου captain’s chairs με ανακλινόμενη πλάτη, υποπόδια, λειτουργία μασάζ, αλλά και μασάζ ποδιών, καθώς και ειδική θήκη για παπούτσια.

Διαβάστε επίσης: Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι

Η έκδοση του 2026 φέρνει και πιο διακριτικές, αλλά ουσιαστικές βελτιώσεις στην ποιότητα κατασκευής και άνεσης:

Χοντρότερα πατάκια δαπέδου με νέα υφή

Πρόσθετη ραφή στις κουρτίνες

Οι φωτισμοί περιβάλλοντος, συμπεριλαμβανομένου και του “ουρανού με αστέρια” στην οροφή, απέκτησαν λειτουργία μνήμης, ώστε να διατηρούν τις ρυθμίσεις ακόμη και όταν σβήσει ο κινητήρας

Η άνεση ήταν βασική προτεραιότητα για τετραθέσια έκδοση, με την Kia να της προσθέτει νέους αποσβεστήρες κραδασμών, μαλακά υλικά στην ανάρτηση και χαμηλότερη τοποθέτηση των πίσω καθισμάτων, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας κύλισης. Αυτές οι αλλαγές συνοδεύονται από τις γενικότερες βελτιώσεις στην ανάρτηση και την ηχομόνωση, που είχαν ήδη παρουσιαστεί με το facelift του Carnival.

Κινητήρες και Απόδοση

Για το ανανεωμένο μοντέλο υπάρχουν δύο επιλογές κινητήρα:

V6 βενζίνης 3,5 λίτρων με 290 ίππους

Τurbo υβριδικό σύστημα 1,6 λίτρων με απόδοση 242 ίππων

Η Kia Carnival Hi Limousine 2026 είναι ήδη διαθέσιμη για παραγγελία στην Κορέα, με τις τιμές να ξεκινούν από περίπου 38.900 ευρώ για την εννιαθέσια έκδοση Noblesse με τον V6 κινητήρα, ενώ στην κορυφή της γκάμας βρίσκεται η τετραθέσια έκδοση Signature Hybrid, με τιμή περίπου 60.000 ευρώ στην Κορέα.

Πηγή: Carscoops.com

Φθηνότερο στην Ελλάδα απ’ ό,τι στη Γερμανία το οικογενειακό SUV της BMW – Τι τιμή έχει;

Με αυτό το premium Plug-in υβριδικό SUV κάναμε 200 πραγματικά ηλεκτρικά χλμ. με μία φόρτιση

Το νέο Volkswagen που απέκτησε δικό του τραγούδι